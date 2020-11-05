Другий тур виборів мера Одеси відбудеться 15 листопада

В Одесі другий тур виборів міського голови відбудеться 15 листопада.

Про це журналістам повідомили в мерії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Одеська міська територіальна виборча комісія ухвалила постанову про призначення повторного голосування з виборів мера.

"Згідно з постановою комісії від 5 листопада, повторне голосування з виборів призначено на 15 листопада", - повідомили у мерії.

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Згідно з результатами голосування, у другий тур вийшли чинний мер Одеси Геннадій Труханов, 1965 р.н., (кандидат від партії "Довіряй справам") і депутат Верховної Ради Микола Скорик, 1972 р. н. ("Опозиційна платформа — За життя").

Труханов посів перше місце — за нього проголосували 77 тис. 518 виборців (38,35%), Скорика підтримали 39 тис. 351 (19,47%).