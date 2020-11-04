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Штаби Трампа і Байдена впевнені в перемозі своїх кандидатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У передвиборчому штабі президента США Дональда Трампа заявили, що впевнені, що їхній кандидат домігся переобрання. Штаб Джо Байдена заявив, що він "на шляху до президентства".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми довіряємо нашим даним, нашим підрахункам ... Якщо порахувати всі законно подані голоси, то видно, що президент переможе", - сказав представник штабу Трампа.
У штабі Байдена заявили, що їхній кандидат "на шляху до президентства". Зокрема, на думку передвиборчого штабу кандидата в президенти від демократів, Байден переможе у Вісконсині і Мічигані, що відкриє йому дорогу до перемоги. Офіційні підсумкові дані з цих штатів ще не надходили.
Топ коментарі
+30 Перехватчик
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+24 oleg1966
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+17 виталий пшеничко
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AlexanderThorn
США:
20:00 Байден
21:00 Трамп
22:00 Байден
23:00 Трамп
00:00 Байден ....
06:00 ???
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Россия:
2000 Путин
2030 Путин
Не Росією чи Китаєм українцям інтересуватися? Правда?
Це відповідь всім тим, хто каже КАКАЯ РАЗНИЦА, ЧТО В ЭТОЙ АМЕРИКЕ ПРОИСХОДИТ?
Отмечается, что политик побил рекорд Барака Обамы, установленный в 2008 году.
По данным Fox News, за Байдена уже проголосовали 69 786 232 человека и сейчас он лидирует в президентской гонке.
Мичиган +/- 16 теперь