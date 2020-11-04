Президент ГП "Антонов" Лось уволился с должности по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Президент Государственного предприятия "Антонов"уволен с занимаемой должности в соответствии с написанным заявлением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В приказе государственного концерна "Укроборонпром", в который входит ГП "Антонов" отмечается, что увольнение А.Лося произошло вследствие поданного им заявления об уходе по собственному желанию.