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Новости Политика Украины
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В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов

В Украине уже завершили испытания украинских экспресс-тестов на COVID-19 методом ИФА и начинают их использовать для диагностики COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигенов к SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украине", - сказал Степанов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: До конца недели мы ликвидируем очередь на получение результатов ПЦР-тестов: заработал механизм передачи тестов в частные лаборатории, - Степанов. ВИДЕО

Ранее министр отмечал, что с помощью экспресс-тестов будут дополнительно осуществлять еще до 1 млн исследований в месяц.

"Этот метод тоже может быть применен в наших лабораториях, а лабораторий, которые могут тестировать методом ИФА в нашей стране гораздо больше. Второй метод - это экспресс-метод определения на антиген. В наших планах довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц" , - рассказал Степанов.

Министр также рассказал, что уже есть решение Кабинета Министров относительно выделения дополнительно 1 млрд 259 млн грн именно на процесс тестирования.

"В частности, 1 млрд гривен передадут на закупку тестов на выявление антигена на SARS-CoV-2. Это позволит делать еще один миллион тестов в месяц.

Почти 213 млн будут переданы для развития лабораторных мощностей в коммунальных учреждениях с целью увеличения тестирования методом ПЦР в больницах", - рассказал Степанов.

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Глава Минздрава отметил, что такие тесты будут проводиться семейными врачами, мобильными бригадами и больницами.

Кроме того, анонсировал увеличение тестов, проведенных методом полимеразной цепной реакции.

"В середине ноября мы обеспечим 50 000 тестирований в сутки. А к концу года 75 000 тестирований в сутки методом ПЦР" , - добавил глава ведомства.

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Топ комментарии
+5
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 4627 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9503
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03.11.2020 13:03
+2
а "призводитель" кто, - жена степанова?)
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03.11.2020 12:59
+2
Пока в стране есть хоть какое-то бабло, Стёпа, Зеля и Ко с вирусной темы не слезут. Ежедневный пи341ж про койки, маски, тесты будут нагнетать. Никто, правда, кроме Стёпы и Голубовской,.вживую не видел, переполненных больниц и драк за кислородный аппарат или за свободную кровать. Но если каждый день об этом брехать с утра до вечера, то на большинство граждан действует.
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03.11.2020 13:03
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да ладно =)
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03.11.2020 12:57 Ответить
а "призводитель" кто, - жена степанова?)
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03.11.2020 12:59 Ответить
может, наши тесты так врать не будут, как китайские. В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1009
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03.11.2020 13:00 Ответить
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 302
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03.11.2020 13:01 Ответить
Китайские врали только в самом начале...
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03.11.2020 13:16 Ответить
Наши будут врать еще больше.
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03.11.2020 15:29 Ответить
Интересно... Ни в коей мере не хочу показаться паникующим скептиком, или там заранее предполагать что тесты нашего производства априори хуже, но все же хотелось бы знать... Тестирование европейскими тестами, по словам специалистов МОЗ показывает наличие короновируса лишь в 60% случаев... А каков шанс погрешности у тестов нашего производства?
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03.11.2020 13:02 Ответить
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 4627 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9503
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03.11.2020 13:03 Ответить
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 5152
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03.11.2020 13:18 Ответить
Пока в стране есть хоть какое-то бабло, Стёпа, Зеля и Ко с вирусной темы не слезут. Ежедневный пи341ж про койки, маски, тесты будут нагнетать. Никто, правда, кроме Стёпы и Голубовской,.вживую не видел, переполненных больниц и драк за кислородный аппарат или за свободную кровать. Но если каждый день об этом брехать с утра до вечера, то на большинство граждан действует.
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03.11.2020 13:03 Ответить
увы, проблема есть. Рептилоид конечно своё на этом имеет, но вирус есть и больницы заполнены, со всеми вытекающими последствиями украинского бытия. Тут выгодно было держать больное, болеющее и нуждающиеся в медикаментах и врачах население, -вот оно есть. Теперь этот утырок рассказует, мол вы сами маски не носите, я умываю лапки.
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03.11.2020 14:37 Ответить
В Словении, пишут, за день тестанули почти половину жителей - больше 2 млн. = 25000 зараженных поймали и нейтрализировали, а ЭТО высшим достижением считает 75000 в сутки?
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03.11.2020 13:10 Ответить
Не в Словении, а в Словакии
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03.11.2020 13:12 Ответить
да Яхве его знает, в прошлый раз седня я так и написал - в Словакии, не 1 ли хрен? да хоть в Чехии, но если у нас так же, то зараженных минимум четв. миллиона, а этот лысо.ватый бе-бе-бе, обосрался от радости шо - Оооо, 75000 тестов буим делать. такой жалкий В Україні розпочинають використовувати експрес-тести на COVID-19 свого виробництва, - Степанов - Цензор.НЕТ 340
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03.11.2020 14:18 Ответить
Нифига себе зачистка идёт.
Нейтрализовали - это как ? Пуля в затылок ?
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03.11.2020 13:16 Ответить
конечно нет - в колёно, зачём в затылок то?
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03.11.2020 14:16 Ответить
"Так оно вернее будет, отец" (В.Шаламов. "Колымские рассказы")
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03.11.2020 14:20 Ответить
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9854
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03.11.2020 13:11 Ответить
Лото Забава все ваши, т.е. рашковские, тесты.
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03.11.2020 14:29 Ответить
 
 