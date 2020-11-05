Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября

В Одессе второй тур выборов городского головы состоится 15 ноября.

Об этом журналистам сообщили в мэрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра.

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"Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября", - сообщили в мэрии.

Согласно результатам голосования, во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа - за жизнь").

Труханов занял первое место - за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).