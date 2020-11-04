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Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова

Государство должно предусмотреть в государственном бюджете на 2021 финансирование 20% производимой зеленой электроэнергии в стране в течение следующего года, как это предусмотрено действующим с 1 августа Законом Украины №810-IX.


Об этом в ходе дискуссии по проблемам долгов перед зелеными инвесторами рассказала ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Светлана Чекунова.
Она отметила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, посчитала прогнозный объем генерации зеленой электроэнергии в 2021 году, а Министерство энергетики утвердило эти расчеты.
"Соответственно, такие расходы должны быть предусмотрены, а Верховная Рада должна это поддержать", - сказала Чекунова.
Вместе с тем она отметила, что проблемы расчетов за зеленую электроэнергию очень беспокоят иностранных инвесторов, поскольку условия подписанного "зеленого" меморандума с Кабмином, и даже законодательство, предусматривающее погашение долгов, не выполняется.


Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).


Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже c августа 2020.  Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020 -го. Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.


По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 60% зеленой электроэнергии, за 20 дней октября - всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 миллиарда грн) не наблюдается.
Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
29 октября представители посольств Канады, Норвегии и Литвы отказывать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властью финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.

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Ось воно причина давіння на зелену енергетику сциклом, немає грошей в бюджеті! Докрались по повній.
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04.11.2020 13:17 Ответить
"Да..." что? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 5458
Може "тиску"? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 89
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04.11.2020 13:18 Ответить
Може, але суть не змінюється.
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04.11.2020 13:21 Ответить
Може? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 7131
Ты у нас, прям, как Кличко языки знаешь. Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2547
"Ось воно причина давіння"
Что это было, вообще? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2547
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04.11.2020 13:25 Ответить
Ну ,що ж, диктант так диктант.
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04.11.2020 13:46 Ответить
У нас була повальна русифікація і мало хто на 100 % знає мову. Не потрібно за це дорікати. Вивчимо мову і розбудуємо країну, бо ми цього бажаємо. А тих, що гальмують розвиток і ще бажають змінити мосний закон - на смітник.
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04.11.2020 15:23 Ответить
Нафіг вона нам потрібна, ця довбана "зелена енергетика"?!
Бо цього вимагають піндоси з підпіндосниками?!
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04.11.2020 13:21 Ответить
Точно!
Нам уголь свой девать некуда.
И глобальное потепление нам на руку - газа меньше покупать будем.
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04.11.2020 13:27 Ответить
Розкрию Вам секрет: США насрати на вашу енергетику чи то ЗЄлену, чи то ще якусь.
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04.11.2020 13:42 Ответить
Верховной раде такие права избиратель не давал,кто хочет зеленеть за дорого пусть покупает дорогую энергию у афериста ахметки исключительно на добровольных началах.
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04.11.2020 13:25 Ответить
Зелёная энергетика полная туффта неспособная обеспечивать потребность а электроэнергии. Попробуйте записать серьезное производство от солнечных или ветровых электростанций - ничего не получится. И нифига она не зелёная.
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04.11.2020 15:04 Ответить
Російські і Беніні боти підтримують рішення про гальмування розвитку "зеленої енергетики" і за те, щоб ми були залежні до засрашки і купувати в них вугілля, бо воно їм нікуди не вперлося, а їх людям робота потрібна. Подивіться на розвинуті країни, який у них процент "зеленої" енергетики, таких як Німеччина, Великобританія,Франція та інші. Для мене вони еталон, а не Беня і ху@ло зі своїми ботами.
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04.11.2020 15:28 Ответить
 
 