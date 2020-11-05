Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что"

Срок полномочий Александра Лукашенко окончательно истек в четверг, 5 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии изданию "Настоящее время".

"Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она. То есть синими пальцами больше держаться не за что", - сказала она.

По словам Тихановской, нужно продолжать давление как внутри страны, так и вне страны: "То есть необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных, чтобы Лукашенко ушел и были назначены новые выборы, как мы и заявляли. Максимально возможное мирное давление. Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, идеологов. То есть на всех тех, на кого опирается режим".

"Я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки. Все вы знаете, что только вместе мы победим", - добавила она.

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Напомним, 5 ноября официально истекает срок полномочий Александра Лукашенко в качестве президента страны – его последняя инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года. Выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. В Европарламенте заявили, что именно 5 ноября вместе с окончанием пятой каденции Лукашенко он теряет свою легитимность.

По закону президентские полномочия в Беларуси прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом страны. Лукашенко принял присягу 23 сентября практически тайно. Дата инаугурации не анонсировалась, а саму церемонию не показали на госТВ, хотя этого требует закон. Сразу после инаугурации тысячи людей вышли на протест.