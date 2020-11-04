Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
3 листопада Апеляційний суд у Мілані виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Марківа звільнили!!) !!!!
Щойно апеляційний суд ухвалив рішення!"
Омбудсмен Людмила Денісова зазначила: "Справедливість є! Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину"
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Будь ласка, зачекайте...
До прошлого года украинская сторона не предоставила ит. суду никаких фактов, хотя адвокат Виталия призывал к этому, и был разочарован. Даже ит. журналисты сохвали конференцию в Сенате, где провозгласили "Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой. Итальянцам было неприятно. Но фактов не было И что должен был сделать суд? Теперь Виталий освобождён, слава Богу.
Я не знаю, бабисько ти чи яйцюн, але таке тупе дуремарище, що аж дим йде.
Й оце тупорило, у якого нема сомнєній об італьянской юстиції, ще пише з таким апломбом. Тьху, гидота, що обжерлася макаронів.