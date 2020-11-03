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В Україні розпочинають використовувати експрес-тести на COVID-19 свого виробництва, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні розпочинають використовувати експрес-тести на COVID-19 свого виробництва, - Степанов

В Україні вже завершили випробування українських експрес-тестів на COVID-19 методом ІФА і починають їх використовувати для діагностики COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для 100% обладнання всіх ковідних ліжок киснем додатково потрібно 795 млн, - Степанов

Раніше міністр зазначав, що за допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 млн досліджень на місяць.

"Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод – це експрес-метод визначення на антиген. У наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць", – розповів Степанов.

Міністр також розповів, що вже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1 млрд 259 млн грн саме на процес тестувань.

"Зокрема, 1 млрд гривень передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще один мільйон тестів на місяць.

Майже 213 млн будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях", - розповів Степанов.

Читайте: "МОЗ працює над збільшенням кількості ліжок ще на кілька десятків тисяч", - Степанов

Очільник МОЗ зазначив, що такі тести будуть проводитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями.

Крім того, анонсував збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В середині листопада ми забезпечимо 50 000 тестувань на добу. А до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР", – додав глава відомства.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 4627 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9503
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03.11.2020 13:03
+2
а "призводитель" кто, - жена степанова?)
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03.11.2020 12:59
+2
Пока в стране есть хоть какое-то бабло, Стёпа, Зеля и Ко с вирусной темы не слезут. Ежедневный пи341ж про койки, маски, тесты будут нагнетать. Никто, правда, кроме Стёпы и Голубовской,.вживую не видел, переполненных больниц и драк за кислородный аппарат или за свободную кровать. Но если каждый день об этом брехать с утра до вечера, то на большинство граждан действует.
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03.11.2020 13:03
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03.11.2020 12:57 Відповісти
а "призводитель" кто, - жена степанова?)
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03.11.2020 12:59 Відповісти
может, наши тесты так врать не будут, как китайские. В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1009
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03.11.2020 13:00 Відповісти
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 302
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03.11.2020 13:01 Відповісти
Китайские врали только в самом начале...
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03.11.2020 13:16 Відповісти
Наши будут врать еще больше.
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03.11.2020 15:29 Відповісти
Интересно... Ни в коей мере не хочу показаться паникующим скептиком, или там заранее предполагать что тесты нашего производства априори хуже, но все же хотелось бы знать... Тестирование европейскими тестами, по словам специалистов МОЗ показывает наличие короновируса лишь в 60% случаев... А каков шанс погрешности у тестов нашего производства?
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03.11.2020 13:02 Відповісти
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 1542 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 4627 В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9503
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03.11.2020 13:03 Відповісти
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 5152
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03.11.2020 13:18 Відповісти
Пока в стране есть хоть какое-то бабло, Стёпа, Зеля и Ко с вирусной темы не слезут. Ежедневный пи341ж про койки, маски, тесты будут нагнетать. Никто, правда, кроме Стёпы и Голубовской,.вживую не видел, переполненных больниц и драк за кислородный аппарат или за свободную кровать. Но если каждый день об этом брехать с утра до вечера, то на большинство граждан действует.
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03.11.2020 13:03 Відповісти
увы, проблема есть. Рептилоид конечно своё на этом имеет, но вирус есть и больницы заполнены, со всеми вытекающими последствиями украинского бытия. Тут выгодно было держать больное, болеющее и нуждающиеся в медикаментах и врачах население, -вот оно есть. Теперь этот утырок рассказует, мол вы сами маски не носите, я умываю лапки.
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03.11.2020 14:37 Відповісти
В Словении, пишут, за день тестанули почти половину жителей - больше 2 млн. = 25000 зараженных поймали и нейтрализировали, а ЭТО высшим достижением считает 75000 в сутки?
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03.11.2020 13:10 Відповісти
Не в Словении, а в Словакии
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03.11.2020 13:12 Відповісти
да Яхве его знает, в прошлый раз седня я так и написал - в Словакии, не 1 ли хрен? да хоть в Чехии, но если у нас так же, то зараженных минимум четв. миллиона, а этот лысо.ватый бе-бе-бе, обосрался от радости шо - Оооо, 75000 тестов буим делать. такой жалкий В Україні розпочинають використовувати експрес-тести на COVID-19 свого виробництва, - Степанов - Цензор.НЕТ 340
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03.11.2020 14:18 Відповісти
Нифига себе зачистка идёт.
Нейтрализовали - это как ? Пуля в затылок ?
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03.11.2020 13:16 Відповісти
конечно нет - в колёно, зачём в затылок то?
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03.11.2020 14:16 Відповісти
"Так оно вернее будет, отец" (В.Шаламов. "Колымские рассказы")
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03.11.2020 14:20 Відповісти
В Украине начинают использовать экспресс-тесты на COVID-19 своего производства, - Степанов - Цензор.НЕТ 9854
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03.11.2020 13:11 Відповісти
Лото Забава все ваши, т.е. рашковские, тесты.
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03.11.2020 14:29 Відповісти
 
 