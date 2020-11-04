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Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило "Барселоне"

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило "Барселоне"

В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86), Родригес (де Пена, 71), Цыганков, Супряга (Вербич, 71)

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60), Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкао, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси

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Топ комментарии
+21
Прикро... За гру не соромно. Потрібно забивати такі моменти.
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04.11.2020 23:56
+9
Якщо надалі так гратимуть, то навесні ще зможуть в Лізі Європи зіграти... Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні" - Цензор.НЕТ 8534
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05.11.2020 00:05
+6
Обидно...Но Нещерет красава!
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04.11.2020 23:59
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Прикро... За гру не соромно. Потрібно забивати такі моменти.
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04.11.2020 23:56 Ответить
+++
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05.11.2020 07:31 Ответить
Обидно...Но Нещерет красава!
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04.11.2020 23:59 Ответить
Ну в принципе не удивительно. Я вообще думал что результат Динамо буде хуже.
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05.11.2020 00:05 Ответить
Якщо надалі так гратимуть, то навесні ще зможуть в Лізі Європи зіграти... Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні" - Цензор.НЕТ 8534
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05.11.2020 00:05 Ответить
Неплохо. Хорошо,что не Боруссия из Менхенглаблглаблдха попалась.
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05.11.2020 00:06 Ответить
Менхенгладбах. Так називається то місце, звідки одна з Борусій.
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05.11.2020 00:10 Ответить
Та ну? Життя тепер ніколи не буде,яким було.)
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05.11.2020 01:16 Ответить
Ну так як Ви написалисьте, це все одно, що Київ на Кієвом назвати.
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05.11.2020 01:33 Ответить
Ви з Менхенгладбаха? Я образив ваші почуття цим невинним жартом?
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05.11.2020 05:13 Ответить
Ні, я са Львова.
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05.11.2020 09:29 Ответить
Уступило всього на пів-шишечки.
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05.11.2020 00:09 Ответить
все-одно програли. Як то кажуть, якістю ситим не будеш; наїстися можна лише очками.

А чи є стабільність гри - покаже ответка в Києві, через три тижні.
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05.11.2020 00:10 Ответить
Маладцы.По сравнению с шохтьором,это можно щитать пабедой.
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05.11.2020 00:24 Ответить
молодь норм
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05.11.2020 00:42 Ответить
хотя де Пена и Жерсон Родригес и Вербич не болеют
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05.11.2020 00:44 Ответить
Хороший матч провело Динамо. Молодцы ребята достойна сыграли, не смотря на то что не дожали, чтобы вырвать ничью. По крайней мере не так плохо и ужасно, как вчера сыграл Шахтёр - унизительно. Шахтёру в воскресение будет плохо.
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05.11.2020 00:58 Ответить
«Мінімально уступило» - це краще ніж «було розгромлене» як землекопи татарина.
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05.11.2020 01:05 Ответить
А може цей склад команди залишити основним?Адже у них э перспектива росту а старики вже просто дограють свій вік жизуючись минулими а не теперішніми заслугами.
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05.11.2020 04:49 Ответить
 
 