Штаб Байдена запустил сайт "переходного периода"

Лидер президентской гонки в США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт "переходного периода" для подготовки к передаче ему власти от действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Сайт сейчас работает в ограниченном режиме. На нем лишь одно сообщение, которое также доступно на испанском языке.

"Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезные - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости. Переходная команда продолжит готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый же день", - сказано в нем.

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По последним данным, президент США Дональд Трамп продолжает уступать в президентской гонке своему оппоненту от Демократической партии Джо Байдену, при этом разрыв между ними увеличился в пользу последнего.

За последние 12 часов Байден смог одержать победу в штатах Мэн и Мичиган. Штаты Невада, Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Висконсин, Аляска и Северная Каролина сохраняют интригу, при этом разрыв между кандидатами постепенно сокращается в пользу Байдена. В то же время, по данным VOA, в Висконсине Байден одержал победу. Ряд СМИ также сообщают о победе Байдена в Аризоне.