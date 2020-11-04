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Кабмин разрешил местным советам использовать остатки образовательной субвенции на средства защиты для школ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил местным советам использовать остатки образовательной субвенции на средства защиты для школ

Правительство предоставило возможность местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции на закупку средств защиты для участников образовательного процесса с целью противодействия пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в постановление Кабмин от 14 января 2015 года № 6. Предполагается, что в 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались по состоянию на начало года, могут направляться, помимо прочего, на закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений.

Такие изменения стали возможны благодаря тому, что ВР приняла закон от 17 сентября о внесении изменений в госбюджет и разрешила использовать остатки средств образовательной субвенции на указанные нужды.

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А асфальт?!
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04.11.2020 17:10 Ответить
...а зачем дуракам дороги?
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04.11.2020 17:18 Ответить
Остатки средств на образование... -- останки, что ли? *)
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04.11.2020 17:16 Ответить
 
 