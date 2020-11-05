Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Срок полномочий Александра Лукашенко окончательно истек в четверг, 5 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии изданию "Настоящее время".
"Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она. То есть синими пальцами больше держаться не за что", - сказала она.
По словам Тихановской, нужно продолжать давление как внутри страны, так и вне страны: "То есть необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных, чтобы Лукашенко ушел и были назначены новые выборы, как мы и заявляли. Максимально возможное мирное давление. Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, идеологов. То есть на всех тех, на кого опирается режим".
"Я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки. Все вы знаете, что только вместе мы победим", - добавила она.
Напомним, 5 ноября официально истекает срок полномочий Александра Лукашенко в качестве президента страны – его последняя инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года. Выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. В Европарламенте заявили, что именно 5 ноября вместе с окончанием пятой каденции Лукашенко он теряет свою легитимность.
По закону президентские полномочия в Беларуси прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом страны. Лукашенко принял присягу 23 сентября практически тайно. Дата инаугурации не анонсировалась, а саму церемонию не показали на госТВ, хотя этого требует закон. Сразу после инаугурации тысячи людей вышли на протест.
Пожалуйста, подождите...
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
Скоро кыргызов догоните, а политическая тусовка одна и та же 20 лет. Наверное тактика "ментов резать" не всегда работает.
Беларусы своим мирным протестом заслужили симпатии мирового сообщества - офигительный актив в перспективе. Мирный протест исключает раскол общества - оставляя на стороне Луки только несколько (десяток) тысяч преступников. Я уже не говорю про понимание беларусами ценности человеческих жизней.
Короче, как писали классики - "быстро только кошки родятся".
***** конечно тварь и подонок, но на ситуацию в Беларуси (ИМХО) он оказывает и будет оказывать гораздо больше влияния, чем все остальные соседи РБ вместе взятые. Как минимум польских войск на территории РБ нет, и всякие Латвии своими полтора танками тоже не приедут. А ********** войска - есть. И я бы не закрывал на это глаза.
Овоща не поддержала армия, часть СБУ и ментов перешла на сторону Майдана, вспоминаем львовский беркут. И протесты были не жертвенным брожением с цветочками. Баррикады, зарубы с ментами, подпаленый БТР, блокпосты на дорогах, не пускающие титушек в Киев, под конец захваты ментовок и СБУ в регионах. Что-то из этого есть в Беларуси?
Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
Врачи рукож@пые? Или оборудования нет?
Будет советником у начинающего тиранчика Зе.
Тем более , год назад, опросы показывали, что он симпатичен, как и Зе 72% украинцев.
Буду очень рад, если Вашим знакомым белорусам удастся улучшить свое материальное положение и получить больше свобод. Но есть риск, что за свободу прийдется заплатить благосостоянием...
Без Луки беларусы начнут гадить в под'ездах?
Так не работает ваш довод. Вот ваш путен автократ - ни дорог, ни ухоженности, под'езды засраны. Наверное дело не в Луке...
А "Бацька" про це знає?
теперь все кричат мы за него не голосовали
выйдите на улицу в Украине и спросите
первого прохожего за кого он голосовал
на президентских выборах
и сами посмотрите результат
и можно кричать -- выборы сфальфицированы
И он ответит - "а почему вас это интересует?
Но нет. Тихановской подальше от всего этого кипиша спокойнее и приятнее людей подзуживать.
Кровь проливают они, а кресло генсека всея БССР (конечно после одобрения товарища *****) достанется Тихановской.