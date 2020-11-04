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Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков

3 листопада Апеляційний суд у Мілані виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачували у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Марківа звільнили!!) !!!!

Щойно апеляційний суд ухвалив рішення!"

Омбудсмен Людмила Денісова зазначила: "Справедливість є! Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину"

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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Топ коментарі
+164
Це чудова новина найкращя за останні часи!!!
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03.11.2020 21:14
+157
Слава Українським воїнам
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03.11.2020 21:14
+107
Цензор спрацював оперативно! Дві хвилини всього!
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03.11.2020 21:14
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І купа мусорні прославляють чортаАвакова.Як передбачувано.))
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04.11.2020 00:35 Відповісти
Единственная позитивная новость за последние полтора года! Дожились...
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04.11.2020 00:49 Відповісти
В принципі неймовірно. Про якусь там совість суддів не меліть дурниць, просто вписався нарешті хтось дуже потужний і про щось домовились. Всіх з перемогою! І чорта Авакова теж, його зусилля були не напрасні. Це людина яка наробила певну кількість зла, і відповідно чимало добра, історія розсудить. В принципі на даний час це один з найадекватніших політиків у якого все гаразд із психікою, відчуттям балансу в політичних бурях, і поліція зараз реально ок. Він стабілізує цю країну, поки інші рвуть її на шматки провокуючи та накручуючи свій електорат.
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04.11.2020 01:24 Відповісти
У нас никогда не было сомнений об итальянской юстиции!
До прошлого года украинская сторона не предоставила ит. суду никаких фактов, хотя адвокат Виталия призывал к этому, и был разочарован. Даже ит. журналисты сохвали конференцию в Сенате, где провозгласили "Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой. Итальянцам было неприятно. Но фактов не было И что должен был сделать суд? Теперь Виталий освобождён, слава Богу.
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04.11.2020 05:11 Відповісти
https://www.milanotoday.it/cronaca/processo-rocchelli-assolto-markiv.html
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04.11.2020 05:17 Відповісти
Именно так. При Порошенко крайне неграмотно сработали украинские юристы, и боец просидел три года за решеткой.
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04.11.2020 19:14 Відповісти
У вас нє біло сомнжній? То відсосіть у тої юстиції, що три роки збиткувалася над в"язнем.
Я не знаю, бабисько ти чи яйцюн, але таке тупе дуремарище, що аж дим йде.
Й оце тупорило, у якого нема сомнєній об італьянской юстиції, ще пише з таким апломбом. Тьху, гидота, що обжерлася макаронів.
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04.11.2020 20:07 Відповісти
Нацгвардійця Марківа виправдав апеляційний суд Мілана, - Аваков - Цензор.НЕТ 2005
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04.11.2020 05:23 Відповісти
Супер! Отличная новость!
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04.11.2020 07:39 Відповісти
Героям СЛАВА!!!
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04.11.2020 07:46 Відповісти
Якесь дивне в макаронників правосуддя - прокурор просив 17 років а суд присяжних дав моливвість суддя присуудити 25 років. І як тепер бути цьому недолугому судді? ****** черга за Марківим - подача на суддю позову на відшкодування моральних і матеріальних збитків.
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04.11.2020 07:58 Відповісти
Ой, ты не переживай, это заслуга не зе. Это заслуга людей, которые не равнодушны.
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04.11.2020 16:40 Відповісти
Именно так.
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04.11.2020 17:08 Відповісти
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