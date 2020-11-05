УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
57152 відвідувача онлайн
Новини Політика України
7910 43
депутат (832) КС (886) енергетика (547) НКРЕКП (229)

КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції

50 народних депутатів направили в Конституційний Суд України звернення про визнання неконституційними указів Президента про призначення чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомила пресслужба Конституційного Суду України.

Згідно з копією конституційного звернення, призначаючи всіх чинних членів НКРЕКП, Президент Володимир Зеленський вийшов за межі конституційних повноважень.

Також підписанти звернення просять визнати неконституційними дві норми перехідних положень Закону України "Про НКРЕКП" про повноваження Президента визначати ротацію членів Регулятора.

Депутати попросили КС визначити їх звернення як невідкладне через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р., у грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.

Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Понеслась звізда по кочках...
показати весь коментар
04.11.2020 18:44
+6
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4268ЗЕлупины фаны истово верят в святость своего Янелоха Криворогого, который ни разу не насрал на конституцию и законы.
показати весь коментар
04.11.2020 18:56
+5
В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5631
показати весь коментар
04.11.2020 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 5631
показати весь коментар
04.11.2020 18:43 Відповісти
могу сказать сразу что КСУ не важно когда и в каком составе однозначно признает эти назначения НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ и даже как оснвоание для уголовного и не одного дела против Зеленского Офиса Президента Главы Офиса Богдана и так далее..а прикольное в следующем:-***КСУ уже в каденцию Зеленского признал Указ Порошенко о СОЗДАНИИ органа НКРЕКП анти конституционным КСУ дал срок до конца 2019 года Раде КМУ Президенту привести к соответствие Конституции положение о НКРЕКП или его подчинить и следовательно КМУ или Раде или совместное или внести изменения в Конституции и прописать право создания и назначение членов НКРЕКП и Головы в полномочия Президента ни одно из трех условий не выполнилось Зеленский тихо келейно назначил быстром порядке без процедуры и спец проверки и главу НКРЕКП и членов НКРЕКП людей Коломойского Фирташа и Ахметова... а если указ президента будет признан незаконным то все действия членов НКРЕКП все решения по тарифам и Кодексам газо транспортной газораспределительной системах все кодексы и правила связанные с зеленой энергетикой и вообще энергетикой тарифы вода мусор будут признаны никчемными и недействительными...И вопрос... кто и как с каких средств будет возвращать возмещать делать зачеты излишние суммы по тем никчемным постановам которые устанавливали базарные тарифы?????
показати весь коментар
04.11.2020 19:58 Відповісти
зеленый окурок--БЕГИ !!!!!!
показати весь коментар
04.11.2020 21:58 Відповісти
Понеслась звізда по кочках...
показати весь коментар
04.11.2020 18:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
Твоя? В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности указов президента о назначении 7 членов НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4128
показати весь коментар
04.11.2020 18:50 Відповісти
Мало нам заварух на фронте, так различные ветви власти решили устроить хаос и правовой беспредел в столице. Хотя бы этот неблагонадежный КС не напринимал еще чего-то страшного и ужасного, что не имеет обратной силы!
показати весь коментар
04.11.2020 18:52 Відповісти
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4268ЗЕлупины фаны истово верят в святость своего Янелоха Криворогого, который ни разу не насрал на конституцию и законы.
показати весь коментар
04.11.2020 18:56 Відповісти
вони в нелоха, ти в зубожілу
показати весь коментар
04.11.2020 21:11 Відповісти
Открыли ящик Пандоры, теперь группки депутатов будут строчить жалобы в кс, а это суд будет 'вершить своё личное правосудие'
Зачем выбирали парламент, президента , когда кучка пи в мантиях могут забанить все, что было наработано прогрессивного за все время после майдана ?
Что тогда исключает просто жалобу других пи из оппоблока на то, что 'наши люди сидят без воды в крыму'? Или запросят 'признание крымского референдума' легитимными ? Отказ от курса сотрудничества с НАТО?
Они подрывают страну , стравят под угрозу получение международной поддержки. Их нужно аннулировать , при чем срочно.
показати весь коментар
04.11.2020 19:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не, ну чего так скромно? Давай уже ЗЕлупу Янелоха в диктаторы. Ведь одного Вить Пёрдыча Януковища Украине будет мало.
показати весь коментар
04.11.2020 19:16 Відповісти
Всё верно. На счёт КСУ есть неплохая статья в НВ, на мой взгляд, действительно отражающая реальное положение дел. Кстати это тоже в какой-то мере касается и НКРЭКУ.
показати весь коментар
05.11.2020 12:19 Відповісти
Після провалу на місцевих виборах влада з рук бубочки стала пливти. Судді як ніхто відчувають політичний вітер. "Найвеличнішого лідера **********" почали перетворювати у "голого короля".
показати весь коментар
04.11.2020 19:03 Відповісти
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 7754
показати весь коментар
04.11.2020 19:06 Відповісти
Сколько раз нужно повторять, что Венецианская комиссия это нечто наподобие 95-го квартала в масштаьах Европы, к ней никто не прислушивается кроме местечковых янелохов
показати весь коментар
05.11.2020 14:35 Відповісти
Молодцы! Еще бы АМКУ посмотрев на КС начал работать !
показати весь коментар
04.11.2020 19:10 Відповісти
Не. Эти не будут. Там До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8017 руководит то ли соседка, то ли кумв Янелоха.
показати весь коментар
04.11.2020 19:18 Відповісти
Шмарклю геть!
показати весь коментар
04.11.2020 19:12 Відповісти
Виходить так, що депутати, яких ми вибираємо, за нашим дорученням приймають закони, а судді, яких ніхто не вибирав скасовують ці закони, часто невідомо чим керуючись.
показати весь коментар
04.11.2020 19:16 Відповісти
Моя б воля, я б більшість громадян, які тільки і думають, що вкрасти, з*їсти в темному кутку, та легко випорожнитись, взагалі б позбавив виборчих прав. А про ватну публіку навіть мови нема. А в наявності маємо от таких, які обирають ворогів України на державні посади.
показати весь коментар
04.11.2020 19:21 Відповісти
тоді б тЮлька ніколи не потрапила б в ВР, хоча наступні вибори вОна пролетить
показати весь коментар
04.11.2020 21:14 Відповісти
Подайте кто нибудь шоб клована отменили 😁😁😁
показати весь коментар
04.11.2020 19:18 Відповісти
Примерно к этому сейчас и движется. Возможен импичмент в следующем году если будет консенсус финансово-политических кругов, и ситуация будет позволять.
показати весь коментар
04.11.2020 20:22 Відповісти
"Финансово-политических кругов"
показати весь коментар
04.11.2020 22:50 Відповісти
Не має чим зайнятися. Усе у нас гарно, тільки залишилося роздивлятися ці укази про призначення.
Усе вшеребеть летить, вони, якою фігнею займаються До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 4153
показати весь коментар
04.11.2020 19:29 Відповісти
Нажаль, вони знають, що роблять..... перед шибеницею....
показати весь коментар
04.11.2020 19:32 Відповісти
Как раз важный вопрос. Помню както по ТВ сюжет показывали что есть люди (юристы наверно) которые в судах выигрывали дело о незаконности НКРЭУ и назначенных им тарифов. Походу они все это время за коммуналку платят символическую сумму - типа платить не отказываемся но не признаем действующий тариф.
показати весь коментар
04.11.2020 20:29 Відповісти
Не так страшен Путин,как глисты внутри страны, не дающие Украине развиваться и интегрироваться в НАТО и ЕС.
показати весь коментар
04.11.2020 19:42 Відповісти
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8651 повільно, але цілеспрямовано кілок наближається до містопризначення...
показати весь коментар
04.11.2020 20:46 Відповісти
Зеленскому лучше всего сейчас воспользоваться поводом и подать в отставку - эксперт Ноябрь 4, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

Иначе станет этаким Ющенко-2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга…
После того как собственная фракция отказалась поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, ему лучше воспользоваться этим поводом и подать в отставку.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
В тему - Рада без Зеленского решает кризис с КС: дальше - отставка правительства, - Бутусов
В этом случае он сможет еще сохранить о себе неплохие воспоминания у добродушного украинского народа.
Мол, я хотел, но олигархи, за которых вы, народ, голосуете, не дали.
И продолжить снимать Сватов, и смешить народ…
Если же у Зеленского не хватит мужества, мудрости и благородства уйти сейчас, то он будет постепенно превращаться в посмешище, о которое все будут вытирать ноги.
Он станет президентом без всякой власти и превратится в брюзгу и вредителя, накладывая вето на все законопроекты, который будут приниматься без его согласия. То есть, станет этаким Ющенко -2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга.
Но Зеленский, конечно, не уйдёт. Не тот масштаб личности.
Очень мелкий человечек. К тому же очень властолюбивый, самолюбивый и явно страдает синдромом Даннинга-Крюгера.
показати весь коментар
04.11.2020 21:20 Відповісти
До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025 До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025 До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 2611 ну и как ентит кс уволить, як у него дилов невпроворит)))
показати весь коментар
05.11.2020 00:40 Відповісти
да что же так... петюню по причинному месту бьють... надо бы еще посильнее...
показати весь коментар
05.11.2020 04:33 Відповісти
всем цыц - буба наполеонит...
показати весь коментар
05.11.2020 07:19 Відповісти
ну шо вы за люди?
буба за вас и той ноздрей и другой и по повторюхе, а вы все свое бубните "свободу дайте",,,
а може просто ee взять?
показати весь коментар
05.11.2020 07:23 Відповісти
КСУ проверит контитуцию на соответствие Конституции
показати весь коментар
05.11.2020 11:17 Відповісти
по моему эта КУКАРЭКУ одобрила абонплату за доставку газа населению До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 3976 посчитав 2019 год и разделив на 12 и требуя оплату не зависимо от потребления газа До КС надійшло подання 50 нардепів щодо неконституційності указів президента про призначення 7 членів НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8166 знатные аферисты,))а пару дней назад одобрила электроэнергию по 2.50 за квт, что то будет под новый год, терпение не безгранично.
показати весь коментар
05.11.2020 11:21 Відповісти
Терпение населения Украины безгранично Это не Франция в которой проходят многомиллионные митинги при повышении цен. Граждане самой нищей страны Европы подались в политику, сидим в дерьме и чирикаем.
показати весь коментар
05.11.2020 13:58 Відповісти
КСУ пора не НКРЭКУ проверять а собирать вшей на нарах в КПЗ...
показати весь коментар
05.11.2020 11:24 Відповісти
Ботов от петрухи КСУ устраивает.
показати весь коментар
05.11.2020 11:33 Відповісти
Не зустрічав петрухіних ботів, ваших море і навіть зараз. Але то не головне, головне що рішення КСУ не подобається всім, то ж ви зробіть правильно, як про це пише Конституція. Порушенням Конституцію ситуацію не виправиш, а довалиш те, що залишилося після зелених черв*яків.
показати весь коментар
05.11.2020 12:13 Відповісти
Похоже, приближается время проверить КСУ на соответствие Конституции.
показати весь коментар
05.11.2020 11:40 Відповісти
Людей звільняють..Комуналка завалиться..
показати весь коментар
05.11.2020 11:54 Відповісти
КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие КУ.
КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції - Цензор.НЕТ 4280
показати весь коментар
05.11.2020 12:13 Відповісти
 
 