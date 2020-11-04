Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило "Барселоне"
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В 3 туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 65 - Цыганков, 75
"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86), Родригес (де Пена, 71), Цыганков, Супряга (Вербич, 71)
"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60), Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкао, 74), Гризманн (Дембеле, 60), Месси
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+21 vitaliymkua
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А чи є стабільність гри - покаже ответка в Києві, через три тижні.