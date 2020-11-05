КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
50 народных депутатов направили в Конституционный Суд Украины обращение о признании неконституционными указов Президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.
Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий.
Также подписанты обращение просят признать неконституционными две нормы переходных положения Закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов Регулятора.
Депутаты попросили КС определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.
Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.
По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.
Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.
На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.
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Зачем выбирали парламент, президента , когда кучка пи в мантиях могут забанить все, что было наработано прогрессивного за все время после майдана ?
Что тогда исключает просто жалобу других пи из оппоблока на то, что 'наши люди сидят без воды в крыму'? Или запросят 'признание крымского референдума' легитимными ? Отказ от курса сотрудничества с НАТО?
Они подрывают страну , стравят под угрозу получение международной поддержки. Их нужно аннулировать , при чем срочно.
Усе вшеребеть летить, вони, якою фігнею займаються
Иначе станет этаким Ющенко-2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга…
После того как собственная фракция отказалась поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, ему лучше воспользоваться этим поводом и подать в отставку.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
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В этом случае он сможет еще сохранить о себе неплохие воспоминания у добродушного украинского народа.
Мол, я хотел, но олигархи, за которых вы, народ, голосуете, не дали.
И продолжить снимать Сватов, и смешить народ…
Если же у Зеленского не хватит мужества, мудрости и благородства уйти сейчас, то он будет постепенно превращаться в посмешище, о которое все будут вытирать ноги.
Он станет президентом без всякой власти и превратится в брюзгу и вредителя, накладывая вето на все законопроекты, который будут приниматься без его согласия. То есть, станет этаким Ющенко -2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга.
Но Зеленский, конечно, не уйдёт. Не тот масштаб личности.
Очень мелкий человечек. К тому же очень властолюбивый, самолюбивый и явно страдает синдромом Даннинга-Крюгера.
буба за вас и той ноздрей и другой и по повторюхе, а вы все свое бубните "свободу дайте",,,
а може просто ee взять?