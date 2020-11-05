Штаб Байдена запустив сайт "перехідного періоду"

Лідер президентських перегонів у США від Демократичної партії Джо Байден запустив сайт "перехідного періоду" для підготовки до передачі йому влади від чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Сайт зараз працює в обмеженому режимі. На ньому лише одне повідомлення, яке також є іспанською мовою.

"Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості. Перехідна команда продовжить готуватися на повну, щоб адміністрація Байдена-Харріс могла розпочати роботи в перший же день", - йдеться в ньому.

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За останніми даними, президент США Дональд Трамп продовжує поступатися в президентських перегонах своєму опонентові від Демократичної партії Джо Байдена, при цьому розрив між ними збільшився на користь останнього.

За останні 12 годин Байден зміг здобути перемогу в штатах Мен і Мічиган. Штати Невада, Джорджія, Аризона, Пенсильванія, Вісконсин, Аляска і Північна Кароліна зберігають інтригу, при цьому розрив між кандидатами поступово скорочується на користь Байдена. Водночас, за даними VOA, у Вісконсині Байден здобув перемогу. Низка ЗМІ також повідомляють про перемогу Байдена в Аризоні.