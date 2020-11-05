Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

В Кремле заявили, что предложение Киева о демилитаризации ОРДЛО и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на оккупированном Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Песков добавил при этом, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения "Минска-2".

Напомним, ранее сообщалось, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

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