Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Некоторые СМИ распространили информацию, что зимние каникулы пройдут 28 декабря 2020 года - 10 января 2021-го и 15-21 февраля.
Как заявляют в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, эта информация не отвечает действительности, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.
"Образовательный процесс в учреждениях образования организуется в соответствии с Законом Украины "Об образовании", "О среднем образовании", других актов законодательства, образовательной программы (образовательных программ) учебного заведения и направлен на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижение результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами.
Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней", - говорится в сообщении.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ****.
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