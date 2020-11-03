УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11806 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Російські терористи збили Боїнг
1 843 12
Боїнг-777 Malasia Airli... (748) Кулеба Дмитро (3184)

Настання відповідальності за збитий МН17 - неминуче, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Настання відповідальності за збитий МН17 - неминуче, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що притягнення до відповідальності винних за катастрофу літака рейсу МН17 неминуче.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це Кулеба заявив під час відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи (Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів).

"До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче", – зазначив міністр.

Глави МЗС обговорили розвиток подій у межах судових процесів у Нідерландах і в міжнародних судових інстанціях. Учасники позитивно відзначили приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти РФ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17. Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності, зазначили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Нідерландах поновлюються слухання у справі МН17: захист Пулатова оголосить вимоги про додаткове розслідування, на них відреагує обвинувачення

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Ага, на примере Цьомаха особенно наступет ответственност. Зебоб его просто на таксистов поменял Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3093
показати весь коментар
03.11.2020 14:08
+3
На похоронах твоей засРашки.
показати весь коментар
03.11.2020 15:22
+2
"Этонимы..настамнет"-раздаётся из залесья.
показати весь коментар
03.11.2020 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, на примере Цьомаха особенно наступет ответственност. Зебоб его просто на таксистов поменял Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3093
показати весь коментар
03.11.2020 14:08 Відповісти
Есть мнение, что Нидерланды могут затянуть до бесконечности, в обмен на экономические преференции от Раши, которая их сейчас серьёзно душит этим вопросом. Суд начался 9 марта, сейчас ноябрь, продвижение по чайной ложке
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Какие ещё,нах,преференции?
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Да, полковнику Каддафи преференции в конце концов в жопу запихнули в самом прямом смысле. Хотя от теракта до приговора виновникам около 12 лет прошло. Так что полковнику Путину есть про что подумать.
показати весь коментар
03.11.2020 15:18 Відповісти
"Этонимы..настамнет"-раздаётся из залесья.
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Конечно наступит!
Интрига "на кого наступит".
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Если судьёй будет такая же сволочь как наше "тупицкий" - то совсем не факт.
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Эта неизбежность уже по срокам дольше чем вторая мировая. Бабло победило. Наступление ответственности за сбитый МН17 - неизбежно, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6114
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Всю вину повесят на жмуриков. Ну а если и захотят европейцы наказать кого-то из МО РФ, то в ответ на это лаптеногие скажут как обычно "вы фсе врети" или "И че?"
показати весь коментар
03.11.2020 14:13 Відповісти
Когда ,через 150 лет,🤔🤦😒
показати весь коментар
03.11.2020 14:26 Відповісти
На похоронах твоей засРашки.
показати весь коментар
03.11.2020 15:22 Відповісти
 
 