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В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек

В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице находится 300 пациентов с пневмонией. При этом в больнице есть лишь 270 кроватей для таких пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на совещании в горсовете заявила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

По ее словам, по состоянию на утро 3 ноября Центральная больница заполнена на 111,1%.

"Это значит, что у нас развернуты 270 коек для ковидних больных, а на них лежат 300 пациентов с пневмониями и подозрениями. Всего в больнице находятся 408 пациентов", - сообщила Бойко.

Она добавила, что сейчас в городе не хватает больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. Всего в Ивано-Франковске могут развернуть 550 кроватей. При этом сейчас пациентов с пневмонией принимают в городском перинатальном центре. К концу неделе 30 кроватей развернут в детской городской больнице.

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Если ситуация с коронавирусом продолжит обостряться, прием пациентов начнется в клинике Ивано-Франковского медуниверситета. Также в качестве резерва рассматривают Кардиологический центр, где можно будет разместить 120 коек.

Напомним, в Украине уже почти на 70% заполнены больничные кровати для пациентов с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что при заполненности больничных коек более чем на 100% Министерство здравоохранения будет применять протокол медицинской сортировки.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8899 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Киев, Харьковской, Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях.
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Топ комментарии
+2
походу кровать - это самое важное для лечения ковида и пневмонии В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек - Цензор.НЕТ 8449 (сарказм)
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03.11.2020 13:15
+2
Это как "рабочие места", увеличением которых так озабочено правительство. Вопрос, нужны ли они, если зарплата там 5 тыс. гривень, на повестке не стоИт. Так и здесь.)
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03.11.2020 13:27
+1
Дивно...
В мене знайомі робили, то вже на наступний день вранці є результат.
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03.11.2020 13:16
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Є ще звичайні пневмонії - не від ковіду.
Ви ж всіх поруч не вкладаєте ?
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03.11.2020 13:05 Ответить
Навіть не сумнівайся...🤔
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03.11.2020 13:09 Ответить
Поки приходить результат безплатного тесту, люди вже виліковуються,а на платні не у всіх є тести.
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03.11.2020 13:11 Ответить
Дивно...
В мене знайомі робили, то вже на наступний день вранці є результат.
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03.11.2020 13:16 Ответить
Просто КТ раньше никто не додумывался при соплях и кашлях делать.
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03.11.2020 14:24 Ответить
Поруч, поруч. Мне знакомые рассказывали, как в одной палате лежали и с ковидом и с простой пневмонией. Там всем один диагноз ставят. Это как в случае с ВСД: когда не могут установить болезнь, то всем пишут "вегетососудистая дистония".)
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03.11.2020 13:24 Ответить
це жах
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03.11.2020 13:27 Ответить
Да ладно, не нагнетайте. Мне и степановских страшилок достаточно.)
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03.11.2020 13:28 Ответить
воздух отравляют Химтрейлами
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03.11.2020 13:14 Ответить
походу кровать - это самое важное для лечения ковида и пневмонии В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек - Цензор.НЕТ 8449 (сарказм)
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03.11.2020 13:15 Ответить
всех в одну кучу, чтобы все всех перезаражали
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03.11.2020 13:25 Ответить
Это как "рабочие места", увеличением которых так озабочено правительство. Вопрос, нужны ли они, если зарплата там 5 тыс. гривень, на повестке не стоИт. Так и здесь.)
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03.11.2020 13:27 Ответить
Не переймайся, тобі ліжка не буде, лежатимеш на підлозі "в комнате с белым потолком, с правом на надежду". В горбольнице Ивано-Франковска госпитализированных с пневмонией больше, чем больничных коек - Цензор.НЕТ 9026
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03.11.2020 13:27 Ответить
Горбольница ,прочел как гробница !
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03.11.2020 13:29 Ответить
Реформаторы хреновы, сдвигайте кровати и ложите штабелем. А народу скажете что это 147 реформа от Парашенка.
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03.11.2020 13:48 Ответить
 
 