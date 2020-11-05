Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Кремле заявили, что предложение Киева о демилитаризации ОРДЛО и передаче границы расходится с минскими договоренностями.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на оккупированном Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.
Песков добавил при этом, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения "Минска-2".
Напомним, ранее сообщалось, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.
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богоизбраннымальтернативно обделенным , еще полезных санкций и не спрашивать мнения потрепанного туалетного ершика и его полудохлуго старого мерина с вечно бухой махой захеровой
Но суть не в этом.
Минские были написаны и подписаны, чтобы трахать ими Роисю.
Но с приходом ЗЕ и Ко ими стали трахать Украину.
Так "косить" под туалетный ершик, - может только профессионал!
А если при этом и звуки издавать, - вообще фантастика!😆
когда-то, довольно давно уже, кто-то вот так же гениально прилепил Лаврову кличку "Унылая Лошадь". призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
аффтар - я пацталом!
Но очень нравится, т.к. полностью отображает суть насекомого.
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Вы только что из очень-очень продолжительной комы вышли? ))))