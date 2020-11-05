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Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО

Вибори на непідконтрольних сьогодні українському уряду окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над кордоном з РФ і відповідно до Конституції і законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, якщо ми прагнемо до врегулювання, а ми до нього прагнемо, ми повинні провести вибори. Але вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над сьогодні неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Друге: ці вибори повинні відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України. Третє: ці вибори повинні відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. і четверте: ці вибори повинні відбутися з дотриманням місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.

Міністр підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою.

"І саме з такою позицією ми ведемо переговори з РФ в Тристоронній контактній групі", - додав Кулеба.

Також читайте: Демілітаризація ОРДЛО на початку 2021 р., контроль кордону і місцеві вибори не пізніше 31 березня 2021 р., - Кравчук розповів про підготовлений Україною "План спільних кроків" для ТКГ

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Топ коментарі
+15
а де результати НАШИХ виборів?
ааа, у бєньчіка опять проблєми...



Nataliya@Nataliy94087733





Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм. І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує.
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05.11.2020 11:20
+11
після деокупації - 5 років жодних виборів і 10 років обмеження у правах усім там засвіченим, особливо активним - пожиттєво
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05.11.2020 11:47
+7
Чому вам така сверблячка з тими "виборами"?
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05.11.2020 11:33
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а де результати НАШИХ виборів?
ааа, у бєньчіка опять проблєми...



Nataliya@Nataliy94087733





Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм. І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує.
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05.11.2020 11:20 Відповісти
Чого це плісняві заголосили про вибори в ордло? Шо такоє? Бубочка домовився з фуйлом про мірлюбойценой, а ці втілюють?
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05.11.2020 11:25 Відповісти
Чому вам така ********** з тими "виборами"?
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05.11.2020 11:33 Відповісти
Відпрацьовувати ху..овське бабло треба ? От вони й намагаються це постійно робити .
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05.11.2020 12:10 Відповісти
Вообще не понимаю, зачем нам ети новости каждый день навязывают, куда наша власть так торопится с етими выборами на окупированных территориях? Нам так срочно нужно взять на баланс ту раковую опухоль?
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05.11.2020 11:35 Відповісти
після деокупації - 5 років жодних виборів і 10 років обмеження у правах усім там засвіченим, особливо активним - пожиттєво
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05.11.2020 11:47 Відповісти
Та ти шо... А как тогда прибалты смогли сделать у себя часть людей "не граждане" с урезанными правами !?
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05.11.2020 18:41 Відповісти
Всё просто: граждане Украины, проживавшие в ОРДЛО до оккупации и проживающие сейчас, возвращаются в правовое поле Украины и живут по украинским законам. Оккупанты пусть валят обратно в свой Улан-Уде или Нарьян-Мар (пинка им для скорости). А коллаборантами (если таковые останутся и не успеют сбежат на рашку) займётся СБУ.
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05.11.2020 11:51 Відповісти
Для решения вопросов окупантов , окупированих, интернированих, колаборантов создаются временньіе военно-гражданские администрации.

Когда фашистов гнали, кто и что там на марки продавал никоого не интересовало
И еще потом 40 лет анкетьі заполняли.
Дедушки налоги Украине заплатиле или где ? пенсию от Украиньі получали или как ?
Что дедушка купил , а не отжал, украл, получил за сотруднечество с оккупационньіми властями справки у самих оккупантов брать?
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05.11.2020 12:53 Відповісти
+++
именно так!
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05.11.2020 13:40 Відповісти
А с этим придётся разбираться в каждом конкретном случае - шо там был за дедушка (может он тоже "на блок-посту стоял"), откуда вообще у него машина, деньги, насколько законным путём всё это у него появилось и т.д. Если всё чисто - некоторые сделки можно и признавать по украинскому законодательству.

Но вот если, например, была отжата квартира людей, которые вынуждены были уехать на свободные территории, а затем перепродана - такие сделки аннулируются, а имущество вернётся законным владельцам.

Короче, работы там у СБУ будет много. Но всё решаемо, было бы желание.
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05.11.2020 13:39 Відповісти
Как мило, два стареньких дедушки
А что если один 'дедушка' не купил машину, а отжал и подделал документьі? А второй 'дедушка' не сам умер, а ему помогли?
В любом случае при наличии подозрений на совершение преступления должно бьіть проведено расследование и в случае подтверждения виньі одного из 'дедушек', имущество должно бьіть возвращено законному владельцу или его наследникам.
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05.11.2020 14:08 Відповісти
До недавних пор сделки купли-продажи имущества на окупированной территории осуществлялись на территории Украиньі и по украинскому законодавству, пока пару лет назад днр не перестала признавать договора купли-продажи, заключенньіе на территории Украиньі.
Єтот вопрос еще не урегулирован законодательно, возможно все сделки придется переоформить согласно украинского законодательства, а может их и признают действительньіми
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05.11.2020 15:32 Відповісти
Сепару, учавствовавшему в боевьіх действиях против Украиньі уж точно никакого пособия платить не будут, если воссоединение произойдет по украинскому сценарию. Пусть едет на рассию ну или милостьіню просит.
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05.11.2020 15:35 Відповісти
Право на получение пособия по инвалидности не является базовьім правом человека и не закреплено в конституции. Есть закон, которьій определяет порядок получения єтого пособия. В законе наверника можно исключить группу людей, получившую инвалидность в результате участия в боевьіх действиях против Украиньі. Я не юрист и ничего утверждать не могу, но думаю что єто так.
К примеру есть два человека, один получает пенсию в размере 15 тьіс. грн., а другой 1 тьіс. грн. или же не получает никакой пенсии. Стоит ли последнему обращаться в ЕСПЧ? Думаю что не стоит, потому что єтот вопрос так урегулирован законодательно. И с вопросом сепаратистов, принимавших участие в боевьіх действиях, точно так же все можно урегулировать законодательно.
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05.11.2020 16:00 Відповісти
Документы лже Л/ДНР - НИЧТОЖНЫ и признанию не подлежат ! Или частичное и временное признание может быть только после спец.процедуры !!!
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05.11.2020 18:44 Відповісти
Их никто спрашивать не будет, если Украина и рассея договорятся. А если нет, то когда расея уйдет из Донбасса и Крьіма, или не сможет удерживать єти территории, то возврат произойдет силовьім путем.
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05.11.2020 15:38 Відповісти
У них есть право сдрьістнут вместе с оккупантами, пусть расея с ними разбирается
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05.11.2020 18:16 Відповісти
А какого хера тогда кравчукча озвучивает дату 31 марта 2021? Оно читало Кулебу?
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05.11.2020 11:41 Відповісти
о рашистских паспортах,которыми окупант пометил своей меткой, до этого граждан Украины молчит ... и раздавались голоса ,из паспортинами,,,, .каждый додумывает сам... Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6442
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05.11.2020 12:04 Відповісти
А я можу назвати умови звільнення всіх кулєб разом з рештою зе - це намагання провести вибори в ордло .
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05.11.2020 12:07 Відповісти
Каждый будет выдвигать свои условия?
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05.11.2020 12:12 Відповісти
какие условия все по плану.
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05.11.2020 12:18 Відповісти
Як показали місцеві вибори , їх не можна проводити навіть на нібито підконтрольній Україні території . Хто не згоден(я маю на увазі адекватних) , можете поїхати туди і просто з місцевими поспілкуватися . 90 відсотків такі ж орки , як в динири/линири .
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05.11.2020 12:15 Відповісти
вибори на території ОРДЛО можуть відбутися тільки при контролі ВСУ, поліції, прокуратури, судів і СБУ всієї території, затриманню всіх терористів і посібників терористів і не раніше такої кількості років, скільки ця територія знаходилась під окупацією.
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05.11.2020 12:17 Відповісти
главное не торопиться с принятием дампаца обратно, очень важно, что бы биоматериал находящийся там в полной мере ощутил прелести узкого мира.
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05.11.2020 12:17 Відповісти
передача границы под контроль Украины нереальна. Выборы в Лугондоне - капитуляция и легализация ОРДЛО. Правильное решение - полная блокада и изоляция их в резервацию Лугондон.
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05.11.2020 12:39 Відповісти
А куди подівся пункт з виведення техніки і військ окупантів, російської міліціє і катівень? Чи в танках та біля гармат хай сидять , головне щоб на лінію кордону зайшли українські прикордонники і все ?
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05.11.2020 13:46 Відповісти
Кравчук говорить одне а Кулеба протилежне. Вже втомився від цього, поверніть баригу.
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05.11.2020 14:02 Відповісти
В усьому світі при таких конфліктах вибори проводяться через 3-6 років після закінчення конфліктів,В цей період --керує військово -цивільна адміністрація. Тільки ідіоти і вороги України намагаються провести вибори в 2021р. А цими ідіотами і ворогами є кацапсько--єврейськата олігартична мафія.
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05.11.2020 16:00 Відповісти
 
 