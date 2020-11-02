У Міносвіти пояснили, як перевести дитину на повне дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки України направило в регіони лист-роз'яснення щодо застосування нового Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (затверджено наказом Міносвіти від 8 вересня 2020 № 1115), яке набуло чинності 16 жовтня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Так, у відомстві звернули увагу на такі важливі акценти:

- Карантин та інші надзвичайні обставини, що тимчасово унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення учнів на дистанційну форму (і відповідного збору заяв від батьків). За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано. Саме у такий спосіб може бути реалізовано "змішане навчання".

- Особливої уваги потребують питання організації дистанційного навчання для осіб з особливими освітніми потребами (їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня), а також учнів, які не мають доступу до інтернету або технічних засобів навчання (для них слід використовувати доступні засоби комунікації).

- Під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин для його опанування не скорочується, а реалізується в синхронному та асинхронному режимах (з урахуванням необхідності запобігання погіршенню здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для синхронної взаємодії).

- Проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, з використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо, не потрібно.

- Вчителі обов’язково приділяють увагу вправам для очей та постави учнів.

- Поточне та тематичне оцінювання результатів навчання учнів проводиться дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такого оцінювання (з фіксацією оцінки у класному журналі), не повинна бути надмірною і спричиняти перевантаження учнів.

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"Якщо з будь-яких причин (незалежно від карантину) батьки ухвалюють свідоме рішення про навчання дитини дистанційно на постійній основі (протягом навчального року), необхідно звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти. Такий заклад освіти може бути будь-якої форми власності (державної, комунальної, приватної). Але він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації саме дистанційної форми здобуття освіти – комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні освітні ресурси тощо. Про те, що заклад освіти може забезпечувати саме таку форму здобуття освіти, він обов’язково інформує на своєму сайті (або на сайті засновника). Якщо такий заклад освіти є державним або комунальним, то здобуття повної загальної середньої освіти у ньому є безоплатним для всіх учнів (оплата праці вчителів здійснюється за рахунок державного бюджету)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом дистанційне навчання розширює можливості здобуття освіти дітьми, які не можуть відвідувати заклади освіти з різних причин (стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо), а також забезпечує неперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин.

"Дистанційне навчання (на відміну від сімейного навчання та екстернату) забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за потреби) підтримки в освітньому процесі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет зазначив, що дистанційне навчання не замінить повноформатну освіту, але Україна готова до його впровадження.