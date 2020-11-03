Центризбирком из-за нарушений досрочно распустил ТИК в Одесской области
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Центральная избирательная комиссия на заседании 3 ноября рассмотрела отдельные вопросы деятельности Каролино-Бугазского сельского теризбиркома Белгород-Днестровского района Одесской области и досрочно прекратила полномочия всего состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Отмечается, что в ЦИК поступили отдельные постановления Одесского окружного административного суда, которыми доведены до ведома комиссии установленные обстоятельства нарушений указанной избирательной комиссией избирательных прав отдельных граждан быть избранными в многомандатных избирательных округах по выборам депутатов Каролино-Бугазского сельского совета.
"Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Каролино-Бугазской сельской ТИК законодательства Украины и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.
При этом Белгород-Днестровскую районную ТИК обязали не позднее 24 часов 3 ноября 2020 года уведомить местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой сельской ТИК были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены постановлением ЦИК, о возможности подачи не позднее 15 часов 4 ноября 2020 года в Белгород-Днестровской районной ТИК новых кандидатур для включения в ее состав.
Также Белгород-Днестровскую районную ТИК обязали не позднее 21 часов 4 ноября 2020 года сформировать новый состав Каролино-Бугазской сельской ТИК и безотлагательно проинформировать ЦИК о принятом решении", - говорится в сообщении.
Каролино-Бугазской сельскую ТИК после формирования ее нового состава обязали безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.
Кроме того, ЦИК обратила внимание членов указанной сельской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований Избирательного кодекса Украины при выполнении их полномочий.
Вместе с тем ЦИК обратилась в Национальную полицию Украины для проведения проверки изложенных в постановлении Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.
Всего по состоянию на 29 октября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5 095 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 343 председателей ТИК, 296 заместителей председателей ТИК, 357 секретарей ТИК, 4099 членов ТИК, добавили в пресс-службе ЦИК.
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