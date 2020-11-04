Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.
Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.
Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.
В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,5 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Странно что спецназ и военно морской флот не привлекают их вирус увидит и убежит в космос)
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
Практически самая богатая страна мира , банковский центр всей грешной Земли - а все только за НАЛИЧНЫЕ - никаких тебе банковских карточек ,самая ходовая купюра 1000 франков (= евро), терминал в магазине еще поискать надо - и то только понаехавшим.
И ничего - живут припеваючи ....