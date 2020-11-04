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увольнение (1063) Укроборонпром (734) ГП Антонов (50)

Президент ГП "Антонов" Лось уволился с должности по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Президент ГП "Антонов" Лось уволился с должности по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Президент Государственного предприятия "Антонов"уволен с занимаемой должности в соответствии с написанным заявлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В приказе государственного концерна "Укроборонпром", в который входит ГП "Антонов" отмечается, что увольнение А.Лося произошло вследствие поданного им заявления об уходе по собственному желанию.   

Президент ГП Антонов Лось уволился с должности по собственному желанию 01

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Топ комментарии
+6
блин!.. тока Лося сейчас не хватало!.. и вот получите, распишитесь!
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04.11.2020 21:05
+5
Напевне розумний чоловік. Живиться у завтрашній день. Коли будуть масові суди. І тому вирішив стати простим глядачем.
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04.11.2020 21:07
+5
ну так если в государстве не граждане, а население, голосующее по приколу за клоуна во время войны ...
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04.11.2020 21:29
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блин!.. тока Лося сейчас не хватало!.. и вот получите, распишитесь!
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04.11.2020 21:05 Ответить
Вы все были бы очень удивлены, если бы узнали круг обязанностей этого "президента" и размер его оплаты "труда". Зачем вообще эта должность？ Царствовать？
Поистине, неладно что-то в нашем государстве. А если неладно все, то государство ли это？
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04.11.2020 21:06 Ответить
ну так если в государстве не граждане, а население, голосующее по приколу за клоуна во время войны ...
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04.11.2020 21:29 Ответить
И что нас бы удивило? 50 штук евро примерно его з/п была.
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04.11.2020 21:41 Ответить
Напевне розумний чоловік. Живиться у завтрашній день. Коли будуть масові суди. І тому вирішив стати простим глядачем.
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04.11.2020 21:07 Ответить
Он хороший грамотный конструктор, не понимаю, зачем согласился на ту должность президента. А голова светлая.
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04.11.2020 21:15 Ответить
Ось і я про це. Йому до суду йти, конструктору з бариґами?
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04.11.2020 22:08 Ответить
Mooz Президент ГП "Антонов" Лось уволился с должности по собственному желанию - Цензор.НЕТ 7240
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04.11.2020 21:07 Ответить
3 місяці на посаді і фсьо. Цікаво, чому пішов.
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04.11.2020 21:08 Ответить
Хапонув скільки зміг винести, от і пішов.
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04.11.2020 21:44 Ответить
Разве Лось может управлять "Антоновым"? Там Олень нужен.
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04.11.2020 21:13 Ответить
Орёл.
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04.11.2020 21:16 Ответить
Президент ДП "Антонов" Лось звільнився з посади за власним бажанням - Цензор.НЕТ 3551
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04.11.2020 21:33 Ответить
в смысле алень?пусть супержутью управляет Президент ГП "Антонов" Лось уволился с должности по собственному желанию - Цензор.НЕТ 2937
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04.11.2020 21:17 Ответить
Не, говноджеты собирать надо и втюхивать кому-то, у Антонова попроще - сиди на солнышке, грейся.
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04.11.2020 21:19 Ответить
собирать от них можно только то,что на земле осталось ...
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04.11.2020 21:21 Ответить
Лось ушел в пампасы...
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04.11.2020 21:15 Ответить
Каждому претенденту Слуг по 3 месяца довольствия , а затем безбедно прожить все оставшеюся Жизнь .Лосей еще много.
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04.11.2020 21:16 Ответить
Там вже накрали до нього. Лось почув палене і злився. Ніхто не хоче бути цапом відбувайлом.
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04.11.2020 21:17 Ответить
напомнило, боян канешно вежливый лось ))
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04.11.2020 21:18 Ответить
Тому що не кожна робоча мураха може бути королевою в рою
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04.11.2020 21:28 Ответить
Лось скинув роги і втік Президент ДП "Антонов" Лось звільнився з посади за власним бажанням - Цензор.НЕТ 7132
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04.11.2020 21:28 Ответить
Дебилы вообще завод развалят, что Потрох, что Зельцер!
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04.11.2020 23:23 Ответить
А вы наверное сотрудник ГП "Антонов", если все знаете.
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05.11.2020 08:48 Ответить
У лося гон! Президент ДП "Антонов" Лось звільнився з посади за власним бажанням - Цензор.НЕТ 1881
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04.11.2020 23:28 Ответить
 
 