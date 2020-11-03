В Україні розпочинають використовувати експрес-тести на COVID-19 свого виробництва, - Степанов

В Україні вже завершили випробування українських експрес-тестів на COVID-19 методом ІФА і починають їх використовувати для діагностики COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Верховній Раді 3 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми закінчили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антигенів до SARS-CoV-2 і вже запроваджуємо їх в Україні", - сказав Степанов.

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Раніше міністр зазначав, що за допомогою експрес-тестів додатково здійснюватимуть ще до 1 млн досліджень на місяць.

"Цей метод теж може бути застосований в наших лабораторіях, а лабораторій, які можуть тестувати методом ІФА в нашій країні набагато більше. Другий метод – це експрес-метод визначення на антиген. У наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць", – розповів Степанов.

Міністр також розповів, що вже є рішення Кабінету Міністрів щодо виділення додатково 1 млрд 259 млн грн саме на процес тестувань.

"Зокрема, 1 млрд гривень передадуть на закупівлю тестів на виявлення антигену на SARS-CoV-2. Це дозволить робити ще один мільйон тестів на місяць.

Майже 213 млн будуть передані для розбудови лабораторних потужностей в комунальних закладах з метою збільшення тестування методом ПЛР в лікарнях", - розповів Степанов.

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Очільник МОЗ зазначив, що такі тести будуть проводитися сімейними лікарями, мобільними бригадами та лікарнями.

Крім того, анонсував збільшення тестів, проведених методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В середині листопада ми забезпечимо 50 000 тестувань на добу. А до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР", – додав глава відомства.