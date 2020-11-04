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Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Швейцарии привлекут армию для борьбы с COVID-19

Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.

Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.

Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.

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В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,5 тыс. человек.

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Топ комментарии
+6
У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
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04.11.2020 17:26
+3
Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:00
+1
Думал из пушки по коронавирусу ...
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04.11.2020 16:59
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Думал из пушки по коронавирусу ...
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04.11.2020 16:59 Ответить
то ж не кацапи
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04.11.2020 17:07 Ответить
А чего из пушки? можно и отбобиться по самым злостным очагам - дома престарелых, больницы - глядишь и победила армия короновирус.
Странно что спецназ и военно морской флот не привлекают их вирус увидит и убежит в космос)
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04.11.2020 19:14 Ответить
Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:00 Ответить
У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
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04.11.2020 17:26 Ответить
Зря вы так резко, это умный и образованный комментатор, я давно его вижу и иногда читаю здесь. Правда на теме короновируса как и на выборах на пиар разрбобки ведутся все поголовно от уборщиц до академиков. Как опытный пиарщик - я давно убедился что самая стойка категория к воздействую пиар оружия - это предприниматели и сами пиарщики (журналисты тоже жертвы) - все остальные категории ни хрена не могут разобраться.
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04.11.2020 19:18 Ответить
Дык, стадо как навалится, ты им не протопишь. А уж когда на государственном уровне то! Пиши пропало. За то удобно барашками туда сюда)
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04.11.2020 19:32 Ответить
А наш народ ничем не испугаешь . Как сказала мне соседка в преклонном возрасте : "Ваш карантин научил меня открывать пакеты в магазине , не плюя на пальцы . Маска мешает ."
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04.11.2020 17:05 Ответить
Все у Швейцарии не как у людей )
Практически самая богатая страна мира , банковский центр всей грешной Земли - а все только за НАЛИЧНЫЕ - никаких тебе банковских карточек ,самая ходовая купюра 1000 франков (= евро), терминал в магазине еще поискать надо - и то только понаехавшим.
И ничего - живут припеваючи ....
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04.11.2020 17:52 Ответить
Вы в какой-то другой Швейцарии были. Я франков (= доллару, кстати а не евро) почти и не видел, ни в Гельвеции, ни в Лихтенштейне. Всё карточкой.
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04.11.2020 18:03 Ответить
Деньги(бумажки) это символ. А оцифровав его, он утратил некоторые свойства.
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04.11.2020 18:14 Ответить
У них есть армия???
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04.11.2020 18:09 Ответить
а они шо, ведут борьбу с короной? в магазах половина без масок, а на улице когда в маске, то смотрят как на идиота.
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04.11.2020 18:15 Ответить
"А на улице когда в маске, то смотрят как на идиота" (c) А как посоветуете смотреть, например, на человека, который с утра до вечера не снимает презерватив, потому что боится заразиться сифилисом?
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04.11.2020 18:39 Ответить
Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3651
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04.11.2020 21:05 Ответить
Сразу видно о людях заботу.
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04.11.2020 18:25 Ответить
 
 