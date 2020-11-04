Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19
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Влада Швейцарії в середу ухвалила рішення задіяти армію для надання допомоги медичним службам, які ведуть боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Федеральна рада вирішила надати допомогу сфері громадської охорони здоров'я, задіявши до 2,5 тис. військових", - сказано в комюніке, опублікованому за підсумками засідання уряду Швейцарії.
Зазначається, що військовослужбовці працюватимуть у лікарнях, а також проводитимуть тестування населення на COVID-19 і за необхідності здійснюватимуть транспортування хворих.
Під час першої хвилі коронавірусу в країні швейцарська армія займалася доставкою населенню мільйонів масок.
У жовтні у Швейцарії прискорився темп поширення COVID-19. Загалом від початку пандемії в Швейцарії виявили приблизно 192 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 2,5 тис. осіб.
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Странно что спецназ и военно морской флот не привлекают их вирус увидит и убежит в космос)
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
Практически самая богатая страна мира , банковский центр всей грешной Земли - а все только за НАЛИЧНЫЕ - никаких тебе банковских карточек ,самая ходовая купюра 1000 франков (= евро), терминал в магазине еще поискать надо - и то только понаехавшим.
И ничего - живут припеваючи ....