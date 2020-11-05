УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я
4597 9
карантин (15098) Степанов Максим (1937) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

Наступного тижня розпочнуть тестування на антиген для діагностики COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Наступного тижня розпочнуть тестування на антиген для діагностики COVID-19, - Степанов

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що найближчим часом в Україні можуть почати тестування на антиген для виявлення коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Здатність медичної системи на початку епідемії була 200 тестів на добу. Сьогодні ми робимо 47 тис. тестів на добу. І ми чітко говоримо, що далі у нас буде 50 тис. В цьому місяці, і до кінця року ми вийдемо на показник 100 тис., це ми говоримо виключно про ПЛР-тестування", - зазначив міністр.

При цьому, за словами глави МОЗ, найближчим часом в Україні можуть запустити новий вид тестування на коронавірус COVID-19.

"У нас є чітка стратегія тестування. Ми зараз говоримо про закупівлю та початок тестування на антиген. Наступного тижня, сподіваюся, ми запровадимо ці тести на території всієї країни", - заявив Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці, - Степанов. ВIДЕО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8263
показати весь коментар
05.11.2020 11:15 Відповісти
Я и говорю - если лысому бе-калке кто-то мешал - увольняйся, а если "что-то" мешало - оскопляйся. Но нет, оно бе-кает и ме-кает - бубубу, у нас то, бубубу, у нас это(а я сам - д.Артаньян мол)
показати весь коментар
05.11.2020 11:18 Відповісти
"При этом, по словам главы Минздрава, в ближайшее время в Украине могут запустить новый вид тестирования на коронавирус COVID-19."
И СКОЛЬКО Ж ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? .Источник:https://censor.net/ru/n3229209
показати весь коментар
05.11.2020 11:21 Відповісти
Я так розумію , шо це вже почалися сєріали на гроші з Ковідного Фонда?
показати весь коментар
05.11.2020 11:25 Відповісти
А раніше для запровадження такого ттестування в країні не вистачало вірусів? На следующей неделе введут тестирование на антиген для диагностики COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 932
показати весь коментар
05.11.2020 11:33 Відповісти
С ростом тестирования и будет расти статистика по числу инфицированных.
показати весь коментар
05.11.2020 12:49 Відповісти
Закупка будет через фирму его жены?
показати весь коментар
05.11.2020 13:21 Відповісти
ЛЯШКО (02.09!): "Украина планирует делать быстрые тесты на антиген к COVID-19: такие уж разработали отечественные компании. МОЗУ планирует увеличить количество тестирований на COVID-19 с помощью использования быстрых тестов на антиген, которые уже делают в США. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "Вчера завершил переговоры с Европейским региональным бюро ВОЗ. Они обещают уже на следующей неделе обновить протокол по тестированию. В протоколе по тестированию на коронавирусную болезнь будет найдено место для быстрых тестов на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител. Сегодня в Соединенных Штатах Америки уже зарегистрировано четыре производителя быстрых тестов на антиген. Центр по контролю за заболеваемостью 29 августа выпустил рекомендации по стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген", - рассказал Ляшко. По его словам, такие тестирования уже используются в США, и Всемирная организация здравоохранения также обновляет протокол, который сразу будет использовано и в стратегии увеличения количества тестирований на территории Украины.

"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - сказал Ляшко, добавив, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста.
Отметим, что в Украине есть свои отечественные производители быстрых тестов на антиген, которые до этого разработали одни из лучших наборов для ИФА-тестирования" - https://www.unn.com.ua/ru/news/1889177-ukrai-na-planuye-robiti-shvidki-testi-na-antigen-do-covid-19-taki-vzhe-rozrobili-vitchiznyani-kompaniyi
показати весь коментар
16.12.2020 16:29 Відповісти
 
 