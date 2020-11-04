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Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів

У передвиборчому штабі президента США Дональда Трампа заявили, що впевнені, що їхній кандидат домігся переобрання. Штаб Джо Байдена заявив, що він "на шляху до президентства".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми довіряємо нашим даним, нашим підрахункам ... Якщо порахувати всі законно подані голоси, то видно, що президент переможе", - сказав представник штабу Трампа.

У штабі Байдена заявили, що їхній кандидат "на шляху до президентства". Зокрема, на думку передвиборчого штабу кандидата в президенти від демократів, Байден переможе у Вісконсині і Мічигані, що відкриє йому дорогу до перемоги. Офіційні підсумкові дані з цих штатів ще не надходили.

Читайте також: Вибори в США: Байден лідирує, результат виборів вирішать штати, які вагаються. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

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Топ коментарі
+30
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 1340
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04.11.2020 18:51
+24
Щас калоеды с Лахты набегут. Наблюдаем
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04.11.2020 18:37
+17
Вам бы за своим утырком воблоглазым смотреть.
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04.11.2020 18:46
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Общее количество голосовавших не имеет значения в данном случае. У них совсем другая избирательная система.
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04.11.2020 19:15 Відповісти
Вирішують голоси виборщиків.
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04.11.2020 19:20 Відповісти




AlexanderThorn

США:
20:00 Байден
21:00 Трамп
22:00 Байден
23:00 Трамп
00:00 Байден ....
06:00 ???
----------------------
Россия:
2000 Путин
2030 Путин
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04.11.2020 19:16 Відповісти
😀
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04.11.2020 20:33 Відповісти
Україна - це частина Заходу,потроху звикайте до цього... Тому справедливо, що українців цікавить, що відбувається в іншій частині Західного Світу(тобто США)...

Не Росією чи Китаєм українцям інтересуватися? Правда?
Це відповідь всім тим, хто каже КАКАЯ РАЗНИЦА, ЧТО В ЭТОЙ АМЕРИКЕ ПРОИСХОДИТ?
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04.11.2020 19:19 Відповісти
)) на парашных сайтах новое бурление овн "Кандидат от Демократической партии США Джо Байден после обработки 96% бюллетеней увеличил на 0,6% в штате Мичиган отрыв от своего оппонента из Республиканской партии Дональда Трампа в борьбе за пост президента страны."
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04.11.2020 19:21 Відповісти
Я заглядав туди вранці , там було - чють лі нє вєсельє с пляскамі , а зараз значить - траур Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 4766 ,, трампушка родімий - в прольотє . ?!!
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04.11.2020 20:12 Відповісти
та да. там уже сами тамошние камментаторы начинают шо-то подозревать, потому шо тиливизор постоянно показывает не ликование крепостных в день т.н. "народного единства", а только "день народных выборов в штатах" )))
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04.11.2020 20:18 Відповісти
Не вижу проблем и поводов для траура у пацаков. Они могут/будут избирать ***** как минимум 2 раза на 6 лет. И первые "выборы" только в 2022.
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04.11.2020 21:04 Відповісти
та да. только они ничо не могут и не будут )) ***** Уже, как минимум, избрано 2 раза на 6 лет. даже если это подохнет раньше, то один из его клонов займёт кресло тсцаря, есчо не остылое )))
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04.11.2020 21:24 Відповісти
Пускай бы оба правили.
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04.11.2020 19:22 Відповісти
Лука з Тихановською ?
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04.11.2020 19:36 Відповісти
в две смены. Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 1346
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04.11.2020 19:53 Відповісти
Хотелось бы сказать: «Победит молодость», та где ж её взять когда кандидаты: старый и ещё старее.
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04.11.2020 19:53 Відповісти
Teper ja bi skazal Baiden pobedil na vyborax.Kak bi nenagovoritsia Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 9545
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04.11.2020 19:56 Відповісти
Джулиани в шоке в Пенсильвании, поехал на разборки в Филу
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04.11.2020 23:03 Відповісти
Vygral i Micigane Baiden,ecio ostalos Nevada jesli i tam vygrajet tam poka on vperedi vsio bolse i nenado nekakix Pensilvaniji
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04.11.2020 23:21 Відповісти
потому что один в Небраске перебежал к Байдену... но Джулиани в шоке воруют и в Пенсильвании
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04.11.2020 23:50 Відповісти
а Мичиган Трамп поехал блокировать подсчет судом
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04.11.2020 23:51 Відповісти
Micigan uze vsio jasno kto vygral.Nevada tolko vygrat i vsio Baiden prezident.Konecno budet pereciot no vriatli sto to izmenit.Pensivalnija tam toze mozet vygrat Baiden,otriv bolsoj no teper kak oni govoriat bolsinstvo za Baidena iz tex mest ostaqlis socytat.No Nevada vaznej s nimi byli 270
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05.11.2020 00:00 Відповісти
270 а если еще 20 или 15 Каролина
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05.11.2020 00:26 Відповісти
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны, сообщил телеканал CNBC.
Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.
По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.
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04.11.2020 20:00 Відповісти
Трамп на Висконсин подает в суд на пересчет голосов
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04.11.2020 20:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 6608
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04.11.2020 21:29 Відповісти
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 5304 извините, не то вставил, хотел по теме...а удалять нет возможности..Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 9049
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04.11.2020 21:32 Відповісти
Як це нема можливості видалити? Там де випадаючий список "Відповісти" для своїх дописів є три опції - "відмітити як спам", "це - не спам" і "видалити". Інколи останній з першого разу у мене, принаймні, не працює, тоді треба повторити.
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05.11.2020 06:45 Відповісти
Байден 248 Трамп 214 - Висконсин
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04.11.2020 21:41 Відповісти
Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 938
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04.11.2020 21:45 Відповісти
русня общий процент считает как всегда....
Мичиган +/- 16 теперь
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04.11.2020 21:51 Відповісти
и Невада +/-6
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04.11.2020 21:52 Відповісти
Недвусмысленная зарубежная карикатура на прошлые попытки некоторых наших политиков повлиять.

Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів - Цензор.НЕТ 7105
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04.11.2020 22:52 Відповісти
Ну,как можно голосовать за такое лицо владельца красного галстука с фотографии из заголовка? PS Динамо забил один ответный гол Барселоне.
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04.11.2020 23:32 Відповісти
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