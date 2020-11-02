В Минобразования объяснили, как перевести ребенка на полное дистанционное обучение

Министерство образования и науки Украины направило в регионы письмо-разъяснение по применению нового Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования (утверждено приказом Минобразования от 8 сентября 2020 № 1115), которое вступило в силу 16 октября 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Так, в ведомстве обратили внимание на следующие важныеек делают временно невозможным посещение учебных заведений, не требуют перевода учащихся на дистанционную форму (и соответствующего сбора заявлений от родителей). По решению педсовета образовательный процесс продолжается с использованием технологий дистанционного обучения на дневной или иной форме получения образования, на которую зачислены ученики. Именно таким образом может быть реализовано "смешанное обучение".

- Особого внимания требуют вопросы организации дистанционного обучения для лиц с особыми образовательными потребностями (им нужна поддержка со стороны ассистента учителя и/или ассистента ученика), а также учеников, которые не имеют доступа к интернету или техническим средствам обучения (для них следует использовать доступные средства коммуникации).

- Во время дистанционного обучения содержание образования и количество часов для его освоения не сокращается, а реализуется в синхронном и асинхронном режимах (с учетом необходимости предотвращения ухудшения здоровья учащихся и учителей, а также технических возможностей для синхронного взаимодействия).

- Проводить все уроки синхронно, то есть онлайн, с использованием видеоинструментов Skype, Zoom и т.п., не нужно.

- Учителя обязательно уделяют внимание упражнениям для глаз и осанки учащихся.

- Текущее и тематическое оценивание результатов обучения учащихся проводится дистанционно. Но количество работ, которые выполняют учащиеся для такой оценки (с фиксацией оценки в классном журнале) не должно быть чрезмерным и вызывать перегрузки у учащихся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

"Если по каким-либо причинам (независимо от карантина) родители принимают сознательное решение об обучении ребенка дистанционно на постоянной основе (в течение учебного года), необходимо обратиться в учреждение образования, которое предоставляет услуги именно по дистанционной форме получения образования. Такое заведение может быть любой формы собственности (государственной, коммунальной, частной). Но оно должно иметь системотехническое обеспечение для организации именно дистанционной формы получения образования - компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы и тому подобное. О том, что учебное заведение может обеспечивать именно такую ​​форму получения образования, оно обязательно информирует на своем сайте (или на сайте учредителя). Если такое учебное заведение является государственным или коммунальным, то получение полного общего среднего образования в нем является бесплатным для всех учащихся (оплата труда учителей осуществляется за счет государственного бюджета)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем дистанционное обучение расширяет возможности получения образования детьми, которые не могут посещать учебные заведения по разным причинам (состояние здоровья, систематические занятия спортом, проживание на неконтролируемой территории, пребывание за рубежом и т.д.), а также обеспечивает непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств.

"Дистанционное обучение (в отличие от семейного обучения и экстерната) обеспечивает постоянное учительское сопровождение, регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также предоставление им (при необходимости) поддержки в образовательном процессе", - добавили в ведомстве.

Напомним, и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что дистанционное обучение не заменит полноформатное образование, но Украина готова к его внедрению.