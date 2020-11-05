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Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні"

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні"

У 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" в гостях поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 1:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи: Мессі, 5 (з пенальті), Піке, 65 - Циганков, 75

"Динамо": Нещерет, Шабанов, Попов, Забарний, Кендзьора, Шепелєв, Андрієвський, Буяльський (Ледньов, 86), Родрігес (де Пена, 71), Циганков, Супряга (Вербич, 71)

"Барселона": тер Штеген, Дест, Піке, Альба, де Йонг, Бускетс (Лангле, 74), Пьянич (Серхі Роберто, 60), Педрі (Аленья, 83), Фаті (Трінкао, 74), Грізманн (Дембеле, 60 ), Мессі

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Топ коментарі
+21
Прикро... За гру не соромно. Потрібно забивати такі моменти.
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04.11.2020 23:56
+9
Якщо надалі так гратимуть, то навесні ще зможуть в Лізі Європи зіграти... Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні" - Цензор.НЕТ 8534
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05.11.2020 00:05
+6
Обидно...Но Нещерет красава!
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04.11.2020 23:59
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Прикро... За гру не соромно. Потрібно забивати такі моменти.
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04.11.2020 23:56 Відповісти
+++
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05.11.2020 07:31 Відповісти
Обидно...Но Нещерет красава!
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04.11.2020 23:59 Відповісти
Ну в принципе не удивительно. Я вообще думал что результат Динамо буде хуже.
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05.11.2020 00:05 Відповісти
Якщо надалі так гратимуть, то навесні ще зможуть в Лізі Європи зіграти... Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні" - Цензор.НЕТ 8534
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05.11.2020 00:05 Відповісти
Неплохо. Хорошо,что не Боруссия из Менхенглаблглаблдха попалась.
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05.11.2020 00:06 Відповісти
Менхенгладбах. Так називається то місце, звідки одна з Борусій.
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05.11.2020 00:10 Відповісти
Та ну? Життя тепер ніколи не буде,яким було.)
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05.11.2020 01:16 Відповісти
Ну так як Ви написалисьте, це все одно, що Київ на Кієвом назвати.
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05.11.2020 01:33 Відповісти
Ви з Менхенгладбаха? Я образив ваші почуття цим невинним жартом?
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05.11.2020 05:13 Відповісти
Ні, я са Львова.
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05.11.2020 09:29 Відповісти
Уступило всього на пів-шишечки.
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05.11.2020 00:09 Відповісти
все-одно програли. Як то кажуть, якістю ситим не будеш; наїстися можна лише очками.

А чи є стабільність гри - покаже ответка в Києві, через три тижні.
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05.11.2020 00:10 Відповісти
Маладцы.По сравнению с шохтьором,это можно щитать пабедой.
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05.11.2020 00:24 Відповісти
молодь норм
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05.11.2020 00:42 Відповісти
хотя де Пена и Жерсон Родригес и Вербич не болеют
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05.11.2020 00:44 Відповісти
Хороший матч провело Динамо. Молодцы ребята достойна сыграли, не смотря на то что не дожали, чтобы вырвать ничью. По крайней мере не так плохо и ужасно, как вчера сыграл Шахтёр - унизительно. Шахтёру в воскресение будет плохо.
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05.11.2020 00:58 Відповісти
«Мінімально уступило» - це краще ніж «було розгромлене» як землекопи татарина.
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05.11.2020 01:05 Відповісти
А може цей склад команди залишити основним?Адже у них э перспектива росту а старики вже просто дограють свій вік жизуючись минулими а не теперішніми заслугами.
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05.11.2020 04:49 Відповісти
 
 