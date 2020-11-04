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Украинская компания победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинская компания победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда

Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест". Она была признана лучшей в номинации "Программа изменений года".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Наименьшие показатели производственного травматизма в Украине демонстрирует большой бизнес. Меньше всего пострадавших в горнорудной, нефтегазодобывающей и химической металлургии. На днях одна из таких украинских компаний завоевала лидерство на ежегодном конкурсе Risk Excellence Awards Международного института по управлению рисками и безопасностью труда. Группа "Метинвест" стала победителем в номинации "Программа изменений года". Ее представители говорят, что подавали свои достижения в сфере охраны труда, а также - планы на будущее", – отметил автор сюжета.

По его словам, "Метинвест" боролся за победу среди таких брендов как "Пепсико", "Фуджи", "Мультиплекс", "Мидлист". И эта победа, по мнению представителей компании-победителя, будет иметь огромное значение для украинского бизнеса в целом.

"Победа в этом конкурсе – это не только признание избранного "Метинвестом" курса от независимой организации, имеющей огромное значение на международной арене. Это серьезный стимул для других компаний в Украине, внедряющих изменения, делиться своим опытом и учиться у других", - подчеркнул Павел Окара, менеджер по инновациям и проектов группы "Метинвест".

Как сообщалось, сейчас при участии представителей крупного бизнеса в рамках проекта ЕС МОТ нарабатывается новый закон, имеющий целью изменить подходы к безопасности труда – и научить бизнес действовать на упреждение проблем, привлекать аудиторов и инвестировать в оценку рисков.

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Топ комментарии
+7
Ринат бандитыч и охрана труда вещи не совместимые Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 8041
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04.11.2020 14:15
+4
Оце так дивина. Це ж скільки забашляли суддям.
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04.11.2020 14:17
+3
Дочерние предприятия Метинвеста все недостатки Метинвеста замыкают на себя,а все победы достаются Метинвесту Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 5935 Если честно,то на каждом меткобинате Метинвеста работает от 25 000 рабочих до...и там кучи нарушений.
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04.11.2020 14:24
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Ринат бандитыч и охрана труда вещи не совместимые Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 8041
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04.11.2020 14:15 Ответить
Щодо цього там жорсткі порядки. Штрафують на кожному кроці.
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04.11.2020 14:20 Ответить
Ще одна стаття прибутків "ахметова"
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04.11.2020 14:44 Ответить
Ну да. Так-то мозгов не нарушать не хватает, хотя бы для того, чтоб не штрафовали, уж я молчу про безопасность.
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04.11.2020 19:31 Ответить
Если это лучшие, то каковы же худшие?..
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04.11.2020 14:54 Ответить
Бред. Как раз на крупных предприятиях следят только так. Другой вопрос, что люди всё равно умудряются класть болт на ТБ.
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04.11.2020 19:30 Ответить
Кладут болт по привычке, а потом их родственники по соцсетям сопли и слюни развозят, как их обманули, как их родственничек хорошенький "пропал" ни за что. Вот как раз за положенный болт и пропал.
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04.11.2020 20:00 Ответить
Оце так дивина. Це ж скільки забашляли суддям.
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04.11.2020 14:17 Ответить
ахметка пабедила,
вот такие крысы
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04.11.2020 14:21 Ответить
Дочерние предприятия Метинвеста все недостатки Метинвеста замыкают на себя,а все победы достаются Метинвесту Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 5935 Если честно,то на каждом меткобинате Метинвеста работает от 25 000 рабочих до...и там кучи нарушений.
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04.11.2020 14:24 Ответить
Ага, а ещё рабочие после работы идут в магазины, что даёт возможность и магазины тоже записать как часть промышленной группы, да?
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04.11.2020 19:34 Ответить
Ты наверное не различаешь основные цеха и второстепенные? В ЕС и в других странах ценятся предприятия в которых работает меньше рабочих,это говорит о том что предприятия механизированы,а Метинвест аферу показывает Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 7440
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11.11.2020 15:20 Ответить
Там такие кланы!!!Метинвест большая шаражка. Аудиты проводят в надраенных местах -а выгребные ямы на задних дворах не любит элитный аудит.
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04.11.2020 14:40 Ответить
І зовсім не дивно , що канал засновника партії регіонів піарить ригівську контору .
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04.11.2020 14:50 Ответить
т.е. давать в эфир неудобные для биомассы факты - это "пиарить"?
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04.11.2020 17:19 Ответить
Работал в западных компаниях, так у них травмой считали когда какой нибудь придурок на рабочем месте падал со стула или кусала пчела. Если Метинвест соревновался с такими "грандами", то у него была фора 1000%.
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04.11.2020 14:57 Ответить
Как сообщили 0629 в Центральном отделе полиции, тело мужчины 50-65 лет на вид было найдено вчера, 3 ноября, в Центральном районе около остановки Полевая. На нем была куртка с эмблемой "Метинвеста" и темные очки. Мужчина явно не бездомный... ждановцыУкраїнська компанія "Метінвест" перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 9540.говорят что его тихо вынесли с металлургического комбината.
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04.11.2020 15:13 Ответить
Какой клинический бред. Кто говорит? Тот кто выносил? Откуда такая инфа, что за чушь?
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04.11.2020 19:35 Ответить
Юра ты какую ставку в Метинвесте получаешь? ты когда нибудь играл в напёрстки? Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 146
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04.11.2020 20:19 Ответить
Так шо, а Мариуполе уже можно дышать на полную грудь?
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04.11.2020 15:38 Ответить
А и раньше никто не запрещал дышать полной грудью. Разве только натура мышиная у кого-то, что дышит жопой или через тряпочку?))) Тут ведь дело вкуса и привычки, как дышать, куда сопеть...)))
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04.11.2020 19:58 Ответить
"Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда.
Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест". Она была признана лучшей в номинации "Программа изменений года".

Українська компанія "Метінвест" перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 7325
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04.11.2020 15:42 Ответить
какой ахахаххах бред аххах..в своих мечтах террористы победили
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04.11.2020 16:14 Ответить
Поздравляю Метинвест. Молодцы.
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04.11.2020 17:21 Ответить
Поздравляю. Хорошо, что у нас в стране ещё остался крупный бизнес, который может конкурировать на международном бизнесе.
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04.11.2020 19:29 Ответить
Насколько я помню - это не первая победа в таком соревновании. Раньше я уже встречал такие новости. Понятное дело, работягам хочется без ОТ работать, как при совке, но случись чего - сразу ноют и стонут, виноватого ищут.
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04.11.2020 19:55 Ответить
 
 