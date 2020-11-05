Кулеба назвав умови проведення виборів в ОРДЛО
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Вибори на непідконтрольних сьогодні українському уряду окремих районах Донецької і Луганської областей можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над кордоном з РФ і відповідно до Конституції і законодавства України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Безумовно, якщо ми прагнемо до врегулювання, а ми до нього прагнемо, ми повинні провести вибори. Але вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над сьогодні неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Друге: ці вибори повинні відбутися відповідно до Конституції України та законодавства України. Третє: ці вибори повинні відбутися відповідно до стандартів ОБСЄ. і четверте: ці вибори повинні відбутися з дотриманням місії БДІПЛ ОБСЄ", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер.
Міністр підкреслив, що позиція України в цьому питанні залишається дуже чіткою і принциповою.
"І саме з такою позицією ми ведемо переговори з РФ в Тристоронній контактній групі", - додав Кулеба.
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ааа, у бєньчіка опять проблєми...
Nataliya@Nataliy94087733
Кіпр почав процедуру позбавлення паспортів сім'ї Коломойського, якого у всьому світі вважають , м'яко кажучи, шахраєм. І тільки в Україні у ньго є власний преЗЕдент і поки що його діяльності нічого не загрожує.
Когда фашистов гнали, кто и что там на марки продавал никоого не интересовало
И еще потом 40 лет анкетьі заполняли.
Дедушки налоги Украине заплатиле или где ? пенсию от Украиньі получали или как ?
Что дедушка купил , а не отжал, украл, получил за сотруднечество с оккупационньіми властями справки у самих оккупантов брать?
именно так!
Но вот если, например, была отжата квартира людей, которые вынуждены были уехать на свободные территории, а затем перепродана - такие сделки аннулируются, а имущество вернётся законным владельцам.
Короче, работы там у СБУ будет много. Но всё решаемо, было бы желание.
А что если один 'дедушка' не купил машину, а отжал и подделал документьі? А второй 'дедушка' не сам умер, а ему помогли?
В любом случае при наличии подозрений на совершение преступления должно бьіть проведено расследование и в случае подтверждения виньі одного из 'дедушек', имущество должно бьіть возвращено законному владельцу или его наследникам.
Єтот вопрос еще не урегулирован законодательно, возможно все сделки придется переоформить согласно украинского законодательства, а может их и признают действительньіми
К примеру есть два человека, один получает пенсию в размере 15 тьіс. грн., а другой 1 тьіс. грн. или же не получает никакой пенсии. Стоит ли последнему обращаться в ЕСПЧ? Думаю что не стоит, потому что єтот вопрос так урегулирован законодательно. И с вопросом сепаратистов, принимавших участие в боевьіх действиях, точно так же все можно урегулировать законодательно.