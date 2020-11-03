Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
3 ноября Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве журналиста Андреа Рокелли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Маркива освободили!!)!!!!
Только что аппеляционный суд принял решение!"
Омбудсмен Людмила Денисова отметила: "Справедливость есть Виталий Маркив возвращается с нами на Родину"
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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До прошлого года украинская сторона не предоставила ит. суду никаких фактов, хотя адвокат Виталия призывал к этому, и был разочарован. Даже ит. журналисты сохвали конференцию в Сенате, где провозгласили "Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой. Итальянцам было неприятно. Но фактов не было И что должен был сделать суд? Теперь Виталий освобождён, слава Богу.
Я не знаю, бабисько ти чи яйцюн, але таке тупе дуремарище, що аж дим йде.
Й оце тупорило, у якого нема сомнєній об італьянской юстиції, ще пише з таким апломбом. Тьху, гидота, що обжерлася макаронів.