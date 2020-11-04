Штабы Трампа и Байдена уверены в победе своих кандидатов
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В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что уверены, что их кандидат добился переизбрания. Штаб Джо Байдена заявил, что он "на пути к президентству".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.
В штабе Байдена заявили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, по мнению предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов, Байден победит в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к победе. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.
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AlexanderThorn
США:
20:00 Байден
21:00 Трамп
22:00 Байден
23:00 Трамп
00:00 Байден ....
06:00 ???
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Россия:
2000 Путин
2030 Путин
Не Росією чи Китаєм українцям інтересуватися? Правда?
Це відповідь всім тим, хто каже КАКАЯ РАЗНИЦА, ЧТО В ЭТОЙ АМЕРИКЕ ПРОИСХОДИТ?
Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.
По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.
Мичиган +/- 16 теперь