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Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода"

Лидер президентской гонки в США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт "переходного периода" для подготовки к передаче ему власти от действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Сайт сейчас работает в ограниченном режиме. На нем лишь одно сообщение, которое также доступно на испанском языке.

"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости. Переходная команда продолжит готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый же день", - сказано в нем.

Смотрите также: Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж

По последним данным, президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену, при этом разрыв между ними увеличился в пользу последнего.

За последние 12 часов Байден смог одержать победу в штатах Мэн и Мичиган. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Висконсин, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена. В то же время, по данным VOA, в Висконсине Байден одержал победу. Ряд СМИ также сообщают о победе Байдена в Аризоне.

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Топ комментарии
+29
Бункерный Хуйло обсирается - Байден обещал его на мыло пустить.
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05.11.2020 11:53
+23
​БАЙДЕН- 2020!!! ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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05.11.2020 11:55
+15
Давай Джо, лаптестану пора в историю!
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05.11.2020 12:01
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Бункерный ***** обсирается - Байден обещал его на мыло пустить.
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05.11.2020 11:53 Ответить
***** киздец, к власти приходит не клоун, к власти приходит политик.
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05.11.2020 12:22 Ответить
С одной стороны даже жалко Трампа, весёлый и смешной чувак был на посту президента США.
А с другой стороны, он был любителем пуйла.
Поэтому закономерно и хорошо, что он уходит.
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05.11.2020 11:54 Ответить
Трамп как мне кажется был далеко не любителем Путина, а пытался перетянуть Путина на свою сторону, чтобы ослабить Китай и не дать Китаю маневрировать в России, подминать под себя ресурсы. Главный враг Трампа за все 4 года правления был Китай. Потому что Китай единственная держава способная составить конкуренцию США в мире и Трамп это как бизнесмен отлично понимал. Фактически Трамп отбросил все сторонние проблемы внешней политики как Венесуэла, Сирия, Украина и т.д., потому что был занят Китаем.
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05.11.2020 13:00 Ответить
рыжий клоун Фсё?давай,до свиданья)))
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05.11.2020 11:54 Ответить
​БАЙДЕН- 2020!!! ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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05.11.2020 11:55 Ответить
Ну сейчас начнут дрючить бубочку)))
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05.11.2020 11:58 Ответить
Вова сам себя так надрючил что такое и ленке не снилось ему что Байден кранты что Трамп кранты..нельзя сидеть на двух унитазах справляя нужду (пардон)... это противоестественно...
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05.11.2020 12:00 Ответить
Ні, Бубочку вони дрюкати не будуть. Вони підуть відкривати бункер, в якому заховалося саме велике горе світу - ху@ла. Якщо бункер не відкриється - перекриють кисень (збут газу, нафти і зброї) і сатана сама вилізе з бункера, де його будуть чекати його челядь і слуги, і звичайно порвуть на клаптики, як це почалося с Андрія Суздальського (Боголюбського) і продовжується по ці дні.
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05.11.2020 12:52 Ответить
Давай Джо, лаптестану пора в историю!
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05.11.2020 12:01 Ответить
Расова несправедливість,це найголовніше.Потрібно ще більше в Європі і США дикунів впустити.До речі,українці також відносяться до білих пригноблювачів.

Байден 2020 Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода" - Цензор.НЕТ 2326
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05.11.2020 12:03 Ответить
Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода" - Цензор.НЕТ 1303
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05.11.2020 12:08 Ответить
Дональд Трамп зовет в эпоху американского величия середины прошлого века. Так хорошо, как тогда, Америка не жила ни до, ни после. Правда, это была расистская и сексистская страна. Но открылись социальные лифты, люди, прежде и мечтать не смевшие о приличном образовании, стали юристами, врачами и законодателями, совершили либеральную революцию 60-х и назвали сами себя "великим поколением". В этот золотой век зовут американцев вожди демократов и обижаются на молодежь за то, что она туда не хочет. И недаром поколения, следующие за бумерами, обозначены буквами, какими в математике обозначают неизвестные величины, - X, Y, Z. Эти выборы - последние, на которых бумеры составили большинство. Миллениалы уже догнали их по численности, а поколение X обгонит через восемь лет. Нынешние партии просто канут в небытие или изменятся до неузнаваемости. - https://www.svoboda.org/a/30930325.html
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05.11.2020 14:08 Ответить
У какого штата будет "золотой бюллетень"?
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05.11.2020 12:08 Ответить
У 51-го.
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05.11.2020 12:13 Ответить
вообще-то пока что у Небраски - 1 демократ забрал голос выборщика у 5 трампистов
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05.11.2020 12:35 Ответить
Я б так не радів завзято. Україні потрібна підтримка обох партій.
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05.11.2020 12:10 Ответить
На расєі мабуть траур, шо трампнаш таки всьо. Українські та кацапські Трампісти, держитесь там і хорошего настроєнія.
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05.11.2020 12:11 Ответить
ага. по сути парашенцы признали, шо в пролёте со своим трампом "Дональд Трамп в Овальный кабинет не вписывается. Джо Байден стал практически недосягаемым для Дональда Трампа и даже победа действующего президента в одном из ключевых штатов уже ничего не изменит" )) жирик готов мабуть сесть на подготовленную к празденствам бутыль шампусика ))
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05.11.2020 12:14 Ответить
Коллегия выборщиков еще не сказала свое слово! Все может быть намного веселее Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду" - Цензор.НЕТ 9120
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05.11.2020 13:17 Ответить
Не хочется занудствовать, но если ресурс претендунт называться новостным, то информация действительно должна быть новой.)
В штатах Аризона и Висконсин уже никакрй интриги нет. В них победил Байден. На Аляске интрига тоже весьма сомнительна. Там лидирует Трамп с отрывом почти вдвое. По сути главная интрига в штате Невада, где пока с минимальным отрывом 0,6% лидирует Байден. Если удержит лидерство- он 46 президент США. И тогда Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина будут лишь приятными или не приятными нюансами к победе.
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05.11.2020 12:13 Ответить
Не думаю що Трамп так віддасть, його чекають суди він повинен впертись щоб його простили і списали всі його злочини на посту, а ще буде розслідування про звязки з блек рок... і з ***..лом реально світить посадка
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05.11.2020 12:14 Ответить
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Українці звісно вірять в казочки,що прийде Байден і буде США воювати з москалями.Вже ж були демократи при владі,коли на Україну напали москалі.Найбільші військові і цивільні втрати від війни,Україна мала при демократах.Ніхто тоді зброї не надавав Україні.Обама з Байденом це блокували.Але казки солодкі.Нехай буде так.Вже в одних,була ейфорія від Зеленського.Зараз позасовували голови в зади.
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05.11.2020 12:19 Ответить
И к чему этот пост ?
Или Вы ждали всеобщее равнодушие ?
Конечно у каждого своё мнение и видение, и в противостоянии с агрессией России против Украины, каждый ищет и надеется на поддержку сильного государства, это норма.
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05.11.2020 12:23 Ответить
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Александр Лихошва Надіятись потрібно на себе.Щоб потім розчарувань не було.
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05.11.2020 12:59 Ответить
Это главное, но и знать что тебя поддержат, тоже не маловажно
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05.11.2020 15:56 Ответить
Александр Лихошва Зброю надали після важких боїв,коли вже не було Обами і Байдена.
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05.11.2020 15:59 Ответить
Ещё к сожалению оно пригодится, часть страны по прежнему оккупирована
Лучше поздно чем ни когда
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05.11.2020 16:30 Ответить
Александр Лихошва Більше того опзжешники і інші підмосковники,захоплюють владу у інших областях.
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05.11.2020 16:33 Ответить
А кто думает,что амеры с кацапами приедут воевать?)))тут главное,что Байден не влюблен в пуйло,как Трамп,и свернет шейку бубочке
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05.11.2020 12:24 Ответить
Трампіст в неадекватні та ф шокє. Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду" - Цензор.НЕТ 572
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05.11.2020 12:39 Ответить
Валерия Ларченко b661826f Це ваша така думка.Допомога буде така.як за Обами.
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05.11.2020 12:56 Ответить
Трампіст! Вбийся ап стєну, бажано кремлівську.
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05.11.2020 12:50 Ответить
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irenka ko Ти сама мені пишеш.Йди у спам.
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05.11.2020 12:57 Ответить
Потрібно бачити реалії, те що було насправд;, а не те, що вам в голову вклала пропаганда.
Справа в тому, що до певного часу постачати Україні зброю та іншу допомогу американському уряду забороняли закони США. Забороняли, допоки з-за лобізму віце-президента США Байдена в 2014-му році такі закони не було скасовано, а натомість в грудні 2014р було прийнято ЗаконСША про допомоги Україні у військовому, оборонному, енергетичному та цивільному секторах, що розвяало руки адміністраціям БД по подальшій допомозі. Інша справа, що ні Обама не поспішав нарощувати об'єми такої допомоги, ні Трамп (подивіться цифри динаміки об'ємів: в 2017-му - найвищий рівень).
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05.11.2020 13:57 Ответить
Ан Мур Коли вже став Трамп,активних бойових дій не було.Саме за демократів москалі розпоясалися і не тільки москалі,а й інші потвори.За демократів буде перезавантаження стосунків з москалями.
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05.11.2020 14:03 Ответить
я також вірю в те, що з-за Байдена касапам стане ще гірше, ніж з-за Трампа. Але подивимось... Я вірити можу, але довіряю лише фактам і залізобетоним доказам.
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05.11.2020 15:23 Ответить
Ан Мур Потрібно надіятись на себе.І вірити собі.В нас понавибирають Труханових,Кернесів Зеленських і інших,а потім в когось щось хочуть.
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05.11.2020 15:49 Ответить
Не поспішайте. Доня буде чиплятись за владу руками і зубами. Він скоріше Америку поділить, ніж добровільно погодиться на програш
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05.11.2020 12:20 Ответить
А где вой зерыгосрани,что дебильная бубочка испортила все отношения с Байденом?)))ну орали же,что Порошенко виноват,шо авакян открыто за Клинтон топил
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05.11.2020 12:20 Ответить
Тревожно за Воронеж... Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода" - Цензор.НЕТ 7120
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05.11.2020 12:25 Ответить
это будет кельтский Президент из чисто ирландской католической семьи после Кеннеди второй
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05.11.2020 12:33 Ответить
А как там придурок-президент Словении,поздравивший Трампа с победой? Или это фейк?
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05.11.2020 12:33 Ответить
нет не фейк, он за Меланию радовался, уже получил тумаков от Макрона
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05.11.2020 12:37 Ответить
Вообще есть такое мнение,шо прошлые выборы выграла Хиллари Клинтон.Трампа за уши москали вытянули,подключив лоббистов и мощную пропаганду в сети.Сегодня,ФБР москалям хвост глобально прищемили вскрывая их пропагандисткие аккаунты и держа под колпаком агентов раша влияния.И теперь Трампа за уши не вытянут. Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду" - Цензор.НЕТ 67
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05.11.2020 12:59 Ответить
Поточні результати підрахунку голосів виборців та кількість виборщиків за кандидатів в режимі реального часу від агенства Associated Press - ось: З чого видно, що для отримання гарантованого мінімуму 270 голосів виборщиків Байдену достатньо виграти в штаті Невада.
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05.11.2020 13:05 Ответить
Під питанням - чотири штати (Невада, Джорджія, Пенсільванія, Північна Кароліна)

Серед чотирьох штатів, в яких досі не завершено підрахунок голосів і немає визначеності щодо переможця, у Неваді у Джо Байдена найвищі шанси випередити чинного президента. Станом на ранок четверга за центральноєвропейським часом підраховано лише близько 75 відсотків голосів, а перевага демократа становить лише трохи більше половини відсоткового пункту (49,33 відсотка проти 48,69). Утім, як випливає з агрегованої інтерактивної карти підрахунку голосів, яку базуючись на офіційних даних веде на своєму сайті один з центральних телеканалів США Fox News, дотепер завершено або майже завершено підрахунок здебільшого у малонаселених провінційних округах штату, де лідирує Трамп.
Натомість у двох найбільш густонаселених округах, які й визначать підсумковий результат, з відривом у 4-7 пунктів лідирує Байден. Близько 30 відсотків бюлетенів залишаються не підрахованими, адже значна частина виборців проголосувала поштою. А згідно з законодавством Невади, мусять бути враховані бюлетені, які надійдуть до 10 листопада, якщо лист було відправлено не пізніше дня виборів. Водночас, очікується, що левова частка відправлених поштою бюлетенів буде підрахована вже ввечері у четвер, 5 листопада, за центральноєвропейським часом. Тоді може і визначитися переможець президентських виборів у США.
https://p.dw.com/p/3ku69
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05.11.2020 15:29 Ответить
готовьтесь стоять на коленях перед всяким сбродом, антифой, блм и т.д.
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05.11.2020 13:37 Ответить
Хочу выразить свое восхищение Камалой Харрис, кандидатом в вице-президенты от демократов. Только сегодня прочла ее подробную биографию. Генпрокурор Калифорнии (!!!) в прошлом, темнокожая с индийскими корнями американка, всю жизнь боровшаяся за права: темнокожих, ЛГБТ, женщин, нацменьшинств и т.п. Суровая женщина, всю жизнь посвятила карьере, у нее даже родных детей нет (только пасынки от мужа, как у Меркель).
Представляю, как она "любит" гомофобную, расово нетерпимую и патриархальную Россию. Вот это парочка будет - Байден и Харрис, оба суровые, принципиальные и жесткие в вопросах прав и свобод всех людей.
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05.11.2020 13:58 Ответить
Мене заспамили за іншу думку.Ви хочете жити,як при комунізмі,що була одна правильна думка.
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05.11.2020 16:01 Ответить
После фразы "расовой несправедливости" дальше стало неинтересно ...
Если есть в США какая-то "расовая" несправедливость , то это уже перекос в сторону белых .
Потому что , когда выбирали Обаму , то 99% чернокожих проголосовало за него (т.е. по расовым соображениям) , а белые голоса поделились где-то поровну .
Маккейн был в 10 раз более достойным кандидатом -- и по заслугам , и по опыту , и по интеллекту , но его беда была только в том , что он вступил в соперничество с чёрным расизмом и не мог выиграть . Того же маразматика Байдена он бы переиграл на огромным бы отрывом . Да и Хиллари - тоже .
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05.11.2020 16:10 Ответить
деду 90 лет. какой из него президент? там маразм старческий в самом расцвете. что-то в штатах из одной крайности в другую кидаются.
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05.11.2020 17:00 Ответить
 
 