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місцеві вибори (897) мер (313) Одеса (2058) Скорик (18) Труханов (144)

Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада

В Одесі другий тур виборів міського голови відбудеться 15 листопада.

Про це журналістам повідомили в мерії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Одеська міська територіальна виборча комісія ухвалила постанову про призначення повторного голосування з виборів мера.

"Згідно з постановою комісії від 5 листопада, повторне голосування з виборів призначено на 15 листопада", - повідомили у мерії.

Також читайте: Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ

Згідно з результатами голосування, у другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії "Довіряй справам") і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. ("Опозиційна платформа — За життя").

Труханов посів перше місце — за нього проголосували 77 тис. 518 виборців (38,35%), Скорика підтримали 39 тис. 351 (19,47%).

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Та нема що тут напружнюватись , вата знову вибере собі ОбТруханова
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05.11.2020 10:52 Відповісти
"Мама" не подведи, выбери Домбровского Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября - Цензор.НЕТ 341
Он сказал - да, буду воровать, но скажу все до копейки. Хотя бы справедливо?
А Трупанов не скажет. Вам оно надо?
Ах да, Домбровский еще говорил шо если его таки допустят к выборам - всех порвет вадынтур....(набрал чет 0.9%) Второй тур выборов мэра Одессы состоится 15 ноября - Цензор.НЕТ 9800
Короче - идите ..... таки на выборы и выберите таки....
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05.11.2020 10:54 Відповісти
Втім цей другий пасажир не кращй
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05.11.2020 10:55 Відповісти
Какой трэш, оба кандидата - один хуже другого. Докатились.
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05.11.2020 11:20 Відповісти
Не пойду! Рука не поднимается ... Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада - Цензор.НЕТ 9699
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05.11.2020 15:14 Відповісти
Так а как же карантин выходного дня))))?
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11.11.2020 20:43 Відповісти
 
 