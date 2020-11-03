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Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение к ответственности виновных за катастрофу самолета рейса МН17 неизбежно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов).

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно", - отметил министр.

Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела по привлечению РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбиванию МН17. Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности, отметили в МИД.

Также читайте: Сегодня в Нидерландах возобновляются слушания по делу МН17: защита Пулатова огласит требования о допрасследовании, на них отреагирует обвинение

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Ага, на примере Цьомаха особенно наступет ответственност. Зебоб его просто на таксистов поменял Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3093
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03.11.2020 14:08
+3
На похоронах твоей засРашки.
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03.11.2020 15:22
+2
"Этонимы..настамнет"-раздаётся из залесья.
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03.11.2020 14:10
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Ага, на примере Цьомаха особенно наступет ответственност. Зебоб его просто на таксистов поменял Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3093
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03.11.2020 14:08 Ответить
Есть мнение, что Нидерланды могут затянуть до бесконечности, в обмен на экономические преференции от Раши, которая их сейчас серьёзно душит этим вопросом. Суд начался 9 марта, сейчас ноябрь, продвижение по чайной ложке
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03.11.2020 14:10 Ответить
Какие ещё,нах,преференции?
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03.11.2020 14:11 Ответить
Да, полковнику Каддафи преференции в конце концов в жопу запихнули в самом прямом смысле. Хотя от теракта до приговора виновникам около 12 лет прошло. Так что полковнику Путину есть про что подумать.
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03.11.2020 15:18 Ответить
"Этонимы..настамнет"-раздаётся из залесья.
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03.11.2020 14:10 Ответить
Конечно наступит!
Интрига "на кого наступит".
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03.11.2020 14:10 Ответить
Если судьёй будет такая же сволочь как наше "тупицкий" - то совсем не факт.
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03.11.2020 14:10 Ответить
Эта неизбежность уже по срокам дольше чем вторая мировая. Бабло победило. Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6114
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03.11.2020 14:11 Ответить
Всю вину повесят на жмуриков. Ну а если и захотят европейцы наказать кого-то из МО РФ, то в ответ на это лаптеногие скажут как обычно "вы фсе врети" или "И че?"
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03.11.2020 14:13 Ответить
Когда ,через 150 лет,🤔🤦😒
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03.11.2020 14:26 Ответить
На похоронах твоей засРашки.
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03.11.2020 15:22 Ответить
 
 