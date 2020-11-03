РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15250 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Свободу Маркиву
34 486 316
Аваков (3444) Национальная гвардия (1849) Маркив (188)

Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана, - Аваков

3 ноября Апелляционный суд в Милане оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в убийстве журналиста Андреа Рокелли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Маркива освободили!!)!!!!

Только что аппеляционный суд принял решение!"

Омбудсмен Людмила Денисова отметила: "Справедливость есть Виталий Маркив  возвращается с нами на Родину"

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+164
Це чудова новина найкращя за останні часи!!!
показать весь комментарий
03.11.2020 21:14
+157
Слава Українським воїнам
показать весь комментарий
03.11.2020 21:14
+107
Цензор спрацював оперативно! Дві хвилини всього!
показать весь комментарий
03.11.2020 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
І купа мусорні прославляють чортаАвакова.Як передбачувано.))
показать весь комментарий
04.11.2020 00:35 Ответить
Единственная позитивная новость за последние полтора года! Дожились...
показать весь комментарий
04.11.2020 00:49 Ответить
В принципі неймовірно. Про якусь там совість суддів не меліть дурниць, просто вписався нарешті хтось дуже потужний і про щось домовились. Всіх з перемогою! І чорта Авакова теж, його зусилля були не напрасні. Це людина яка наробила певну кількість зла, і відповідно чимало добра, історія розсудить. В принципі на даний час це один з найадекватніших політиків у якого все гаразд із психікою, відчуттям балансу в політичних бурях, і поліція зараз реально ок. Він стабілізує цю країну, поки інші рвуть її на шматки провокуючи та накручуючи свій електорат.
показать весь комментарий
04.11.2020 01:24 Ответить
У нас никогда не было сомнений об итальянской юстиции!
До прошлого года украинская сторона не предоставила ит. суду никаких фактов, хотя адвокат Виталия призывал к этому, и был разочарован. Даже ит. журналисты сохвали конференцию в Сенате, где провозгласили "Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой. Итальянцам было неприятно. Но фактов не было И что должен был сделать суд? Теперь Виталий освобождён, слава Богу.
показать весь комментарий
04.11.2020 05:11 Ответить
https://www.milanotoday.it/cronaca/processo-rocchelli-assolto-markiv.html
показать весь комментарий
04.11.2020 05:17 Ответить
Именно так. При Порошенко крайне неграмотно сработали украинские юристы, и боец просидел три года за решеткой.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:14 Ответить
У вас нє біло сомнжній? То відсосіть у тої юстиції, що три роки збиткувалася над в"язнем.
Я не знаю, бабисько ти чи яйцюн, але таке тупе дуремарище, що аж дим йде.
Й оце тупорило, у якого нема сомнєній об італьянской юстиції, ще пише з таким апломбом. Тьху, гидота, що обжерлася макаронів.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:07 Ответить
Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков - Цензор.НЕТ 2005
показать весь комментарий
04.11.2020 05:23 Ответить
Супер! Отличная новость!
показать весь комментарий
04.11.2020 07:39 Ответить
Героям СЛАВА!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 07:46 Ответить
Якесь дивне в макаронників правосуддя - прокурор просив 17 років а суд присяжних дав моливвість суддя присуудити 25 років. І як тепер бути цьому недолугому судді? ****** черга за Марківим - подача на суддю позову на відшкодування моральних і матеріальних збитків.
показать весь комментарий
04.11.2020 07:58 Ответить
Ой, ты не переживай, это заслуга не зе. Это заслуга людей, которые не равнодушны.
показать весь комментарий
04.11.2020 16:40 Ответить
Именно так.
показать весь комментарий
04.11.2020 17:08 Ответить
Страница 4 из 4
 
 