Українська компанія перемогла в міжнародному конкурсі з ефективності охорони праці

Лідером конкурсу Risk Excellence Awards, який щорічно проводить Міжнародний інститут управління ризиками та безпекою праці, стала українська група компаній "Метінвест". Вона була визнана найкращою в номінації "Програма змін року".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Найменші показники виробничого травматизму в Україні демонструє великий бізнес. Найменше постраждали в гірничорудній, нафтогазовидобувній та хімічній металургії. Днями одна з таких українських компаній завоювала лідерство на щорічному конкурсі Risk Excellence Awards Міжнародного інституту з управління ризиками та безпекою праці. Група "Метінвест" стала переможцем у номінації "Програма змін року". Її представники кажуть, що подавали свої досягнення у сфері охорони праці, а також - плани на майбутнє", - зазначив автор сюжету.

За його словами, "Метінвест" боровся за перемогу серед таких брендів, як "Пепсіко", "Фуджі", "Мультиплекс", "Мідліст". І ця перемога, на думку представників компанії-переможця, матиме величезне значення для українського бізнесу в цілому.

"Перемога в цьому конкурсі - це не тільки визнання обраного "Метінвестом" курсу від незалежної організації, яка має величезне значення на міжнародній арені. Це серйозний стимул для інших компаній в Україні, які впроваджують зміни, ділитися своїм досвідом і вчитися в інших", - наголосив Павло Окара, менеджер з інновацій і проєктів групи "Метінвест".

Як повідомлялося, нині за участю представників великого бізнесу в межах проєкту ЄС МОП напрацьовується новий закон, який має на меті змінити підходи до безпеки праці - і навчити бізнес діяти на випередження проблем, залучати аудиторів та інвестувати в оцінку ризиків.