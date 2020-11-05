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Новости За рубежом
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Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями, - Песков

В Кремле заявили, что предложение Киева о демилитаризации ОРДЛО и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что предложение Украины о проведении выборов на оккупированном Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Песков добавил при этом, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения "Минска-2".

Напомним, ранее сообщалось, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

Также читайте: Украина в ОБСЕ: Наемники РФ на Донбассе атакуют беспилотниками. КАРТА

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Топ комментарии
+42
канешна расходятся с руцкой трактовкой минских угод...
там жеж по версии писькова нет ничего кроме выборов и изменений в Конституции...
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05.11.2020 11:37
+26
Та кормите их и дальше кацапы упоротые.
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05.11.2020 11:38
+22
.............. пи пи пи пи пи..... когда уже закатают бетоном это дурдом то Кацапию?????
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05.11.2020 11:39
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Русь і росія розходиться з історією і правдою про них і що?
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05.11.2020 12:19 Ответить
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 743
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05.11.2020 15:52 Ответить
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9286
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05.11.2020 15:53 Ответить
Нет так неь, Мы еще лет 10-20 можем подождать. А вы козломордые сидите дальше под санкциями и кормите *кормильцев* даунбаса. Самое интересное что в кремле начинается обострение именно перед зимой. Наверное подсчитывают сколько придется опять выделить денег на газ для даунбаситов и хватаются за головы. Очень им хочется чтобы Украина на себя взяла ети расходы. А газа даунбас потребляет побольше других регионов Украины.
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05.11.2020 12:21 Ответить
Які домовленості з брехливими та мерзотними рашистами??? Ви є#анулись люди??? Рашисти ніколи не дотримувалися домовленостей.
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05.11.2020 12:22 Ответить
Гнати ударними дронами та "точкою У" рашистів за парєбрік.... от й усі домовленості.
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05.11.2020 12:23 Ответить
на расии точно глюконуло... и глюконуло конкретно... гнать надо кацапов с украинской территории...
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05.11.2020 12:32 Ответить
прийде час і буде вам, падли, Карабах
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05.11.2020 12:33 Ответить
Демилитаризация ОРДЛО и передача границы расходятся с Минскими соглашениями.А Минские соглашения,расходятся со здравым смыслом.Как быть? Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9875
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05.11.2020 12:35 Ответить
Выкуси Кравчук. Что еще придумаешь?
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05.11.2020 12:36 Ответить
Таке маленьке ОРДЛО, а годує таку велику і бідну москву, раз московити не бажають їх залишити. А даунбасята так і не зрозуміли, що вони є витратний матеріал для забезпечення хотелок вижившого з розуму ху@ла. Московити ніколи вони не відновалять імперію, вони відстали на сотні років від цивілізованного світу. Даунбас тільки прискорить смерть недоімперії і держави-терориста.
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05.11.2020 12:42 Ответить
Да о чем с этими кацорылыми общаться? Пару лет напрячься в закупке беспилотников. И перевести все на фарш и чернозем.
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05.11.2020 12:44 Ответить
Ёршик х..ла ))
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2755
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05.11.2020 12:45 Ответить
Ага. Гетьман, ****... Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5660
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05.11.2020 13:30 Ответить
Когда кремль что-то там заявляет по поводу ордло, сразу становится понятно, кто у нас "та сторона". И только упоротые наркоманы вещают в бреду про "повстанцев".
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05.11.2020 13:17 Ответить
Другими словами, никакой демилитаризации и передачи границы под контроль Украины не будет? Значит, нужно выходить из минских соглашений.
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05.11.2020 13:30 Ответить
просто докинуть полезных санкций, тем более санкционка через Беларусь уже не мотается, и раздавить этого червя раху-бляху!
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05.11.2020 14:10 Ответить
Так воно і для нас не співпадає, бо куди поділось відведення москальського війська і техніки , де поділись заход українських партій, розформування російської міліції і російських адміністрацій на території ОРДІЛО ??? Чи в танках по околицях хай сидять ?Не звертаємо уваги ?
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05.11.2020 13:52 Ответить
існування паРАШІ розходиться зі здоровим глуздом! І ШО???
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05.11.2020 14:02 Ответить
Накинуть этим, богоизбранным альтернативно обделенным , еще полезных санкций и не спрашивать мнения потрепанного туалетного ершика и его полудохлуго старого мерина с вечно бухой махой захеровой
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05.11.2020 14:07 Ответить
Що треба було довести!
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05.11.2020 14:10 Ответить
Ну тогда содержите эту черную дыру до полного превращения в зомби пустырь. Еще лет пять и она и Украине не нужна будет (вопрос даже сейчас спорный),, а Раша превратит ее в место складирования отходов и мусора., людишки старшего возраста вымрут или будут таскаться там приведениями, а трудоспособные и молодые уедут на 80% в Сибирь и Москву,10% в Украину, а 10% еще куда дальше... ну знать такая сэ ля ви.
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05.11.2020 14:13 Ответить
эта территория уже сейчас, кроме угрозы не несет Украине ничего.
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06.11.2020 00:07 Ответить
Ги ги. А хтось очікував від кацапів чогось іншого?😊
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05.11.2020 14:32 Ответить
Шалом, бандерівець!
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05.11.2020 20:16 Ответить
Слава Україні! Живе Біларусь!
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05.11.2020 21:39 Ответить
Таки да!
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10.11.2020 20:12 Ответить
Найкращий вихід повна економічна блокада, і вся ці найомники самі звідти звалять, у РФ на носу удар від Байдена я ще можу поспорити що ця вся шушера там за наш рахунок фінансується
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05.11.2020 14:49 Ответить
Кто то из здравомыслящих ожидал другого ответа? Может Зеленский оджидал...
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05.11.2020 16:00 Ответить
А вот нифига. И граица, и вывод войск РФ четко прописаны в Минских.

Но суть не в этом.
Минские были написаны и подписаны, чтобы трахать ими Роисю.
Но с приходом ЗЕ и Ко ими стали трахать Украину.
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05.11.2020 16:10 Ответить
глупые кацапские козлины серьезно считают, что минские соглашения нужны чтоб узаконить войну и оккупацию.
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05.11.2020 16:56 Ответить
А шо там Леонід Макарович скажуть?
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05.11.2020 16:59 Ответить
Із-за агресивної, нахабної , імперської позиції РФ, "План дій щодо Донбасу", це "місія нездійсненна...?!." Але потрібна і правильна, бо це може бути причиною закриття мертвонароджених Мінських угод і переходу до Будапештського меморандуму...???!.
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05.11.2020 17:26 Ответить
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5740
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05.11.2020 17:56 Ответить
Боже! Какая фактура морды лица!
Так "косить" под туалетный ершик, - может только профессионал!
А если при этом и звуки издавать, - вообще фантастика!😆
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05.11.2020 18:07 Ответить
"косить" под туалетный ершик,это лайк господа чуть не уссался
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05.11.2020 18:28 Ответить
браво! самый лучший ник-нэйм для Писькова - "Туалетный Ершик"
когда-то, довольно давно уже, кто-то вот так же гениально прилепил Лаврову кличку "Унылая Лошадь". призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
аффтар - я пацталом!
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05.11.2020 19:36 Ответить
Увы, "определение" не мое.
Но очень нравится, т.к. полностью отображает суть насекомого.
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05.11.2020 21:04 Ответить
... призываю расшарить "Туалетного Ёршика", чтобы и это погоняло стало уже нарицательным...
--------------------------
Вы только что из очень-очень продолжительной комы вышли? ))))
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4926
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05.11.2020 21:13 Ответить
Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5110
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05.11.2020 18:46 Ответить
не ищите правды. Ее нет.
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05.11.2020 19:07 Ответить
от чого не можна цьому козлині вусатому сказати в лице: пішов *****, уйобище! його, *****, не спитали - що нам робити з лугандонією... тварюка піздопротивна...
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05.11.2020 19:08 Ответить
на *** рашку
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05.11.2020 19:15 Ответить
Де ж такий довгий знайти?
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05.11.2020 20:20 Ответить
Нах этот Дамбасс нужен Украине, результаты последних выборов там после 7 лет войны видели? Или кому то очень надо добавить Украине 3 млн ватно- совковых голов с росийскими паспортами в кармане
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05.11.2020 20:01 Ответить
значит надо усилить давление на *********! пока сам письков приползет просит мира на Донбассе
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05.11.2020 20:13 Ответить
Вид тафарыща Навки , как будто сразу после 220 вольт !
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05.11.2020 20:33 Ответить
Ну и рожа мерзкая Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1722
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05.11.2020 21:10 Ответить
кремлю нужна федерализация -- нам она и нахер не нужна --- поэтому будем изображать переговоры . менять кучму на кравчука потом на ющенко - потом премьеров по очереди . у нас их штук 25 --- пока не сдохнет путин или рф -- других вариантов нет
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05.11.2020 21:28 Ответить
если песков похож на туалетный ершик --- то пукин похож на ботоксный вантуз
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05.11.2020 21:39 Ответить
Работа у него такая, строить из себя придурка, а платят не хило, так что это не просто дурак, это дурак за деньги.
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05.11.2020 22:36 Ответить
И кравчук и ранее фокин, и ермак-козырь постоянно отступают и сдают все новые украинские территории, но путину нужна вся Украина, поэтому эта так наз. ткг и дальше должна продолжить дело предательства, ведь ещё есть куда отступать. А для не уважаемого кравчука, главное появляться на эфирах, не все же у скабеевой на рашке сидеть.
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06.11.2020 00:04 Ответить
У КАЦАПІВ СВОЇ ЗАКОНИ ФІЗИКИ Демілітаризація ОРДЛО і передача кордону розходяться з Мінськими домовленостями, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3195
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06.11.2020 00:12 Ответить
та жріте ви своє ордло хоч доскону... нах воно нам оте ватне насєлєніє
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06.11.2020 01:14 Ответить
что он постоянно на горшок хочет
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06.11.2020 04:29 Ответить
Не,ну когда даже Майк Тайсон,людина далека вид политики, питае у пацакив на якомусь там форуми, коли вони заберуть свои сраки з Украини, то про що говорить?
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06.11.2020 05:34 Ответить
ОН ТАК И ЗДОХНЕТ В ЛЖИВОМ НЕВЕДЕНИИ !!!
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06.11.2020 12:18 Ответить
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