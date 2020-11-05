КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції
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50 народних депутатів направили в Конституційний Суд України звернення про визнання неконституційними указів Президента про призначення чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Про це повідомила пресслужба Конституційного Суду України.
Згідно з копією конституційного звернення, призначаючи всіх чинних членів НКРЕКП, Президент Володимир Зеленський вийшов за межі конституційних повноважень.
Також підписанти звернення просять визнати неконституційними дві норми перехідних положень Закону України "Про НКРЕКП" про повноваження Президента визначати ротацію членів Регулятора.
Депутати попросили КС визначити їх звернення як невідкладне через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку.
Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р., у грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.
За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.
Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.
На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.
Будь ласка, зачекайте...
Зачем выбирали парламент, президента , когда кучка пи в мантиях могут забанить все, что было наработано прогрессивного за все время после майдана ?
Что тогда исключает просто жалобу других пи из оппоблока на то, что 'наши люди сидят без воды в крыму'? Или запросят 'признание крымского референдума' легитимными ? Отказ от курса сотрудничества с НАТО?
Они подрывают страну , стравят под угрозу получение международной поддержки. Их нужно аннулировать , при чем срочно.
Усе вшеребеть летить, вони, якою фігнею займаються
Иначе станет этаким Ющенко-2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга…
После того как собственная фракция отказалась поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, ему лучше воспользоваться этим поводом и подать в отставку.
Такое мнение изложил сегодня в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
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В этом случае он сможет еще сохранить о себе неплохие воспоминания у добродушного украинского народа.
Мол, я хотел, но олигархи, за которых вы, народ, голосуете, не дали.
И продолжить снимать Сватов, и смешить народ…
Если же у Зеленского не хватит мужества, мудрости и благородства уйти сейчас, то он будет постепенно превращаться в посмешище, о которое все будут вытирать ноги.
Он станет президентом без всякой власти и превратится в брюзгу и вредителя, накладывая вето на все законопроекты, который будут приниматься без его согласия. То есть, станет этаким Ющенко -2, который, как известно, был подленьким вредителем при Тимошенко и заслуженно ушел с позорными 5% рейтинга.
Но Зеленский, конечно, не уйдёт. Не тот масштаб личности.
Очень мелкий человечек. К тому же очень властолюбивый, самолюбивый и явно страдает синдромом Даннинга-Крюгера.
буба за вас и той ноздрей и другой и по повторюхе, а вы все свое бубните "свободу дайте",,,
а може просто ee взять?