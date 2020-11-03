Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение к ответственности виновных за катастрофу самолета рейса МН17 неизбежно.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов).
"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно", - отметил министр.
Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела по привлечению РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбиванию МН17. Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности, отметили в МИД.
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Интрига "на кого наступит".