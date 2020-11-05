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Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного:

Срок полномочий Александра Лукашенко окончательно истек в четверг, 5 ноября.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в комментарии изданию "Настоящее время".

"Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она. То есть синими пальцами больше держаться не за что", - сказала она.

По словам Тихановской, нужно продолжать давление как внутри страны, так и вне страны: "То есть необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных, чтобы Лукашенко ушел и были назначены новые выборы, как мы и заявляли. Максимально возможное мирное давление. Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, идеологов. То есть на всех тех, на кого опирается режим".

"Я считаю, что осталось совсем немного. Мы видим, как на наших глазах режим распадается, совершаются ошибки. Все вы знаете, что только вместе мы победим", - добавила она.

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Напомним, 5 ноября официально истекает срок полномочий Александра Лукашенко в качестве президента страны – его последняя инаугурация состоялась 5 ноября 2015 года. Выборы президента Беларуси, которые прошли 9 августа, не признали США, Евросоюз и ОБСЕ. В Европарламенте заявили, что именно 5 ноября вместе с окончанием пятой каденции Лукашенко он теряет свою легитимность. 

По закону президентские полномочия в Беларуси прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным президентом страны. Лукашенко принял присягу 23 сентября практически тайно. Дата инаугурации не анонсировалась, а саму церемонию не показали на госТВ, хотя этого требует закон. Сразу после инаугурации тысячи людей вышли на протест.
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Топ комментарии
+8
Ви про Зеленського? Так, вона справді на ЗЕ схожа. Така ж дурна.
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05.11.2020 13:50
+6
Лука злякається і втече.
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 1977
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05.11.2020 13:48
+5
У нее есть поддержка беларуского народа на выборах и частичное признание развитых стран Запада. Как вам такие активы?
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
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05.11.2020 13:59
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Как и зелеными .
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05.11.2020 13:39 Ответить
Овца лубянская...
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05.11.2020 14:45 Ответить
клоунесса))) белорусы, не чудите - гоните эту дуру подальше, бо будет вам как в Украине
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05.11.2020 13:40 Ответить
Ви про Зеленського? Так, вона справді на ЗЕ схожа. Така ж дурна.
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05.11.2020 13:50 Ответить
Тільки от зєля до президентства вже мільйони в офшори виводив і у саунах "кх-кхм" обома руками "тримався мікрофона", а ця- тупенька ватниця домогосподарочка....
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05.11.2020 14:02 Ответить
Ми не знаємо скільки цій "домогосподарці" пообіцяли ті, хто стоїть за її спиною і збираються стати олігархами після запланованого ними дерибана Біларусі.
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05.11.2020 23:19 Ответить
Обіцяти- не означає одружитись. А чи й обіцяв їй хтось щось?
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06.11.2020 05:55 Ответить
Будет, если вы со своим "братством" полезете! Ордынскую рожу не спрячешь за прокси!
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05.11.2020 13:59 Ответить
Че,хуйло твоё будет беларусов убивать?
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05.11.2020 13:59 Ответить
опять?
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05.11.2020 13:40 Ответить
Ну да. Ещё лет 30, разве ж это срок?
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05.11.2020 13:41 Ответить
Лука злякається і втече.
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 1977
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05.11.2020 13:48 Ответить
У Лукашенки под контролем менты, КГБ и армия, его поддерживает *****. А что есть у Тихановской? Или может это она про себя высказалась?
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05.11.2020 13:53 Ответить
У нее есть поддержка беларуского народа на выборах и частичное признание развитых стран Запада. Как вам такие активы?
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
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05.11.2020 13:59 Ответить
Віктор, не хочу розчаровувати, проте тирани просто так не уходять. Наш яник пішов лише після того, як перетнув червону лінію (масовий розстріл на Майдані), а люди не злякались. У вас скільки загиблих? І що ви ментам зробили?
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05.11.2020 14:05 Ответить
Какая у вас по счету революция? Еще будет?
Скоро кыргызов догоните, а политическая тусовка одна и та же 20 лет. Наверное тактика "ментов резать" не всегда работает.
Беларусы своим мирным протестом заслужили симпатии мирового сообщества - офигительный актив в перспективе. Мирный протест исключает раскол общества - оставляя на стороне Луки только несколько (десяток) тысяч преступников. Я уже не говорю про понимание беларусами ценности человеческих жизней.
Короче, как писали классики - "быстро только кошки родятся".
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05.11.2020 14:23 Ответить
Так і у нас розколу суспільства не було- була російська агресія і окупація. Думаєш вас це омине у випадку втечі лукафюрера? ***** ніколи не міняє стратегію- він вже передбачуваний, і українці це знають.
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05.11.2020 14:26 Ответить
Ви ж і самі прекрасно знаєте, що кажете неправду. Хутін для агресії підло використав розкол українців по відношенню до майдану. Добре було б провести опитування відношення до майдану у жителів навіть підконтрольної території Донбасу. Ви ж і самі знаєте який був би результат. Можна не поважати жителів тих чи інших регіонів, але не можна не враховувати їх відношення до того чи іншого.
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05.11.2020 23:40 Ответить
Який розкол? Той, на який приїзджали автобуси з расєї? Той розкол, на якому у Харкові був присутній моторола? Той розкол, на який жалівся гіркін-стрєлков, що місцеві не хочуть воювати? Не несіть дурні.
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06.11.2020 05:53 Ответить
Я не про те. Я не про дії, а про настрої. Подивіться як голосують навіть на підконтрольній території Донбасу. Явно не за тих людей хто був на трибунах Майдану. А дії, це Хутінські. Хутін використав настрої і ввів у дію свою агентуру (в тому числі гіркіна й моторолу) і навіть військові частини. А місцеві жителі, внаслідок своїх настроїв, не захищались від них. Я закінчую, бо це не тема для дискусій.
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06.11.2020 12:53 Ответить
То що, щоб не розділяти народ і вибори не будемо проводити? Бо вибори розділяють людей.
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06.11.2020 13:48 Ответить
Частичное признание на хлеб не намажешь (как любили выражаться местные зелебобики). А в борьбе народ vs менты пока что побеждают менты с большим отрывом.

***** конечно тварь и подонок, но на ситуацию в Беларуси (ИМХО) он оказывает и будет оказывать гораздо больше влияния, чем все остальные соседи РБ вместе взятые. Как минимум польских войск на территории РБ нет, и всякие Латвии своими полтора танками тоже не приедут. А ********** войска - есть. И я бы не закрывал на это глаза.
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05.11.2020 14:07 Ответить
Не, он испугается демонстрации пенсов и сбежит
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05.11.2020 14:21 Ответить
У чивакуни было "КГБ и армия, его поддерживает *****." Сидит на Ростове и скулит. Так что....
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05.11.2020 14:14 Ответить
"Что-то с памятью моей сталося" (С) ))
Овоща не поддержала армия, часть СБУ и ментов перешла на сторону Майдана, вспоминаем львовский беркут. И протесты были не жертвенным брожением с цветочками. Баррикады, зарубы с ментами, подпаленый БТР, блокпосты на дорогах, не пускающие титушек в Киев, под конец захваты ментовок и СБУ в регионах. Что-то из этого есть в Беларуси?
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05.11.2020 14:19 Ответить
С памятью все в порядке. Такой вертикали, как выстроил чивакуня можно было только позавидовать. А "переходить" стали именно после сваливания части "хозяйственников" за бугор. Когда стало ясно, что хозяева жизни самоустраняются и ответственность придётся нести самому. И происходило это уже после первых смертей
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05.11.2020 14:31 Ответить
Я немного не о том. Как бы это объяснить.. в Украине накал страстей сразу стал резким и глядя на завертевшуюся кашу куча народа в погонах сказала "ну его нафиг". Далеко не все, конечно. В Беларуси такого нет и не будет, т.к. и накала страстей особо нет. Народ ходит на демонстрации, кого-то бьют, но не всех и незаметно. Походу Лукашенко учёл ошибки папередников и наносит точечные аккуратные удары по самым активным. "оффициальную" оппозицию посадил, Тихановская скулит из Европ, студентам яйца закрутили, самых буйных мужиков откиздили. В результате на демонстрациях женщины и пенсы. И тех и других разогнать в два счёта, но смысла нет. Среди армии и ментов брожения не наблюдается. Лука им то премии то картошку со своего огорода. То о каком "держаться не за что" Тихановская вещает?
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05.11.2020 18:44 Ответить
З.Ы. и да, это совсем не значит, что я поддерживаю Лукашенка или там агитирую за него. Просто пишу что вижу. Могу и ошибаться.
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05.11.2020 18:45 Ответить
Да я не спорю. Конечно мне тоже обидно. Мне кажется беларусский народ ментально нам довольно близок. И они тоже накушались русского мира. А гуртом и батька легше бити. Хотелось бы, чтобы они уже начали переход от тоталитарного режима к демократическому. В короткой перспективе конечно это ударит по экономическому состоянию страны и населения, но.... под лежачий камень вода не течет. Чем дольше будут менять стабильность на реформы...тем потом будет тяжелее
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05.11.2020 19:43 Ответить
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 3656
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05.11.2020 13:55 Ответить
А ботокс не потечёт?
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05.11.2020 14:09 Ответить
"..коКлеты.." Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 5812
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05.11.2020 14:17 Ответить
режим - ГУЛаг

Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
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05.11.2020 13:57 Ответить
Вот почему у хренового бацька, делают такие операции, а у нас нет?
Врачи рукож@пые? Или оборудования нет?
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05.11.2020 14:36 Ответить
Здається мені, що тарган вусатий не сильно боїться мітингів "вихідного дня".
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05.11.2020 13:59 Ответить
Ну так, ну так ще 100500 мирних мітингів, і 50 000 білих букетів омонівцям і Лукашенко обовязково піде на поступки.
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05.11.2020 13:59 Ответить
У Лукашенко есть , куда податься!
Будет советником у начинающего тиранчика Зе. Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 4615
Тем более , год назад, опросы показывали, что он симпатичен, как и Зе 72% украинцев. Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 4615
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05.11.2020 14:01 Ответить
Андрей Остапович, бывший старший следователь белорусского Следственного комитета, отказавшийся участвовать в преследовании протестующих, создает за границей объединение By_Pol. Его цель - сбор доказательств по совершенным силовиками преступлениям и помощь тем из коллег, кто решит перейти на сторону народа. Андрей Остапович уволился из Следственного комитета Республики Беларусь в августе, вскоре после начала протестов по итогам президентских выборов. В своем рапорте он написал, что отказывается "участвовать в сокрытии преступлений" и выполнять "преступные приказы", а "единственные провокаторы насилия", которых он сам видел на митингах - "это сотрудники ОМОН и других ведомств". Подав рапорт, Остапович уехал из Минска в Россию, и во время оформления визы в Латвию его задержали в Пскове. После шума в СМИ российские спецслужбы не решились выдать его белорусским коллегам, Остапович был просто вывезен за пределы России и через несколько дней оказался в Польше. Вскоре он подал документы, чтобы получить статус беженца.
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05.11.2020 14:02 Ответить
Бачив я цього Астаповича на Белсат-і. Щось мене в ньому насторожує. Звісно, що хотілося б помилитися, але чи не від ґебні його туди було запроваджено. Від нього віє совком.
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05.11.2020 14:23 Ответить
Недано был в Минске. Увидел чистый ухоженный город, хорошие дороги, пообщался с лудьми. Не исключаю, что в Украине народ променял бы немножко свобод на порядок, ухоженность и отсутствие коррупции. Главный аргумент отставки Лукашенко - "надоел". Ему нужно было объявть себя монархом и не играть в выборы.
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05.11.2020 14:10 Ответить
И чем закончилось ваше "пообщался с людьми"? Вот мои знакомы белорусы крайне недовольны своим материальным достатком. И с каждым годом все хуже.
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05.11.2020 14:20 Ответить
А у нас с каждым годом все лучше) люди все богаче)))
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05.11.2020 14:33 Ответить
Согласен с вашим замечанием. Но это скорее сарказм. Дело в том, что экономика Бераруси сплошной мыльный пузырь. Она на 99% зависит от раши. Думаю это не то, о чем мечтали местные жители.
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05.11.2020 14:50 Ответить
А у нас не мыльный пузырь? От кредита до кредита, без кредита ....)
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05.11.2020 16:14 Ответить
У нас был мыльный при чивакуне. Когда курс бакса был по 8. И держался только за счет постоянных займов. Да нашего уровня (хоть он у нас и печальный) Беллорусам еще лет 10 минимум
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05.11.2020 16:24 Ответить
Скажим проще) за 30 лет мы не намного ушли вперед, а последние годы начали движение назад
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05.11.2020 16:46 Ответить
Я не настаиваю, что у меня была статистически правильная выборка. Просто, поделился наблюдениями. Каждый народ себе выбирает место в координатах свобода - порядок. В Великобритании, например, в какой-то мере, тоже диктатура. Диктатура порядка. Запарковался где не положено - штраф, налоги плати до копейки, будешь "мощно отдыхать" или накричишь на ребенка в людном месте - вызовут полицию.
Буду очень рад, если Вашим знакомым белорусам удастся улучшить свое материальное положение и получить больше свобод. Но есть риск, что за свободу прийдется заплатить благосостоянием...
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05.11.2020 14:57 Ответить
Любое развитие общества идет по синусоиде. В данный момент белорусы достигли искусственного раздутого пика. Дальше только вниз. Но без движения их жизнь точно не улучшится. И да....после свержения батька пузырь лопнет и затянуть пояса там придётся серьезно и на долго. Пока экономика не будет перестроена на рынок ЕС. А особенно энергозависимость от параши.
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05.11.2020 15:12 Ответить
Такое предлагает Зеленский. Под лозунгом Какая Разница.
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05.11.2020 14:23 Ответить
При демократиях не бывает хорошей городской инфраструктуры?
Без Луки беларусы начнут гадить в под'ездах?
Так не работает ваш довод. Вот ваш путен автократ - ни дорог, ни ухоженности, под'езды засраны. Наверное дело не в Луке...
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05.11.2020 14:33 Ответить
Ну, путен больше Ваш, чем мой. Я живу под Киевом, но сейчас в командировке и просто поделился своими наблюдениями. Если у Вас есть уверенность, что без Луки сможете сохранить и приумножить, но при этом получить больше свобод, буду только искренне рад. У опозиции есть команда, способная это сделать? Украине лучше иметь в соседях успешную во всех отношениях страну и желательно, максимально независимую от раши.
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05.11.2020 14:46 Ответить
Ой да сдулась уже эта Тихановская, никому не интересна уже.
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05.11.2020 14:11 Ответить
там точка невозврата уже пройдена. коготок в параше давно увяз и тамошня птичка вся пропала. надо было беречь независимость с её молоду, а не на поводке у ***** создавать т.н. союзное государство.
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05.11.2020 14:12 Ответить
Зефирковый протест оказался эффективным?
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05.11.2020 14:21 Ответить
Білоруси, тараканів завести дуже легко, а от вивести їх дуже важко... Україна хоч намагається це зробити вже через два Майдани, але поки що на жаль не все виходить...
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05.11.2020 14:29 Ответить
Невже хтось почав справжню забастовку? Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 3967
А "Бацька" про це знає? Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 8703
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05.11.2020 14:40 Ответить
проголосовали за Лукашенко
теперь все кричат мы за него не голосовали
выйдите на улицу в Украине и спросите
первого прохожего за кого он голосовал
на президентских выборах
и сами посмотрите результат
и можно кричать -- выборы сфальфицированы
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05.11.2020 14:59 Ответить
" и спросите первого прохожего за кого он голосовал"

И он ответит - "а почему вас это интересует?
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05.11.2020 18:49 Ответить
Ну так трехлинейку в руки и вперед на баррикады.

Но нет. Тихановской подальше от всего этого кипиша спокойнее и приятнее людей подзуживать.
Кровь проливают они, а кресло генсека всея БССР (конечно после одобрения товарища *****) достанется Тихановской.
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05.11.2020 15:59 Ответить
Яка країна, такі в неї і Жанни Д`арк...
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05.11.2020 16:03 Ответить
Nado davit rezim silnej ne tolko samozvanca pod sankciji no i ego druzej oligarxov kotoryje poderzyvajet ego i ego xuntu
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05.11.2020 16:36 Ответить
Моська тявкає на слона
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05.11.2020 16:44 Ответить
Ишчо 547 ведер и залатой ключик у нас в руках
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05.11.2020 18:12 Ответить
 
 