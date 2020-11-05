Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября
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В Одессе второй тур выборов городского головы состоится 15 ноября.
Об этом журналистам сообщили в мэрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра.
"Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября", - сообщили в мэрии.
Согласно результатам голосования, во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа - за жизнь").
Труханов занял первое место - за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).
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Он сказал - да, буду воровать, но скажу все до копейки. Хотя бы справедливо?
А Трупанов не скажет. Вам оно надо?
Ах да, Домбровский еще говорил шо если его таки допустят к выборам - всех порвет вадынтур....(набрал чет 0.9%)
Короче - идите ..... таки на выборы и выберите таки....