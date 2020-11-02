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Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час бойових дій у Нагірному Карабасі загинув заступник командувача Армією оборони невизнаної "НКР", полковник Артур Саркісян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.
Саркісян був призначений заступником міністра оборони і заступником командувача Армії оборони "НКР" 4 липня 2020 року.
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+66 Филипп Филиппович Преображенск
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+41 Яр Холодний
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+36 Diego Pereira
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Армянский Моторолян ? Разгулялся "ветерок".
https://youtu.be/a07_EmNaOqY
От Чартара до Степанакерта и Шуши по прямой около 10 км. Есть сведения, что азербайджанцы подошли гораздо ближе, но то небольшие группы. А к Чартару подходит, по всей видимости, уже основная группировка, раз армяне сами уже официально признают потерю ключевых позиций.