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Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19

Влада Швейцарії в середу ухвалила рішення задіяти армію для надання допомоги медичним службам, які ведуть боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Федеральна рада вирішила надати допомогу сфері громадської охорони здоров'я, задіявши до 2,5 тис. військових", - сказано в комюніке, опублікованому за підсумками засідання уряду Швейцарії.

Зазначається, що військовослужбовці працюватимуть у лікарнях, а також проводитимуть тестування населення на COVID-19 і за необхідності здійснюватимуть транспортування хворих.

Під час першої хвилі коронавірусу в країні швейцарська армія займалася доставкою населенню мільйонів масок.

У жовтні у Швейцарії прискорився темп поширення COVID-19. Загалом від початку пандемії в Швейцарії виявили приблизно 192 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 2,5 тис. осіб.

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Топ коментарі
+6
У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
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04.11.2020 17:26
+3
Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:00
+1
Думал из пушки по коронавирусу ...
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04.11.2020 16:59
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Думал из пушки по коронавирусу ...
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04.11.2020 16:59 Відповісти
то ж не кацапи
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04.11.2020 17:07 Відповісти
А чего из пушки? можно и отбобиться по самым злостным очагам - дома престарелых, больницы - глядишь и победила армия короновирус.
Странно что спецназ и военно морской флот не привлекают их вирус увидит и убежит в космос)
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04.11.2020 19:14 Відповісти
Треба і в нас закривати школи: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 17:00 Відповісти
У меня шуба заворачивается когда читаю такие опусы. И где вам таких откапывают только?
Давай остановим всю страну, давай воспользуемся этим рычагом и обвиним каждого, что он боле и заражают друг друга! Веришь в вирус? Маски не проблема? Ну тогда нацепи два намордника и давись углекислым газом. Посади свою систему дыхания и тебе "хваленый ковид" покажется цветочками. Но вам же дурачью от страха заклинивает логическое мышление!.
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04.11.2020 17:26 Відповісти
Зря вы так резко, это умный и образованный комментатор, я давно его вижу и иногда читаю здесь. Правда на теме короновируса как и на выборах на пиар разрбобки ведутся все поголовно от уборщиц до академиков. Как опытный пиарщик - я давно убедился что самая стойка категория к воздействую пиар оружия - это предприниматели и сами пиарщики (журналисты тоже жертвы) - все остальные категории ни хрена не могут разобраться.
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04.11.2020 19:18 Відповісти
Дык, стадо как навалится, ты им не протопишь. А уж когда на государственном уровне то! Пиши пропало. За то удобно барашками туда сюда)
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04.11.2020 19:32 Відповісти
А наш народ ничем не испугаешь . Как сказала мне соседка в преклонном возрасте : "Ваш карантин научил меня открывать пакеты в магазине , не плюя на пальцы . Маска мешает ."
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04.11.2020 17:05 Відповісти
Все у Швейцарии не как у людей )
Практически самая богатая страна мира , банковский центр всей грешной Земли - а все только за НАЛИЧНЫЕ - никаких тебе банковских карточек ,самая ходовая купюра 1000 франков (= евро), терминал в магазине еще поискать надо - и то только понаехавшим.
И ничего - живут припеваючи ....
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04.11.2020 17:52 Відповісти
Вы в какой-то другой Швейцарии были. Я франков (= доллару, кстати а не евро) почти и не видел, ни в Гельвеции, ни в Лихтенштейне. Всё карточкой.
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04.11.2020 18:03 Відповісти
Деньги(бумажки) это символ. А оцифровав его, он утратил некоторые свойства.
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04.11.2020 18:14 Відповісти
У них есть армия???
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04.11.2020 18:09 Відповісти
а они шо, ведут борьбу с короной? в магазах половина без масок, а на улице когда в маске, то смотрят как на идиота.
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04.11.2020 18:15 Відповісти
"А на улице когда в маске, то смотрят как на идиота" (c) А как посоветуете смотреть, например, на человека, который с утра до вечера не снимает презерватив, потому что боится заразиться сифилисом?
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04.11.2020 18:39 Відповісти
Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 3651
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04.11.2020 21:05 Відповісти
Сразу видно о людях заботу.
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04.11.2020 18:25 Відповісти
 
 