Рада приняла в первом чтении законопроект о дистанционной работе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4051 о дистанционной работе украинцев. Документ во вторник, 3 ноября, поддержали 311 народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

В частности, законопроект предусматривает: разграничить понятие надомного труда и дистанционного труда; работодатель обязан ознакомить не менее чем за два месяца сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением; при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Также документ предусматривает, что работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Также в документе прописано, что дистанционная работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий, а надомная работа - выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности.

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Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%.