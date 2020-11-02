УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
29429 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
27704 159
Азербайджан (439) Вірменія (470) Нагірний Карабах (393)

Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян

Під час бойових дій у Нагірному Карабасі загинув заступник командувача Армією оборони невизнаної "НКР", полковник Артур Саркісян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik Армения.

Саркісян був призначений заступником міністра оборони і заступником командувача Армії оборони "НКР" 4 липня 2020 року.

Читайте також: Штурмовик Су-25 ВПС Азербайджану розбомбив вірменську позицію, а другий бомбою добив усіх, хто прибіг на допомогу пораненим. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+66
Ну что, Артурчик, помогли тебе твои москали?
показати весь коментар
02.11.2020 18:47
+41
Только в твоих наркотических мечтах...
показати весь коментар
02.11.2020 18:50
+36
Ещё вчера! Армяшки скромно об этом умалчивали.
показати весь коментар
02.11.2020 18:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так він що - взагалі не кадровий? Ну, правильно... Того їх і "товчуть, як жид гамана...". Вони б, ще шаурмятника призначили...
показати весь коментар
02.11.2020 19:15 Відповісти
А вчера говорили,что только ранен.
показати весь коментар
02.11.2020 18:52 Відповісти
інформ прикритя було)))))
показати весь коментар
02.11.2020 19:01 Відповісти
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 9781
показати весь коментар
02.11.2020 18:55 Відповісти
у парашников есть исчо секретная гиперзвуковая модель - ***** на стерхе )
показати весь коментар
02.11.2020 19:00 Відповісти
".. заместитель командующего АрмиИ Обороны непризнанной "НКР"
Армянский Моторолян ? Разгулялся "ветерок".
показати весь коментар
02.11.2020 18:59 Відповісти
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 984
показати весь коментар
02.11.2020 19:00 Відповісти
Азербайджан методично утилизирует главарей армянских бандформирований🤣
показати весь коментар
02.11.2020 19:02 Відповісти
Риб"яти,майте серце й розум.Вірмени там жили тисячу років.Біда у тім,що камунняки сральєни підло перекреслили карту.А ще ваші дикуни турки вирізали 1.5 млн. вірмен у 1915 р.Співчувайте християнам,а не смокчіть обрізані пісюни,телепні.
показати весь коментар
02.11.2020 22:12 Відповісти
Не надо ничего "ребятам" обьяснять. Они всё равно ничего не поймут. А тебя заспамят и заблокируют. Эрдоган заплатил и запустил масштабную антиармянскую пропаганду, ты ничего не сделаешь. Смотри и радуюся как самые старые на земле христиане погибают. Завтра будем МЫ. Такова судьба христиан - радоваться сейчас, пока завтра не пришло.
показати весь коментар
02.11.2020 22:38 Відповісти
Sam Martin мы уже видели как твои "самые старые на земле христиане" давали интервью российским СМИ на Донбассе завывая что они пришли защищать "русский мир". Так что никакой жалости к одному из таких сдохших "самых старых христианан" нет. Тем более я уверен что эта сдохшая мразь так же орала "Крым наш". Пусть теперь с Кобзоном общается.
показати весь коментар
03.11.2020 02:51 Відповісти
Схоже ти християнин кацапського віросповідання.
показати весь коментар
02.11.2020 22:40 Відповісти
Кацапи--такі ж християни,як турки чи сомалійці.Вони кажуть про себе "правасравния ми очінь".Там і церков майже нема--все бабло з дурних хахлів гребуть.
показати весь коментар
02.11.2020 22:52 Відповісти
Арьтьйомєй Астровскай эти самые армяня лихо выли в поддержку оккупации Крыма и закидывали украинское посольство в Армении борщем. Так чего украинцам желеть какого то урода сдохшего в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе?
показати весь коментар
03.11.2020 02:47 Відповісти
Єта.Не вірмени вили.Єта.Їхні керівники.Бо Вірменія оточена дикими ордами і не має захисту,тому й лизали кацапській орді,сподіваючись на підтримку кацапні.
показати весь коментар
03.11.2020 21:51 Відповісти
«Пагіп. Савсєм пагіп».
показати весь коментар
02.11.2020 19:03 Відповісти
ЯПлакалЪ
показати весь коментар
02.11.2020 19:05 Відповісти
Погиб замминистра обороны Нагорного Карабаха Саркисян - Цензор.НЕТ 3948
показати весь коментар
02.11.2020 19:05 Відповісти
И что же в Украине обявлять траур?
показати весь коментар
02.11.2020 19:06 Відповісти
Правду пишеш,Армане.
показати весь коментар
02.11.2020 22:14 Відповісти
А ти точно знаєш, що його не в нужнику замочили?
показати весь коментар
02.11.2020 22:43 Відповісти
Арман Арманян да он умер как мужчина и военный на своем посту. Но это не отменяет тот факт, что он обыкновенный оккупант и умер как оккупант. Поэтому уважения к нему нет и не будет
показати весь коментар
03.11.2020 02:53 Відповісти
После поражения у армян есть шанс стать независимыми от паРаши *****.
показати весь коментар
02.11.2020 19:08 Відповісти
Да . Там всё не просто так . Думаю , что Крыса - ***** не просто затаился в бункере . Он выжидает результатов выборов в США . Ведь если победит Байден , то паРаше будут закручивать гайки по-серьёзному и в этом случае ***** - путину нет смысла что-либо где-нибуть раскручивать сейчас .... .
показати весь коментар
02.11.2020 19:38 Відповісти
Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян - Цензор.НЕТ 1873
показати весь коментар
02.11.2020 19:08 Відповісти
Да ведь у нас один погибший солдатик стоит большего уважения чем все министры всего мира.
показати весь коментар
02.11.2020 19:09 Відповісти
З підерацаї русккай пишеш?
показати весь коментар
02.11.2020 22:15 Відповісти
Тот же Саша Захарченко с ДНР.
показати весь коментар
02.11.2020 19:10 Відповісти
На месте его хибели я бы установил памятник : - размороженного бройлера , вечно стекающего водой и шоб страдающие люди - туристы бросали в фонтан монетки ... . ))
показати весь коментар
02.11.2020 21:17 Відповісти
ну и конь лавро с ним
показати весь коментар
02.11.2020 22:30 Відповісти
Мочите падлу армянскую!
показати весь коментар
02.11.2020 19:14 Відповісти
"погіб" - неправильно! Правильно - знищено ВАТАжка окупаційно-терористичних військ!
показати весь коментар
02.11.2020 19:21 Відповісти
Правильно казати - утилізували місцевого зарахаста.
показати весь коментар
02.11.2020 19:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну хоть не зассал и погиб в бою. (Да, он враг, знаю, знаю).
показати весь коментар
02.11.2020 19:41 Відповісти
Армяне - ситуативные враги Украины. В военном союзе с РФ, голосуют в ООН за российский Крым и т.д. И да, армянская община Крыма вся перебежала к оккупантам, и активно била украинцев.
показати весь коментар
02.11.2020 22:15 Відповісти
у нас такие же друзья Крым отжали и наших 10К на Донбассе положили. Прости, не в этот раз, может быть потом, после освобождения Крыма и Донбасса. Ну и русские кое-что поймут.
показати весь коментар
02.11.2020 22:18 Відповісти
Арман Арманян он оккупант и был убит людьми которые освобождали свою землю от оккупантов.
показати весь коментар
03.11.2020 02:55 Відповісти
Арман Арманян посмотри ютюб, "с не промытыми мозгами ты наш", там полно видео и репортажей с оккупированного Донбасса, где такие же армяне "не враги украинцам" дают интервью о том как они пришли "защищать" в Украину "русский мир". После того как Армения признала оккупацию Крыма Россией и обливали послоьство Украины в Армении борщем, почему ты решил что армяне нам не враги?
показати весь коментар
03.11.2020 03:00 Відповісти
Ну почему же один только зам.командующего "армии НКР"? Он просто пошел за компанию. Сначала 27 октября дроном кончили его шефа командующего этой самой армией Джалала Арутюняна

https://youtu.be/a07_EmNaOqY
показати весь коментар
02.11.2020 19:47 Відповісти
То Цензор уже визнав карабахських самозванців? Чому посади всіх цих "міністрів" не беруться в лапки?
показати весь коментар
02.11.2020 19:51 Відповісти
Не "загинув", а ЗНИЩЕНИЙ. Бо загарбник.
показати весь коментар
02.11.2020 19:57 Відповісти
Какой погиб. Ликвидирован.
показати весь коментар
02.11.2020 20:16 Відповісти
почему артур а не какой нибудь ашот ибн или абдул пахлава имя какое то не восточное
показати весь коментар
02.11.2020 20:46 Відповісти
Надеюсь,азеры кокнули его не больно. Как никак христианский братушка, почти православный
показати весь коментар
02.11.2020 20:54 Відповісти
У армян много Саркисянов,завтра нового поставят.
показати весь коментар
02.11.2020 21:05 Відповісти
Ото ви ,русккєє,християни...Мусульмани дружніші і чесніші.Вас рачком поставлять.Лижіть їх обрізані пісюнці,телепні.
показати весь коментар
02.11.2020 22:17 Відповісти
Сегодня вечером дрон-камикадзе влетел в ЗРК Куб. И это на севере Карабаха, где у азербайджанцев нет больших подвижек по территории. Возможно начали зачищать ПВО там для ударов с воздуха и открытия нового фронта. Видео с дрона https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201102/425366182/Unichtozhen-ZRK-KUB-protivnika---video-Minoborony.html
показати весь коментар
02.11.2020 21:48 Відповісти
https://youtu.be/0m4x-s7D_Ds
показати весь коментар
03.11.2020 12:39 Відповісти
PS Брифинг Минобороны Армении о текущей ситуации: карабахская армия отступает в районе Мартуни (Ходжавенда), азербайджанцы уже у села Чартар. Это между Мартуни (Ходжавендом) и Гырмызы Базаром (это важные дорожные развилки на пути к Шуше и Степанакерту).

От Чартара до Степанакерта и Шуши по прямой около 10 км. Есть сведения, что азербайджанцы подошли гораздо ближе, но то небольшие группы. А к Чартару подходит, по всей видимости, уже основная группировка, раз армяне сами уже официально признают потерю ключевых позиций.
показати весь коментар
02.11.2020 21:59 Відповісти
Мы не скорбим по эсэсманам и заместителям главнокомандующего вермахтом. Хотя из армянской армии вермахт, как из говна пуля.
показати весь коментар
02.11.2020 22:13 Відповісти
какое горе горе тяжкое, сегодня погиб армянский гиви моторыла, вся кацапия скорбит в молитвах по усопшему куродаву захеру а тут опять горе.
показати весь коментар
03.11.2020 13:05 Відповісти
Спутник СРУ - достойный источник для Цензора?!!! Загинув заступник міністра оборони Нагірного Карабаху Саркісян - Цензор.НЕТ 5570
показати весь коментар
03.11.2020 14:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 