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Штабы Трампа и Байдена уверены в победе своих кандидатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штабы Трампа и Байдена уверены в победе своих кандидатов

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа заявили, что уверены, что их кандидат добился переизбрания. Штаб Джо Байдена заявил, что он "на пути к президентству".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы доверяем нашим данным, нашим подсчетам... Если сосчитать все законно поданные голоса, то видно, что президент победит", - сказал представитель штаба Трампа.

В штабе Байдена заявили, что их кандидат "на пути к президентству". В частности, по мнению предвыборного штаба кандидата в президенты от демократов, Байден победит в Висконсине и Мичигане, что откроет ему дорогу к победе. Официальные итоговые данные из этих штатов еще не поступали.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден лидирует, исход выборов решат колеблющиеся штаты. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

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Топ комментарии
+30
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 1340
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04.11.2020 18:51
+24
Щас калоеды с Лахты набегут. Наблюдаем
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04.11.2020 18:37
+17
Вам бы за своим утырком воблоглазым смотреть.
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04.11.2020 18:46
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Страница 2 из 2
Общее количество голосовавших не имеет значения в данном случае. У них совсем другая избирательная система.
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04.11.2020 19:15 Ответить
Вирішують голоси виборщиків.
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04.11.2020 19:20 Ответить




AlexanderThorn

США:
20:00 Байден
21:00 Трамп
22:00 Байден
23:00 Трамп
00:00 Байден ....
06:00 ???
----------------------
Россия:
2000 Путин
2030 Путин
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04.11.2020 19:16 Ответить
😀
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04.11.2020 20:33 Ответить
Україна - це частина Заходу,потроху звикайте до цього... Тому справедливо, що українців цікавить, що відбувається в іншій частині Західного Світу(тобто США)...

Не Росією чи Китаєм українцям інтересуватися? Правда?
Це відповідь всім тим, хто каже КАКАЯ РАЗНИЦА, ЧТО В ЭТОЙ АМЕРИКЕ ПРОИСХОДИТ?
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04.11.2020 19:19 Ответить
)) на парашных сайтах новое бурление овн "Кандидат от Демократической партии США Джо Байден после обработки 96% бюллетеней увеличил на 0,6% в штате Мичиган отрыв от своего оппонента из Республиканской партии Дональда Трампа в борьбе за пост президента страны."
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04.11.2020 19:21 Ответить
Я заглядав туди вранці , там було - чють лі нє вєсельє с пляскамі , а зараз значить - траур Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 4766 ,, трампушка родімий - в прольотє . ?!!
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04.11.2020 20:12 Ответить
та да. там уже сами тамошние камментаторы начинают шо-то подозревать, потому шо тиливизор постоянно показывает не ликование крепостных в день т.н. "народного единства", а только "день народных выборов в штатах" )))
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04.11.2020 20:18 Ответить
Не вижу проблем и поводов для траура у пацаков. Они могут/будут избирать ***** как минимум 2 раза на 6 лет. И первые "выборы" только в 2022.
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04.11.2020 21:04 Ответить
та да. только они ничо не могут и не будут )) ***** Уже, как минимум, избрано 2 раза на 6 лет. даже если это подохнет раньше, то один из его клонов займёт кресло тсцаря, есчо не остылое )))
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04.11.2020 21:24 Ответить
Пускай бы оба правили.
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04.11.2020 19:22 Ответить
Лука з Тихановською ?
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04.11.2020 19:36 Ответить
в две смены. Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 1346
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04.11.2020 19:53 Ответить
Хотелось бы сказать: «Победит молодость», та где ж её взять когда кандидаты: старый и ещё старее.
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04.11.2020 19:53 Ответить
Teper ja bi skazal Baiden pobedil na vyborax.Kak bi nenagovoritsia Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 9545
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04.11.2020 19:56 Ответить
Джулиани в шоке в Пенсильвании, поехал на разборки в Филу
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04.11.2020 23:03 Ответить
Vygral i Micigane Baiden,ecio ostalos Nevada jesli i tam vygrajet tam poka on vperedi vsio bolse i nenado nekakix Pensilvaniji
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04.11.2020 23:21 Ответить
потому что один в Небраске перебежал к Байдену... но Джулиани в шоке воруют и в Пенсильвании
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04.11.2020 23:50 Ответить
а Мичиган Трамп поехал блокировать подсчет судом
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04.11.2020 23:51 Ответить
Micigan uze vsio jasno kto vygral.Nevada tolko vygrat i vsio Baiden prezident.Konecno budet pereciot no vriatli sto to izmenit.Pensivalnija tam toze mozet vygrat Baiden,otriv bolsoj no teper kak oni govoriat bolsinstvo za Baidena iz tex mest ostaqlis socytat.No Nevada vaznej s nimi byli 270
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05.11.2020 00:00 Ответить
270 а если еще 20 или 15 Каролина
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05.11.2020 00:26 Ответить
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC.
Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.
По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.
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04.11.2020 20:00 Ответить
Трамп на Висконсин подает в суд на пересчет голосов
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04.11.2020 20:06 Ответить
комментарий отмечен как спам
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 6608
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04.11.2020 21:29 Ответить
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 5304 извините, не то вставил, хотел по теме...а удалять нет возможности..Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 9049
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04.11.2020 21:32 Ответить
Як це нема можливості видалити? Там де випадаючий список "Відповісти" для своїх дописів є три опції - "відмітити як спам", "це - не спам" і "видалити". Інколи останній з першого разу у мене, принаймні, не працює, тоді треба повторити.
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05.11.2020 06:45 Ответить
Байден 248 Трамп 214 - Висконсин
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04.11.2020 21:41 Ответить
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 938
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04.11.2020 21:45 Ответить
русня общий процент считает как всегда....
Мичиган +/- 16 теперь
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04.11.2020 21:51 Ответить
и Невада +/-6
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04.11.2020 21:52 Ответить
Недвусмысленная зарубежная карикатура на прошлые попытки некоторых наших политиков повлиять.

Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 7105
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04.11.2020 22:52 Ответить
Ну,как можно голосовать за такое лицо владельца красного галстука с фотографии из заголовка? PS Динамо забил один ответный гол Барселоне.
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04.11.2020 23:32 Ответить
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