Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что привлечение к ответственности виновных за катастрофу самолета рейса МН17 неизбежно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом Кулеба заявил в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов).

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно", - отметил министр.

Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела по привлечению РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбиванию МН17. Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности, отметили в МИД.

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