Кулеба назвал условия проведения выборов в ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Выборы на неподконтрольных в настоящее время украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над границей с РФ и в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, а мы к нему стремимся, мы должны провести выборы. Но выборы на оккупированных территориях могут состояться только после возобновления полного контроля Украины над на данный момент неконтролируемым участком украинско-российской границы. Второе: эти выборы должны состояться в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины. Третье: эти выборы должны состояться в соответствии со стандартами ОБСЕ. И четвертое: Эти выборы должны состояться при сонаблюдении миссии БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.
Министр подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной.
"И именно с такой позицией мы ведем переговоры с РФ в Трехсторонней контактной группе", - добавил Кулеба.
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ааа, у бєньчіка опять проблєми...
Nataliya@Nataliy94087733
Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм. І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує.
Когда фашистов гнали, кто и что там на марки продавал никоого не интересовало
И еще потом 40 лет анкетьі заполняли.
Дедушки налоги Украине заплатиле или где ? пенсию от Украиньі получали или как ?
Что дедушка купил , а не отжал, украл, получил за сотруднечество с оккупационньіми властями справки у самих оккупантов брать?
именно так!
Но вот если, например, была отжата квартира людей, которые вынуждены были уехать на свободные территории, а затем перепродана - такие сделки аннулируются, а имущество вернётся законным владельцам.
Короче, работы там у СБУ будет много. Но всё решаемо, было бы желание.
А что если один 'дедушка' не купил машину, а отжал и подделал документьі? А второй 'дедушка' не сам умер, а ему помогли?
В любом случае при наличии подозрений на совершение преступления должно бьіть проведено расследование и в случае подтверждения виньі одного из 'дедушек', имущество должно бьіть возвращено законному владельцу или его наследникам.
Єтот вопрос еще не урегулирован законодательно, возможно все сделки придется переоформить согласно украинского законодательства, а может их и признают действительньіми
К примеру есть два человека, один получает пенсию в размере 15 тьіс. грн., а другой 1 тьіс. грн. или же не получает никакой пенсии. Стоит ли последнему обращаться в ЕСПЧ? Думаю что не стоит, потому что єтот вопрос так урегулирован законодательно. И с вопросом сепаратистов, принимавших участие в боевьіх действиях, точно так же все можно урегулировать законодательно.