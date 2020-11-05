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На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в ближайшее время в Украине могут начать тестирование на антиген для выявления коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Способность медицинской системы в начале эпидемии была 200 тестов в сутки. Сегодня мы делаем 47 тыс. тестов в сутки. И мы четко говорим, что дальше у нас будет 50 тыс. в этом месяце, и к концу года мы выйдем на показатель 100 тыс., это мы говорим исключительно о ПЦР-тестировании", - отметил министр.

При этом, по словам главы Минздрава, в ближайшее время в Украине могут запустить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19.

"У нас есть четкая стратегия по тестированию. Мы сейчас говорим о закупке и начале тестирования на антиген. На следующей неделе, надеюсь, мы введем эти тесты на территории всей страны", - заявил Степанов.

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На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8263
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05.11.2020 11:15 Ответить
Я и говорю - если лысому бе-калке кто-то мешал - увольняйся, а если "что-то" мешало - оскопляйся. Но нет, оно бе-кает и ме-кает - бубубу, у нас то, бубубу, у нас это(а я сам - д.Артаньян мол)
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05.11.2020 11:18 Ответить
"При этом, по словам главы Минздрава, в ближайшее время в Украине могут запустить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19."
И СКОЛЬКО Ж ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? .Источник:https://censor.net/ru/n3229209
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05.11.2020 11:21 Ответить
Я так розумію , шо це вже почалися сєріали на гроші з Ковідного Фонда?
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05.11.2020 11:25 Ответить
А раніше для запровадження такого ттестування в країні не вистачало вірусів? На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 932
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05.11.2020 11:33 Ответить
С ростом тестирования и будет расти статистика по числу инфицированных.
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05.11.2020 12:49 Ответить
Закупка будет через фирму его жены?
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05.11.2020 13:21 Ответить
ЛЯШКО (02.09!): "Украина планирует делать быстрые тесты на антиген к COVID-19: такие уж разработали отечественные компании. МОЗУ планирует увеличить количество тестирований на COVID-19 с помощью использования быстрых тестов на антиген, которые уже делают в США. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусную болезнь будет найдено место для быстрых тестов на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген", - рассказал Ляшко. По его словам, такие тестирования уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использовано и в стратегии увеличения количества тестирований на территории Украины.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - сказал Ляшко, добавив, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста.
Отметим, что в Украине есть свои отечественные производители быстрых тестов на антиген, которые до этого разработали одни из лучших наборов для ИФА-тестирования" - https://www.unn.com.ua/ru/news/1889177-ukrai-na-planuye-robiti-shvidki-testi-na-antigen-do-covid-19-taki-vzhe-rozrobili-vitchiznyani-kompaniyi
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16.12.2020 16:29 Ответить
 
 