На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ближайшее время в Украине могут начать тестирование на антиген для выявления коронавирусной болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Способность медицинской системы в начале эпидемии была 200 тестов в сутки. Сегодня мы делаем 47 тыс. тестов в сутки. И мы четко говорим, что дальше у нас будет 50 тыс. в этом месяце, и к концу года мы выйдем на показатель 100 тыс., это мы говорим исключительно о ПЦР-тестировании", - отметил министр.
При этом, по словам главы Минздрава, в ближайшее время в Украине могут запустить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19.
"У нас есть четкая стратегия по тестированию. Мы сейчас говорим о закупке и начале тестирования на антиген. На следующей неделе, надеюсь, мы введем эти тесты на территории всей страны", - заявил Степанов.
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"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - сказал Ляшко, добавив, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста.
Отметим, что в Украине есть свои отечественные производители быстрых тестов на антиген, которые до этого разработали одни из лучших наборов для ИФА-тестирования" - https://www.unn.com.ua/ru/news/1889177-ukrai-na-planuye-robiti-shvidki-testi-na-antigen-do-covid-19-taki-vzhe-rozrobili-vitchiznyani-kompaniyi