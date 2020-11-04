Влада Швейцарії залучить армію для боротьби з COVID-19

Влада Швейцарії в середу ухвалила рішення задіяти армію для надання допомоги медичним службам, які ведуть боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Федеральна рада вирішила надати допомогу сфері громадської охорони здоров'я, задіявши до 2,5 тис. військових", - сказано в комюніке, опублікованому за підсумками засідання уряду Швейцарії.

Зазначається, що військовослужбовці працюватимуть у лікарнях, а також проводитимуть тестування населення на COVID-19 і за необхідності здійснюватимуть транспортування хворих.

Під час першої хвилі коронавірусу в країні швейцарська армія займалася доставкою населенню мільйонів масок.

У жовтні у Швейцарії прискорився темп поширення COVID-19. Загалом від початку пандемії в Швейцарії виявили приблизно 192 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 2,5 тис. осіб.

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