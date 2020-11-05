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Новости Политика Украины
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Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября

В Одессе второй тур выборов городского головы состоится 15 ноября.

Об этом журналистам сообщили в мэрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Одесская городская территориальная избирательная комиссия приняла постановление о назначение повторного голосования по выборам мэра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября - в семи, - ЦИК

"Согласно постановлению комиссии от 5 ноября, повторное голосование по выборам назначено на 15 ноября", - сообщили в мэрии.

Согласно результатам голосования, во второй тур вышли действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, 1965 г. р., (кандидат от партии "Доверяй делам") и депутат Верховной Рады Николай Скорик, 1972 г. р. ("Оппозиционная платформа - за жизнь").

Труханов занял первое место - за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%).

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Та нема що тут напружнюватись , вата знову вибере собі ОбТруханова
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05.11.2020 10:52 Ответить
"Мама" не подведи, выбери Домбровского Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября - Цензор.НЕТ 341
Он сказал - да, буду воровать, но скажу все до копейки. Хотя бы справедливо?
А Трупанов не скажет. Вам оно надо?
Ах да, Домбровский еще говорил шо если его таки допустят к выборам - всех порвет вадынтур....(набрал чет 0.9%) Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября - Цензор.НЕТ 9800
Короче - идите ..... таки на выборы и выберите таки....
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05.11.2020 10:54 Ответить
Втім цей другий пасажир не кращй
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05.11.2020 10:55 Ответить
Какой трэш, оба кандидата - один хуже другого. Докатились.
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05.11.2020 11:20 Ответить
Не пойду! Рука не поднимается ... Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада - Цензор.НЕТ 9699
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05.11.2020 15:14 Ответить
Так а как же карантин выходного дня))))?
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11.11.2020 20:43 Ответить
 
 