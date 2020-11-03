В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов

В Украине уже завершили испытания украинских экспресс-тестов на COVID-19 методом ИФА и начинают их использовать для диагностики COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигенов к SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украине", - сказал Степанов.

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Ранее министр отмечал, что с помощью экспресс-тестов будут дополнительно осуществлять еще до 1 млн исследований в месяц.

"Этот метод тоже может быть применен в наших лабораториях, а лабораторий, которые могут тестировать методом ИФА в нашей стране гораздо больше. Второй метод - это экспресс-метод определения на антиген. В наших планах довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц" , - рассказал Степанов.

Министр также рассказал, что уже есть решение Кабинета Министров относительно выделения дополнительно 1 млрд 259 млн грн именно на процесс тестирования.

"В частности, 1 млрд гривен передадут на закупку тестов на выявление антигена на SARS-CoV-2. Это позволит делать еще один миллион тестов в месяц.

Почти 213 млн будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах", - рассказал Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что такие тесты будут проводиться семейными врачами, мобильными бригадами и больницами.

Кроме того, анонсировал увеличение тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции.

"В середине ноября мы обеспечим 50 000 тестирований в сутки. А к концу года 75 000 тестирований в сутки методом ПЦР" , - добавил глава ведомства.