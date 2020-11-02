РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
47019 посетителей онлайн
Новости За рубежом
27704 159
Азербайджан (476) Армения (496) Нагорный Карабах (401)

Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего Армией обороны непризнанной "НКР", полковник Артур Саркисян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Армения.

Саркисян был назначен заместителем министра обороны и заместителем командующего Армией обороны "НКР" 4 июля 2020 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна. Армяне опровергают. ВИДЕО БЕСПИЛОТНИКА

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+66
Ну что, Артурчик, помогли тебе твои москали?
показать весь комментарий
02.11.2020 18:47
+41
Только в твоих наркотических мечтах...
показать весь комментарий
02.11.2020 18:50
+36
Ещё вчера! Армяшки скромно об этом умалчивали.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так він що - взагалі не кадровий? Ну, правильно... Того їх і "товчуть, як жид гамана...". Вони б, ще шаурмятника призначили...
показать весь комментарий
02.11.2020 19:15 Ответить
А вчера говорили,что только ранен.
показать весь комментарий
02.11.2020 18:52 Ответить
інформ прикритя було)))))
показать весь комментарий
02.11.2020 19:01 Ответить
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 9781
показать весь комментарий
02.11.2020 18:55 Ответить
у парашников есть исчо секретная гиперзвуковая модель - ***** на стерхе )
показать весь комментарий
02.11.2020 19:00 Ответить
".. заместитель командующего АрмиИ Обороны непризнанной "НКР"
Армянский Моторолян ? Разгулялся "ветерок".
показать весь комментарий
02.11.2020 18:59 Ответить
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 984
показать весь комментарий
02.11.2020 19:00 Ответить
Азербайджан методично утилизирует главарей армянских бандформирований🤣
показать весь комментарий
02.11.2020 19:02 Ответить
Риб"яти,майте серце й розум.Вірмени там жили тисячу років.Біда у тім,що камунняки сральєни підло перекреслили карту.А ще ваші дикуни турки вирізали 1.5 млн. вірмен у 1915 р.Співчувайте християнам,а не смокчіть обрізані пісюни,телепні.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:12 Ответить
Не надо ничего "ребятам" обьяснять. Они всё равно ничего не поймут. А тебя заспамят и заблокируют. Эрдоган заплатил и запустил масштабную антиармянскую пропаганду, ты ничего не сделаешь. Смотри и радуюся как самые старые на земле христиане погибают. Завтра будем МЫ. Такова судьба христиан - радоваться сейчас, пока завтра не пришло.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:38 Ответить
Sam Martin мы уже видели как твои "самые старые на земле христиане" давали интервью российским СМИ на Донбассе завывая что они пришли защищать "русский мир". Так что никакой жалости к одному из таких сдохших "самых старых христианан" нет. Тем более я уверен что эта сдохшая мразь так же орала "Крым наш". Пусть теперь с Кобзоном общается.
показать весь комментарий
03.11.2020 02:51 Ответить
Схоже ти християнин кацапського віросповідання.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:40 Ответить
Кацапи--такі ж християни,як турки чи сомалійці.Вони кажуть про себе "правасравния ми очінь".Там і церков майже нема--все бабло з дурних хахлів гребуть.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:52 Ответить
Арьтьйомєй Астровскай эти самые армяня лихо выли в поддержку оккупации Крыма и закидывали украинское посольство в Армении борщем. Так чего украинцам желеть какого то урода сдохшего в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе?
показать весь комментарий
03.11.2020 02:47 Ответить
Єта.Не вірмени вили.Єта.Їхні керівники.Бо Вірменія оточена дикими ордами і не має захисту,тому й лизали кацапській орді,сподіваючись на підтримку кацапні.
показать весь комментарий
03.11.2020 21:51 Ответить
«Пагіп. Савсєм пагіп».
показать весь комментарий
02.11.2020 19:03 Ответить
ЯПлакалЪ
показать весь комментарий
02.11.2020 19:05 Ответить
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 3948
показать весь комментарий
02.11.2020 19:05 Ответить
И что же в Украине обявлять траур?
показать весь комментарий
02.11.2020 19:06 Ответить
Правду пишеш,Армане.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:14 Ответить
А ти точно знаєш, що його не в нужнику замочили?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:43 Ответить
Арман Арманян да он умер как мужчина и военный на своем посту. Но это не отменяет тот факт, что он обыкновенный оккупант и умер как оккупант. Поэтому уважения к нему нет и не будет
показать весь комментарий
03.11.2020 02:53 Ответить
После поражения у армян есть шанс стать независимыми от паРаши *****.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:08 Ответить
Да . Там всё не просто так . Думаю , что Крыса - ***** не просто затаился в бункере . Он выжидает результатов выборов в США . Ведь если победит Байден , то паРаше будут закручивать гайки по-серьёзному и в этом случае ***** - путину нет смысла что-либо где-нибуть раскручивать сейчас .... .
показать весь комментарий
02.11.2020 19:38 Ответить
Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян - Цензор.НЕТ 1873
показать весь комментарий
02.11.2020 19:08 Ответить
Да ведь у нас один погибший солдатик стоит большего уважения чем все министры всего мира.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:09 Ответить
З підерацаї русккай пишеш?
показать весь комментарий
02.11.2020 22:15 Ответить
Тот же Саша Захарченко с ДНР.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:10 Ответить
На месте его хибели я бы установил памятник : - размороженного бройлера , вечно стекающего водой и шоб страдающие люди - туристы бросали в фонтан монетки ... . ))
показать весь комментарий
02.11.2020 21:17 Ответить
ну и конь лавро с ним
показать весь комментарий
02.11.2020 22:30 Ответить
Мочите падлу армянскую!
показать весь комментарий
02.11.2020 19:14 Ответить
"погіб" - неправильно! Правильно - знищено ВАТАжка окупаційно-терористичних військ!
показать весь комментарий
02.11.2020 19:21 Ответить
Правильно казати - утилізували місцевого зарахаста.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:35 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ну хоть не зассал и погиб в бою. (Да, он враг, знаю, знаю).
показать весь комментарий
02.11.2020 19:41 Ответить
Армяне - ситуативные враги Украины. В военном союзе с РФ, голосуют в ООН за российский Крым и т.д. И да, армянская община Крыма вся перебежала к оккупантам, и активно била украинцев.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:15 Ответить
у нас такие же друзья Крым отжали и наших 10К на Донбассе положили. Прости, не в этот раз, может быть потом, после освобождения Крыма и Донбасса. Ну и русские кое-что поймут.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:18 Ответить
Арман Арманян он оккупант и был убит людьми которые освобождали свою землю от оккупантов.
показать весь комментарий
03.11.2020 02:55 Ответить
Арман Арманян посмотри ютюб, "с не промытыми мозгами ты наш", там полно видео и репортажей с оккупированного Донбасса, где такие же армяне "не враги украинцам" дают интервью о том как они пришли "защищать" в Украину "русский мир". После того как Армения признала оккупацию Крыма Россией и обливали послоьство Украины в Армении борщем, почему ты решил что армяне нам не враги?
показать весь комментарий
03.11.2020 03:00 Ответить
Ну почему же один только зам.командующего "армии НКР"? Он просто пошел за компанию. Сначала 27 октября дроном кончили его шефа командующего этой самой армией Джалала Арутюняна

https://youtu.be/a07_EmNaOqY
показать весь комментарий
02.11.2020 19:47 Ответить
То Цензор уже визнав карабахських самозванців? Чому посади всіх цих "міністрів" не беруться в лапки?
показать весь комментарий
02.11.2020 19:51 Ответить
Не "загинув", а ЗНИЩЕНИЙ. Бо загарбник.
показать весь комментарий
02.11.2020 19:57 Ответить
Какой погиб. Ликвидирован.
показать весь комментарий
02.11.2020 20:16 Ответить
почему артур а не какой нибудь ашот ибн или абдул пахлава имя какое то не восточное
показать весь комментарий
02.11.2020 20:46 Ответить
Надеюсь,азеры кокнули его не больно. Как никак христианский братушка, почти православный
показать весь комментарий
02.11.2020 20:54 Ответить
У армян много Саркисянов,завтра нового поставят.
показать весь комментарий
02.11.2020 21:05 Ответить
Ото ви ,русккєє,християни...Мусульмани дружніші і чесніші.Вас рачком поставлять.Лижіть їх обрізані пісюнці,телепні.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:17 Ответить
Сегодня вечером дрон-камикадзе влетел в ЗРК Куб. И это на севере Карабаха, где у азербайджанцев нет больших подвижек по территории. Возможно начали зачищать ПВО там для ударов с воздуха и открытия нового фронта. Видео с дрона https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201102/425366182/Unichtozhen-ZRK-KUB-protivnika---video-Minoborony.html
показать весь комментарий
02.11.2020 21:48 Ответить
https://youtu.be/0m4x-s7D_Ds
показать весь комментарий
03.11.2020 12:39 Ответить
PS Брифинг Минобороны Армении о текущей ситуации: карабахская армия отступает в районе Мартуни (Ходжавенда), азербайджанцы уже у села Чартар. Это между Мартуни (Ходжавендом) и Гырмызы Базаром (это важные дорожные развилки на пути к Шуше и Степанакерту).

От Чартара до Степанакерта и Шуши по прямой около 10 км. Есть сведения, что азербайджанцы подошли гораздо ближе, но то небольшие группы. А к Чартару подходит, по всей видимости, уже основная группировка, раз армяне сами уже официально признают потерю ключевых позиций.
показать весь комментарий
02.11.2020 21:59 Ответить
Мы не скорбим по эсэсманам и заместителям главнокомандующего вермахтом. Хотя из армянской армии вермахт, как из говна пуля.
показать весь комментарий
02.11.2020 22:13 Ответить
какое горе горе тяжкое, сегодня погиб армянский гиви моторыла, вся кацапия скорбит в молитвах по усопшему куродаву захеру а тут опять горе.
показать весь комментарий
03.11.2020 13:05 Ответить
Спутник СРУ - достойный источник для Цензора?!!! Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян - Цензор.НЕТ 5570
показать весь комментарий
03.11.2020 14:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 