Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні"

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" в гостях поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 1:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи: Мессі, 5 (з пенальті), Піке, 65 - Циганков, 75

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський (Ледньов, 86), Родрігес (де Пена, 71), Циганков, Супряга (Вербич, 71)

"Барселона": тер Штеген, Дест, Піке, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхі Роберто, 60), Педрі (Аленья, 83), Фаті (Трінкао, 74), Грізманн (Дембеле, 60 ), Мессі

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