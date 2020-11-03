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Рада приняла в первом чтении законопроект о дистанционной работе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Рада приняла в первом чтении законопроект о дистанционной работе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4051 о дистанционной работе украинцев. Документ во вторник, 3 ноября, поддержали 311 народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

В частности, законопроект предусматривает: разграничить понятие надомного труда и дистанционного труда; работодатель обязан ознакомить не менее чем за два месяца сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением; при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Также документ предусматривает, что работнику предоставляют возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении его совершили действия, содержащие признаки дискриминации.

Также в документе прописано, что дистанционная работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий, а надомная работа - выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности.

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Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%.
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Топ комментарии
+3
Хорошо работалось? Это когда без законодательства работодатели творили что хотели, урезали выплаты и премии тем кто на удаленке? ахренеть просто!
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03.11.2020 14:53
+3
а инспекция по труду сможет беспрепятственно проникать в такое "рабочее" помещение для контроля... а работодатель должен будет оплачивать "дополнительные блага", получаемые от работника в виде амортизации его техники, использования его электричества или включать их в собственный доход?
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03.11.2020 14:57
+2
"Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%." - тут на днях один турбопежимний міністр звітував про зростання середньої заробітної плати. Так хто ж бреше? 😁
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03.11.2020 14:55
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Ёпт так хорошо работалось дистанционно - нет, и сюда носа всунули.
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03.11.2020 14:46 Ответить
Хорошо работалось? Это когда без законодательства работодатели творили что хотели, урезали выплаты и премии тем кто на удаленке? ахренеть просто!
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03.11.2020 14:53 Ответить
Хорошо.
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03.11.2020 15:22 Ответить
значит очень повезло с работодателем.
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03.11.2020 15:45 Ответить
зеленые вылупки тупо громят все подряд...
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03.11.2020 14:47 Ответить
"Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%." - тут на днях один турбопежимний міністр звітував про зростання середньої заробітної плати. Так хто ж бреше? 😁
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03.11.2020 14:55 Ответить
а инспекция по труду сможет беспрепятственно проникать в такое "рабочее" помещение для контроля... а работодатель должен будет оплачивать "дополнительные блага", получаемые от работника в виде амортизации его техники, использования его электричества или включать их в собственный доход?
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03.11.2020 14:57 Ответить
а вахтьор, який не буде допускати вас у вашу квартиру у разі вашого звільнення? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу - Цензор.НЕТ 9261
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03.11.2020 20:31 Ответить
Очень хотелось бы посмотреть на дистанционную работу сталевара, шахтера, пилота, таксиста, строителя и др. А че, прикольно- надомный труд проходчика, машиниста экскаватора, водителя троллейбуса.
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03.11.2020 18:20 Ответить
пілота - льогко. Є вже флайт симулятори - залишилось приєднати його до керування літаком
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03.11.2020 20:30 Ответить
 
 