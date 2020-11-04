УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини Економіка
600 12
бюджет (632) енергетика (580)

Держава має передбачити в Бюджеті-2021 часткове фінансування зеленої енергетики, – Центр Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Держава має передбачити в Бюджеті-2021 часткове фінансування зеленої енергетики, – Центр Разумкова

Держава має передбачити в державному бюджеті на 2021 рік фінансування 20% виробленої зеленої електроенергії в країні протягом наступного року, як це передбачено чинним від 1 серпня Законом України №810-ІХ.

Про це в ході дискусії щодо проблем боргів перед зеленими інвесторами розповіла провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Світлана Чекунова.

Вона зазначила, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг порахувала прогнозний обсяг генерації зеленої електроенергії в 2021 році, а Міністерство енергетики затвердило ці розрахунки. "Відповідно, такі видатки мають бути передбачені, а Верховна Рада повинна це підтримати", - сказала Чекунова.

Разом з тим вона зазначила, що проблеми розрахунків за зелену електроенергію дуже непокоять іноземних інвесторів, оскільки умови підписаного "зеленого" меморандуму з Кабміном, та навіть законодавство, яке передбачає погашення боргів не виконується.

Як повідомлялося, в червні профільні асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (вступив в силу 1 серпня).

Документ передбачав зниження "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже c серпня 2020 року. Натомість уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року цілий суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок повинен погасити вже в четвертому кварталі 2020 го. Закон передбачає, що 20% виробленої зеленої електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця" за вересень сплачено близько 60% зеленої електроенергії, за 20 днів жовтня - всього 7%. При цьому зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання по погашенню боргів перед ними. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. 29 жовтня представники посольств Канади, Норвегії та Литви відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну з-за створеного владою фінансової кризи в "зеленій" енергетиці, а також тиску на інвесторів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось воно причина давіння на зелену енергетику сциклом, немає грошей в бюджеті! Докрались по повній.
показати весь коментар
04.11.2020 13:17 Відповісти
"Да..." что? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 5458
Може "тиску"? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 89
показати весь коментар
04.11.2020 13:18 Відповісти
Може, але суть не змінюється.
показати весь коментар
04.11.2020 13:21 Відповісти
Може? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 7131
Ты у нас, прям, как Кличко языки знаешь. Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2547
"Ось воно причина давіння"
Что это было, вообще? Государство должно предусмотреть в Бюджете-2021 частичное финансирование зеленой энергетики, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 2547
показати весь коментар
04.11.2020 13:25 Відповісти
Ну ,що ж, диктант так диктант.
показати весь коментар
04.11.2020 13:46 Відповісти
У нас була повальна русифікація і мало хто на 100 % знає мову. Не потрібно за це дорікати. Вивчимо мову і розбудуємо країну, бо ми цього бажаємо. А тих, що гальмують розвиток і ще бажають змінити мосний закон - на смітник.
показати весь коментар
04.11.2020 15:23 Відповісти
Нафіг вона нам потрібна, ця довбана "зелена енергетика"?!
Бо цього вимагають піндоси з підпіндосниками?!
показати весь коментар
04.11.2020 13:21 Відповісти
Точно!
Нам уголь свой девать некуда.
И глобальное потепление нам на руку - газа меньше покупать будем.
показати весь коментар
04.11.2020 13:27 Відповісти
Розкрию Вам секрет: США насрати на вашу енергетику чи то ЗЄлену, чи то ще якусь.
показати весь коментар
04.11.2020 13:42 Відповісти
Верховной раде такие права избиратель не давал,кто хочет зеленеть за дорого пусть покупает дорогую энергию у афериста ахметки исключительно на добровольных началах.
показати весь коментар
04.11.2020 13:25 Відповісти
Зелёная энергетика полная туффта неспособная обеспечивать потребность а электроэнергии. Попробуйте записать серьезное производство от солнечных или ветровых электростанций - ничего не получится. И нифига она не зелёная.
показати весь коментар
04.11.2020 15:04 Відповісти
Російські і Беніні боти підтримують рішення про гальмування розвитку "зеленої енергетики" і за те, щоб ми були залежні до засрашки і купувати в них вугілля, бо воно їм нікуди не вперлося, а їх людям робота потрібна. Подивіться на розвинуті країни, який у них процент "зеленої" енергетики, таких як Німеччина, Великобританія,Франція та інші. Для мене вони еталон, а не Беня і ху@ло зі своїми ботами.
показати весь коментар
04.11.2020 15:28 Відповісти
 
 