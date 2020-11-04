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Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования

Некоторые СМИ распространили информацию, что зимние каникулы пройдут 28 декабря 2020 года - 10 января 2021-го и 15-21 февраля.

Как заявляют в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, эта информация не отвечает действительности, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что МОН не предоставляло никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

"Образовательный процесс в учреждениях образования организуется в соответствии с Законом Украины "Об образовании", "О среднем образовании", других актов законодательства, образовательной программы (образовательных программ) учебного заведения и направлен на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижение результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобразования объяснили, как перевести ребенка на полное дистанционное обучение

Руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+3


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 нояб.

Вы будете смеяться, но сегодня Степанов назвал новую цифру для введения локдауна)
Это уже 20 тысяч.
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04.11.2020 19:51
+2
и это уже настораживает...и даже новый асфальт.... как-то перестает радовать
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04.11.2020 19:54
+1


DEmon@DEmon_CDXLIV 3 ч

В Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні ковід у 37 людей, троє вмерли. Працівникам сказали мовчати.
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04.11.2020 19:57
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ****.

Вы будете смеяться, но сегодня Степанов назвал новую цифру для введения локдауна)
Это уже 20 тысяч.
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04.11.2020 19:51 Ответить
и это уже настораживает...и даже новый асфальт.... как-то перестает радовать
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04.11.2020 19:54 Ответить
Треба в нас закривати школи, як це зробили в Польші: в класах нема третини учнів. Слава Богу, що діти легше переносять ковід ніж дорослі, але ж вони, заражаючись в переповнених класах, а зараз мінімум вентиляції бо холодно, несуть вірус додому до батьків, до бабусів та дідусів. Також дуже багато дітей помічаю в транспорті, часто без масок. Крім дистанційної освіти треба запускати більше електричок і збільшити кількість вагонів. Контролювати масочний режим в транспорті. Запровадити не космічні, а реальні штрафи, якщо платиш на місці - дешевше ніж тебе оформлять через поліцію. Перший штраф - 200 грн ( 100 для пенсіонерів та дітей), 400 - другий (200 відповідно) і 1000 грн - третій (500 ). Далі - кримінальна відповідальність і штраф 5000 грн.
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04.11.2020 20:28 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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04.11.2020 20:34 Ответить
На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2584 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 2584Информация о двойных зимних каникулах не соответствует действительности, - Минобразования - Цензор.НЕТ 306
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04.11.2020 20:34 Ответить
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеІнформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5629
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04.11.2020 20:35 Ответить
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6102 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonuІнформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2782
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04.11.2020 20:36 Ответить
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 8847 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7183
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04.11.2020 20:36 Ответить
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6146 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuІнформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6146Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3060
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04.11.2020 20:36 Ответить
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1538 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlІнформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4507
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04.11.2020 20:37 Ответить
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 7324 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2522
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04.11.2020 20:38 Ответить
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6545 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1507
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04.11.2020 20:38 Ответить
Львівська гімназія "Престиж" вчитель, заступник директора Галина Фурман

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6327 https://portal.lviv.ua/news/2020/10/30/vid-uskladnen-koronavirusu-pomerla-vchytelka-lvivskoi-himnazii-prestyzh
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04.11.2020 20:42 Ответить
Від коронавірусної інфекції помер викладач Академії сухопутних військ Павло Ткачук

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5476 https://portal.lviv.ua/news/2020/10/29/vid-uskladnen-sovid-19-pomer-vykladach-akademii-sukhoputnykh-vijsk
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04.11.2020 20:43 Ответить
В Івано-Франківську померла вчителька історії ліцею №10 Івано-Франківської міської ради.

"Світла пам'ять нашій колезі Бойчук Марії Петрівні. Нехай спить спокійно, а Господь дарує її душі Царство Небесне", - йдеться у дописі.
Марії Петрівні було 62 роки.

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 210 https://galka.if.ua/v-ivano-frankivsku-vid-pnevmonii-pom/
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04.11.2020 20:46 Ответить
На Львівщині від коронавірусу помер педагог 3 листопада, містчеко Сколе сколихнула сумна новина - помер 65-річний вчитель тТарас Баб'як.

Інформація про подвійні зимові канікули не відповідає дійсності, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9253 https://dilo.net.ua/novyny/na-lvivshhyni-vid-koronavirusu-pomer-pedagog/
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04.11.2020 20:48 Ответить
В Україні на ковід уже захворіло понад 5 тисяч школярів та 10,5 тисяч вчителів. Хто відповідає за безпеку?
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/v-********-na-kovid-uzhe-zahvorilo-ponad-5-tisyach-shkolyariv-ta-105-t-11159564.html
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04.11.2020 20:50 Ответить
) алэн дэлон не ходит на двойные каникулы!!!
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04.11.2020 19:57 Ответить


DEmon@DEmon_CDXLIV 3 ч

В Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні ковід у 37 людей, троє вмерли. Працівникам сказали мовчати.
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04.11.2020 19:57 Ответить
 
 