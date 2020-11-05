Наступного тижня розпочнуть тестування на антиген для діагностики COVID-19, - Степанов
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Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що найближчим часом в Україні можуть почати тестування на антиген для виявлення коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Здатність медичної системи на початку епідемії була 200 тестів на добу. Сьогодні ми робимо 47 тис. тестів на добу. І ми чітко говоримо, що далі у нас буде 50 тис. В цьому місяці, і до кінця року ми вийдемо на показник 100 тис., це ми говоримо виключно про ПЛР-тестування", - зазначив міністр.
При цьому, за словами глави МОЗ, найближчим часом в Україні можуть запустити новий вид тестування на коронавірус COVID-19.
"У нас є чітка стратегія тестування. Ми зараз говоримо про закупівлю та початок тестування на антиген. Наступного тижня, сподіваюся, ми запровадимо ці тести на території всієї країни", - заявив Степанов.
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"Мы сейчас ведем переговоры со всеми производителями, которые зарегистрировали быстрые тесты на антиген, чтобы они подали на регистрацию этих тестов в Украине. Это позволит нам значительно увеличить количество тестирований", - сказал Ляшко, добавив, что для быстрого теста на антиген образец берется так же, как для ПЦР-теста.
Отметим, что в Украине есть свои отечественные производители быстрых тестов на антиген, которые до этого разработали одни из лучших наборов для ИФА-тестирования" - https://www.unn.com.ua/ru/news/1889177-ukrai-na-planuye-robiti-shvidki-testi-na-antigen-do-covid-19-taki-vzhe-rozrobili-vitchiznyani-kompaniyi