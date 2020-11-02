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Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян
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В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего Армией обороны непризнанной "НКР", полковник Артур Саркисян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Армения.
Саркисян был назначен заместителем министра обороны и заместителем командующего Армией обороны "НКР" 4 июля 2020 года.
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Армянский Моторолян ? Разгулялся "ветерок".
https://youtu.be/a07_EmNaOqY
От Чартара до Степанакерта и Шуши по прямой около 10 км. Есть сведения, что азербайджанцы подошли гораздо ближе, но то небольшие группы. А к Чартару подходит, по всей видимости, уже основная группировка, раз армяне сами уже официально признают потерю ключевых позиций.