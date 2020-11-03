УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13873 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Коронавірус і карантин
6 914 10
ВР (11736) законопроєкт (1781) карантин (16095) робота (347) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4051 про дистанційну роботу українців. Документ у вівторок, 3 листопада, підтримали 311 народних депутатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Кореспондент".

Зокрема, законопроєкт передбачає: розмежувати поняття надомної роботи і дистанційної роботи; роботодавець зобов'язаний ознайомити не менше ніж за два місяці співробітників з умовами та специфікою переведення на режим гнучкого робочого часу і забезпечити точний облік відпрацьованого часу та контроль за його дотриманням; при надомній роботі на працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи чи організації, якщо інше не передбачене в трудовому договорі.

Також документ передбачає, що працівникові надають можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до двох місяців) перехід на дистанційну роботу в разі, якщо на робочому місці щодо нього вчинили дії, що містять ознаки дискримінації.

Також читайте: "Укрзалізниця" відновила п'ятиденний робочий тиждень для 16 тис. співробітників

Також у документі прописано, що дистанційна робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця, у будь-якому місці за його / її вибором і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, а надомна робота виконується працівником за місцем його / її проживання або в інших заздалегідь обраних ним / нею приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їхньої сукупності.

Нагадаємо, що з початку запровадження карантину близько половини українських компаній скоротили зарплати співробітникам на 20-30%.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Хорошо работалось? Это когда без законодательства работодатели творили что хотели, урезали выплаты и премии тем кто на удаленке? ахренеть просто!
показати весь коментар
03.11.2020 14:53
+3
а инспекция по труду сможет беспрепятственно проникать в такое "рабочее" помещение для контроля... а работодатель должен будет оплачивать "дополнительные блага", получаемые от работника в виде амортизации его техники, использования его электричества или включать их в собственный доход?
показати весь коментар
03.11.2020 14:57
+2
"Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%." - тут на днях один турбопежимний міністр звітував про зростання середньої заробітної плати. Так хто ж бреше? 😁
показати весь коментар
03.11.2020 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ёпт так хорошо работалось дистанционно - нет, и сюда носа всунули.
показати весь коментар
03.11.2020 14:46 Відповісти
Хорошо работалось? Это когда без законодательства работодатели творили что хотели, урезали выплаты и премии тем кто на удаленке? ахренеть просто!
показати весь коментар
03.11.2020 14:53 Відповісти
Хорошо.
показати весь коментар
03.11.2020 15:22 Відповісти
значит очень повезло с работодателем.
показати весь коментар
03.11.2020 15:45 Відповісти
зеленые вылупки тупо громят все подряд...
показати весь коментар
03.11.2020 14:47 Відповісти
"Напомним, что с начала введения карантина около половины украинских компаний сократили зарплаты сотрудникам на 20-30%." - тут на днях один турбопежимний міністр звітував про зростання середньої заробітної плати. Так хто ж бреше? 😁
показати весь коментар
03.11.2020 14:55 Відповісти
а инспекция по труду сможет беспрепятственно проникать в такое "рабочее" помещение для контроля... а работодатель должен будет оплачивать "дополнительные блага", получаемые от работника в виде амортизации его техники, использования его электричества или включать их в собственный доход?
показати весь коментар
03.11.2020 14:57 Відповісти
а вахтьор, який не буде допускати вас у вашу квартиру у разі вашого звільнення? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про дистанційну роботу - Цензор.НЕТ 9261
показати весь коментар
03.11.2020 20:31 Відповісти
Очень хотелось бы посмотреть на дистанционную работу сталевара, шахтера, пилота, таксиста, строителя и др. А че, прикольно- надомный труд проходчика, машиниста экскаватора, водителя троллейбуса.
показати весь коментар
03.11.2020 18:20 Відповісти
пілота - льогко. Є вже флайт симулятори - залишилось приєднати його до керування літаком
показати весь коментар
03.11.2020 20:30 Відповісти
 
 