Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер президентських перегонів у США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт "перехідного періоду" для підготовки до передачі йому влади від чинного президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Сайт зараз працює в обмеженому режимі. На ньому лише одне повідомлення, яке також є іспанською мовою.
"Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості. Перехідна команда продовжить готуватися на повну, щоб адміністрація Байдена-Харріс могла розпочати роботи в перший же день", - йдеться в ньому.
За останніми даними, президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдена, при цьому розрив між ними збільшився на користь останнього.
За останні 12 годин Байден зміг здобути перемогу в штатах Мен і Мічиган. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Вісконсин, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена. Водночас, за даними VOA, у Вісконсині Байден здобув перемогу. Низка ЗМІ також повідомляють про перемогу Байдена в Аризоні.
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А с другой стороны, он был любителем пуйла.
Поэтому закономерно и хорошо, что он уходит.
Байден 2020
В штатах Аризона и Висконсин уже никакрй интриги нет. В них победил Байден. На Аляске интрига тоже весьма сомнительна. Там лидирует Трамп с отрывом почти вдвое. По сути главная интрига в штате Невада, где пока с минимальным отрывом 0,6% лидирует Байден. Если удержит лидерство- он 46 президент США. И тогда Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина будут лишь приятными или не приятными нюансами к победе.
Или Вы ждали всеобщее равнодушие ?
Конечно у каждого своё мнение и видение, и в противостоянии с агрессией России против Украины, каждый ищет и надеется на поддержку сильного государства, это норма.
Лучше поздно чем ни когда
Справа в тому, що до певного часу постачати Україні зброю та іншу допомогу американському уряду забороняли закони США. Забороняли, допоки з-за лобізму віце-президента США Байдена в 2014-му році такі закони не було скасовано, а натомість в грудні 2014р було прийнято ЗаконСША про допомоги Україні у військовому, оборонному, енергетичному та цивільному секторах, що розвяало руки адміністраціям БД по подальшій допомозі. Інша справа, що ні Обама не поспішав нарощувати об'єми такої допомоги, ні Трамп (подивіться цифри динаміки об'ємів: в 2017-му - найвищий рівень).
Серед чотирьох штатів, в яких досі не завершено підрахунок голосів і немає визначеності щодо переможця, у Неваді у Джо Байдена найвищі шанси випередити чинного президента. Станом на ранок четверга за центральноєвропейським часом підраховано лише близько 75 відсотків голосів, а перевага демократа становить лише трохи більше половини відсоткового пункту (49,33 відсотка проти 48,69). Утім, як випливає з агрегованої інтерактивної карти підрахунку голосів, яку базуючись на офіційних даних веде на своєму сайті один з центральних телеканалів США Fox News, дотепер завершено або майже завершено підрахунок здебільшого у малонаселених провінційних округах штату, де лідирує Трамп.
Натомість у двох найбільш густонаселених округах, які й визначать підсумковий результат, з відривом у 4-7 пунктів лідирує Байден. Близько 30 відсотків бюлетенів залишаються не підрахованими, адже значна частина виборців проголосувала поштою. А згідно з законодавством Невади, мусять бути враховані бюлетені, які надійдуть до 10 листопада, якщо лист було відправлено не пізніше дня виборів. Водночас, очікується, що левова частка відправлених поштою бюлетенів буде підрахована вже ввечері у четвер, 5 листопада, за центральноєвропейським часом. Тоді може і визначитися переможець президентських виборів у США.
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Представляю, как она "любит" гомофобную, расово нетерпимую и патриархальную Россию. Вот это парочка будет - Байден и Харрис, оба суровые, принципиальные и жесткие в вопросах прав и свобод всех людей.
Если есть в США какая-то "расовая" несправедливость , то это уже перекос в сторону белых .
Потому что , когда выбирали Обаму , то 99% чернокожих проголосовало за него (т.е. по расовым соображениям) , а белые голоса поделились где-то поровну .
Маккейн был в 10 раз более достойным кандидатом -- и по заслугам , и по опыту , и по интеллекту , но его беда была только в том , что он вступил в соперничество с чёрным расизмом и не мог выиграть . Того же маразматика Байдена он бы переиграл на огромным бы отрывом . Да и Хиллари - тоже .