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Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці

Лідером конкурсу Risk Excellence Awards, який щорічно проводить Міжнародний інститут управління ризиками та безпекою праці, стала українська група компаній "Метінвест". Вона була визнана найкращою в номінації "Програма змін року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Найменші показники виробничого травматизму в Україні демонструє великий бізнес. Найменше постраждали в гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній металургії. Днями одна з таких українських компаній завоювала лідерство на щорічному конкурсі Risk Excellence Awards Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці. Група "Метінвест" стала переможцем у номінації "Програма змін року". Її представники кажуть, що подавали свої досягнення у сфері охорони праці, а також - плани на майбутнє", - зазначив автор сюжету.

За його словами, "Метінвест" боровся за перемогу серед таких брендів, як "Пепсіко", "Фуджі", "Мультиплекс", "Мідліст". І ця перемога, на думку представників компанії-переможця, матиме величезне значення для українського бізнесу в цілому.

"Перемога в цьому конкурсі - це не тільки визнання обраного "Метінвестом" курсу від незалежної організації, яка має величезне значення на міжнародній арені. Це серйозний стимул для інших компаній в Україні, які впроваджують зміни, ділитися своїм досвідом і вчитися в інших", - наголосив Павло Окара, менеджер з інновацій і проєктів групи "Метінвест".

Як повідомлялося, нині за участю представників великого бізнесу в межах проєкту ЄС МОП напрацьовується новий закон, який має на меті змінити підходи до безпеки праці - і навчити бізнес діяти на випередження проблем, залучати аудиторів та інвестувати в оцінку ризиків.

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Топ коментарі
+7
Ринат бандитыч и охрана труда вещи не совместимые Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 8041
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04.11.2020 14:15
+4
Оце так дивина. Це ж скільки забашляли суддям.
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04.11.2020 14:17
+3
Дочерние предприятия Метинвеста все недостатки Метинвеста замыкают на себя,а все победы достаются Метинвесту Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 5935 Если честно,то на каждом меткобинате Метинвеста работает от 25 000 рабочих до...и там кучи нарушений.
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04.11.2020 14:24
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Ринат бандитыч и охрана труда вещи не совместимые Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 8041
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04.11.2020 14:15 Відповісти
Щодо цього там жорсткі порядки. Штрафують на кожному кроці.
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04.11.2020 14:20 Відповісти
Ще одна стаття прибутків "ахметова"
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04.11.2020 14:44 Відповісти
Ну да. Так-то мозгов не нарушать не хватает, хотя бы для того, чтоб не штрафовали, уж я молчу про безопасность.
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04.11.2020 19:31 Відповісти
Если это лучшие, то каковы же худшие?..
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04.11.2020 14:54 Відповісти
Бред. Как раз на крупных предприятиях следят только так. Другой вопрос, что люди всё равно умудряются класть болт на ТБ.
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04.11.2020 19:30 Відповісти
Кладут болт по привычке, а потом их родственники по соцсетям сопли и слюни развозят, как их обманули, как их родственничек хорошенький "пропал" ни за что. Вот как раз за положенный болт и пропал.
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04.11.2020 20:00 Відповісти
Оце так дивина. Це ж скільки забашляли суддям.
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04.11.2020 14:17 Відповісти
ахметка пабедила,
вот такие крысы
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04.11.2020 14:21 Відповісти
Дочерние предприятия Метинвеста все недостатки Метинвеста замыкают на себя,а все победы достаются Метинвесту Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда - Цензор.НЕТ 5935 Если честно,то на каждом меткобинате Метинвеста работает от 25 000 рабочих до...и там кучи нарушений.
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04.11.2020 14:24 Відповісти
Ага, а ещё рабочие после работы идут в магазины, что даёт возможность и магазины тоже записать как часть промышленной группы, да?
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04.11.2020 19:34 Відповісти
Ты наверное не различаешь основные цеха и второстепенные? В ЕС и в других странах ценятся предприятия в которых работает меньше рабочих,это говорит о том что предприятия механизированы,а Метинвест аферу показывает Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 7440
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11.11.2020 15:20 Відповісти
Там такие кланы!!!Метинвест большая шаражка. Аудиты проводят в надраенных местах -а выгребные ямы на задних дворах не любит элитный аудит.
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04.11.2020 14:40 Відповісти
І зовсім не дивно , що канал засновника партії регіонів піарить ригівську контору .
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04.11.2020 14:50 Відповісти
т.е. давать в эфир неудобные для биомассы факты - это "пиарить"?
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04.11.2020 17:19 Відповісти
Работал в западных компаниях, так у них травмой считали когда какой нибудь придурок на рабочем месте падал со стула или кусала пчела. Если Метинвест соревновался с такими "грандами", то у него была фора 1000%.
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04.11.2020 14:57 Відповісти
Как сообщили 0629 в Центральном отделе полиции, тело мужчины 50-65 лет на вид было найдено вчера, 3 ноября, в Центральном районе около остановки Полевая. На нем была куртка с эмблемой "Метинвеста" и темные очки. Мужчина явно не бездомный... ждановцыУкраїнська компанія "Метінвест" перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 9540.говорят что его тихо вынесли с металлургического комбината.
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04.11.2020 15:13 Відповісти
Какой клинический бред. Кто говорит? Тот кто выносил? Откуда такая инфа, что за чушь?
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04.11.2020 19:35 Відповісти
Юра ты какую ставку в Метинвесте получаешь? ты когда нибудь играл в напёрстки? Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 146
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04.11.2020 20:19 Відповісти
Так шо, а Мариуполе уже можно дышать на полную грудь?
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04.11.2020 15:38 Відповісти
А и раньше никто не запрещал дышать полной грудью. Разве только натура мышиная у кого-то, что дышит жопой или через тряпочку?))) Тут ведь дело вкуса и привычки, как дышать, куда сопеть...)))
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04.11.2020 19:58 Відповісти
"Украинская компания "Метинвест" победила в международном конкурсе по эффективности охраны труда.
Лидером конкурса Risk Excellence Awards, который ежегодно проводит Международный институт управления рисками и безопасностью труда, стала украинская группа компаний "Метинвест". Она была признана лучшей в номинации "Программа изменений года".

Українська компанія "Метінвест" перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці - Цензор.НЕТ 7325
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04.11.2020 15:42 Відповісти
какой ахахаххах бред аххах..в своих мечтах террористы победили
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04.11.2020 16:14 Відповісти
Поздравляю Метинвест. Молодцы.
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04.11.2020 17:21 Відповісти
Поздравляю. Хорошо, что у нас в стране ещё остался крупный бизнес, который может конкурировать на международном бизнесе.
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04.11.2020 19:29 Відповісти
Насколько я помню - это не первая победа в таком соревновании. Раньше я уже встречал такие новости. Понятное дело, работягам хочется без ОТ работать, как при совке, но случись чего - сразу ноют и стонут, виноватого ищут.
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04.11.2020 19:55 Відповісти
 
 