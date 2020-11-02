Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян

Під час бойових дій у Нагірному Карабасі загинув заступник командувача Армією оборони невизнаної "НКР", полковник Артур Саркісян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.

Саркісян був призначений заступником міністра оборони і заступником командувача Армії оборони "НКР" 4 липня 2020 року.

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