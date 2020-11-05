РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
59419 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7910 43
депутат (1088) КС (966) энергетика (644) НКРЭКУ (249)

КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

50 народных депутатов направили в Конституционный Суд Украины обращение о признании неконституционными указов Президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного Суда Украины.

Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент Владимир Зеленский вышел за пределы конституционных полномочий.

Также подписанты обращение просят признать неконституционными две нормы переходных положения Закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов Регулятора.

Депутаты попросили КС определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НРКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через его семейный энергетический бизнес.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+10
Понеслась звізда по кочках...
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44
+6
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4268ЗЕлупины фаны истово верят в святость своего Янелоха Криворогого, который ни разу не насрал на конституцию и законы.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:56
+5
В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5631
показать весь комментарий
04.11.2020 18:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5631
показать весь комментарий
04.11.2020 18:43 Ответить
могу сказать сразу что КСУ не важно когда и в каком составе однозначно признает эти назначения НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ и даже как оснвоание для уголовного и не одного дела против Зеленского Офиса Президента Главы Офиса Богдана и так далее..а прикольное в следующем:-***КСУ уже в каденцию Зеленского признал Указ Порошенко о СОЗДАНИИ органа НКРЕКП анти конституционным КСУ дал срок до конца 2019 года Раде КМУ Президенту привести к соответствие Конституции положение о НКРЕКП или его подчинить и следовательно КМУ или Раде или совместное или внести изменения в Конституции и прописать право создания и назначение членов НКРЕКП и Головы в полномочия Президента ни одно из трех условий не выполнилось Зеленский тихо келейно назначил быстром порядке без процедуры и спец проверки и главу НКРЕКП и членов НКРЕКП людей Коломойского Фирташа и Ахметова... а если указ президента будет признан незаконным то все действия членов НКРЕКП все решения по тарифам и Кодексам газо транспортной газораспределительной системах все кодексы и правила связанные с зеленой энергетикой и вообще энергетикой тарифы вода мусор будут признаны никчемными и недействительными...И вопрос... кто и как с каких средств будет возвращать возмещать делать зачеты излишние суммы по тем никчемным постановам которые устанавливали базарные тарифы?????
показать весь комментарий
04.11.2020 19:58 Ответить
зеленый окурок--БЕГИ !!!!!!
показать весь комментарий
04.11.2020 21:58 Ответить
Понеслась звізда по кочках...
показать весь комментарий
04.11.2020 18:44 Ответить
комментарий отмечен как спам
Твоя? В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4128
показать весь комментарий
04.11.2020 18:50 Ответить
Мало нам заварух на фронте, так различные ветви власти решили устроить хаос и правовой беспредел в столице. Хотя бы этот неблагонадежный КС не напринимал еще чего-то страшного и ужасного, что не имеет обратной силы!
показать весь комментарий
04.11.2020 18:52 Ответить
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4268ЗЕлупины фаны истово верят в святость своего Янелоха Криворогого, который ни разу не насрал на конституцию и законы.
показать весь комментарий
04.11.2020 18:56 Ответить
вони в нелоха, ти в зубожілу
показать весь комментарий
04.11.2020 21:11 Ответить
Открыли ящик Пандоры, теперь группки депутатов будут строчить жалобы в кс, а это суд будет 'вершить своё личное правосудие'
Зачем выбирали парламент, президента , когда кучка пи в мантиях могут забанить все, что было наработано прогрессивного за все время после майдана ?
Что тогда исключает просто жалобу других пи из оппоблока на то, что 'наши люди сидят без воды в крыму'? Или запросят 'признание крымского референдума' легитимными ? Отказ от курса сотрудничества с НАТО?
Они подрывают страну , стравят под угрозу получение международной поддержки. Их нужно аннулировать , при чем срочно.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не, ну чего так скромно? Давай уже ЗЕлупу Янелоха в диктаторы. Ведь одного Вить Пёрдыча Януковища Украине будет мало.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:16 Ответить
Всё верно. На счёт КСУ есть неплохая статья в НВ, на мой взгляд, действительно отражающая реальное положение дел. Кстати это тоже в какой-то мере касается и НКРЭКУ.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:19 Ответить
Після провалу на місцевих виборах влада з рук бубочки стала пливти. Судді як ніхто відчувають політичний вітер. "Найвеличнішого лідера **********" почали перетворювати у "голого короля".
показать весь комментарий
04.11.2020 19:03 Ответить
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 7754
показать весь комментарий
04.11.2020 19:06 Ответить
Сколько раз нужно повторять, что Венецианская комиссия это нечто наподобие 95-го квартала в масштаьах Европы, к ней никто не прислушивается кроме местечковых янелохов
показать весь комментарий
05.11.2020 14:35 Ответить
Молодцы! Еще бы АМКУ посмотрев на КС начал работать !
показать весь комментарий
04.11.2020 19:10 Ответить
Не. Эти не будут. Там До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8017 руководит то ли соседка, то ли кумв Янелоха.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:18 Ответить
Шмарклю геть!
показать весь комментарий
04.11.2020 19:12 Ответить
Виходить так, що депутати, яких ми вибираємо, за нашим дорученням приймають закони, а судді, яких ніхто не вибирав скасовують ці закони, часто невідомо чим керуючись.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:16 Ответить
Моя б воля, я б більшість громадян, які тільки і думають, що вкрасти, з*їсти в темному кутку, та легко випорожнитись, взагалі б позбавив виборчих прав. А про ватну публіку навіть мови нема. А в наявності маємо от таких, які обирають ворогів України на державні посади.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:21 Ответить
тоді б тЮлька ніколи не потрапила б в ВР, хоча наступні вибори вОна пролетить
показать весь комментарий
04.11.2020 21:14 Ответить
Подайте кто нибудь шоб клована отменили 😁😁😁
показать весь комментарий
04.11.2020 19:18 Ответить
Примерно к этому сейчас и движется. Возможен импичмент в следующем году если будет консенсус финансово-политических кругов, и ситуация будет позволять.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:22 Ответить
"Финансово-политических кругов"
показать весь комментарий
04.11.2020 22:50 Ответить
Не має чим зайнятися. Усе у нас гарно, тільки залишилося роздивлятися ці укази про призначення.
Усе вшеребеть летить, вони, якою фігнею займаються До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4153
показать весь комментарий
04.11.2020 19:29 Ответить
Нажаль, вони знають, що роблять..... перед шибеницею....
показать весь комментарий
04.11.2020 19:32 Ответить
Как раз важный вопрос. Помню както по ТВ сюжет показывали что есть люди (юристы наверно) которые в судах выигрывали дело о незаконности НКРЭУ и назначенных им тарифов. Походу они все это время за коммуналку платят символическую сумму - типа платить не отказываемся но не признаем действующий тариф.
показать весь комментарий
04.11.2020 20:29 Ответить
Не так страшен Путин,как глисты внутри страны, не дающие Украине развиваться и интегрироваться в НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
04.11.2020 19:42 Ответить
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8651 повільно, але цілеспрямовано кілок наближається до містопризначення...
показать весь комментарий
04.11.2020 20:46 Ответить
Зеленскому лучше всего сейчас воспользоваться поводом и подать в отставку - эксперт Ноябрь 4, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

Иначе станет этаким Ющенко-2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга…
После того как собственная фракция отказалась поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, ему лучше воспользоваться этим поводом и подать в отставку.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - Рада без Зеленского решает кризис с КС: дальше - отставка правительства, - Бутусов
В этом случае он сможет еще сохранить о себе неплохие воспоминания у добродушного украинского народа.
Мол, я хотел, но олигархи, за которых вы, народ, голосуете, не дали.
И продолжить снимать Сватов, и смешить народ…
Если же у Зеленского не хватит мужества, мудрости и благородства уйти сейчас, то он будет постепенно превращаться в посмешище, о которое все будут вытирать ноги.
Он станет президентом без всякой власти и превратится в брюзгу и вредителя, накладывая вето на все законопроекты, который будут приниматься без его согласия. То есть, станет этаким Ющенко -2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга.
Но Зеленский, конечно, не уйдёт. Не тот масштаб личности.
Очень мелкий человечек. К тому же очень властолюбивый, самолюбивый и явно страдает синдромом Даннинга-Крюгера.
показать весь комментарий
04.11.2020 21:20 Ответить
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025 До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025 До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2611 ну и как ентит кс уволить, як у него дилов невпроворит)))
показать весь комментарий
05.11.2020 00:40 Ответить
да что же так... петюню по причинному месту бьють... надо бы еще посильнее...
показать весь комментарий
05.11.2020 04:33 Ответить
всем цыц - буба наполеонит...
показать весь комментарий
05.11.2020 07:19 Ответить
ну шо вы за люди?
буба за вас и той ноздрей и другой и по повторюхе, а вы все свое бубните "свободу дайте",,,
а може просто ee взять?
показать весь комментарий
05.11.2020 07:23 Ответить
КСУ проверит контитуцию на соответствие Конституции
показать весь комментарий
05.11.2020 11:17 Ответить
по моему эта КУКАРЭКУ одобрила абонплату за доставку газа населению До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3976 посчитав 2019 год и разделив на 12 и требуя оплату не зависимо от потребления газа До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8166 знатные аферисты,))а пару дней назад одобрила электроэнергию по 2.50 за квт, что то будет под новый год, терпение не безгранично.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:21 Ответить
Терпение населения Украины безгранично Это не Франция в которой проходят многомиллионные митинги при повышении цен. Граждане самой нищей страны Европы подались в политику, сидим в дерьме и чирикаем.
показать весь комментарий
05.11.2020 13:58 Ответить
КСУ пора не НКРЭКУ проверять а собирать вшей на нарах в КПЗ...
показать весь комментарий
05.11.2020 11:24 Ответить
Ботов от петрухи КСУ устраивает.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:33 Ответить
Не зустрічав петрухіних ботів, ваших море і навіть зараз. Але то не головне, головне що рішення КСУ не подобається всім, то ж ви зробіть правильно, як про це пише Конституція. Порушенням Конституцію ситуацію не виправиш, а довалиш те, що залишилося після зелених черв*яків.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:13 Ответить
Похоже, приближается время проверить КСУ на соответствие Конституции.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:40 Ответить
Людей звільняють..Комуналка завалиться..
показать весь комментарий
05.11.2020 11:54 Ответить
КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие КУ.
КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції - Цензор.НЕТ 4280
показать весь комментарий
05.11.2020 12:13 Ответить
 
 