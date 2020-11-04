Президент ДП "Антонов" Лось звільнився з посади за власним бажанням. ДОКУМЕНТ
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Президента Державного підприємства "Антонов" звільнено із займаної посади відповідно до написаної заяви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У наказі державного концерну "Укроборонпром", до якого входить ДП "Антонов" зазначається, що звільнення А.Лося відбулося внаслідок поданої ним заяви про звільнення за власним бажанням.
Топ коментарі
+6 Шрек Баблокат
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+5 Rostyslav Komarnytsky
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+5 133133
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