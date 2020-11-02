Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего Армией обороны непризнанной "НКР", полковник Артур Саркисян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik Армения.

Саркисян был назначен заместителем министра обороны и заместителем командующего Армией обороны "НКР" 4 июля 2020 года.

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