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Новини За кордоном Революція в Білорусі
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Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато:

Термін повноважень Олександра Лукашенка остаточно закінчився в четвер, 5 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в коментарі виданню "Настоящее время".

"Лукашенко 5 листопада втрачає останній елемент легітимності. І якщо деякі країни, можливо, ще вважали, що у нього залишається якась легітимність, то тепер закінчилася і вона. Тобто синіми пальцями більше триматися нема за що", - сказала вона.

За словами Тіхановської, потрібно продовжувати тиск як усередині країни, так і поза країною: "Тобто необхідно робити все, щоб добитися звільнення політв'язнів, щоб Лукашенко пішов і були призначені нові вибори, як ми і заявляли. Максимально можливий мирний тиск. Розширення санкцій на максимально велику кількість представників репресивних органів, чиновників, суддів, ідеологів. тобто на всіх тих, на кого спирається режим".

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"Я вважаю, що залишилося зовсім небагато. Ми бачимо, як на наших очах режим розпадається, відбуваються помилки. Всі ви знаєте, що тільки разом ми переможемо", - додала вона.

Нагадаємо, 5 листопада офіційно закінчується термін повноважень Олександра Лукашенка як президента країни - його остання інавгурація відбулася 5 листопада 2015 року. Вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня, не визнали США, Євросоюз і ОБСЄ. У Європарламенті заявили, що саме 5 листопада разом із закінченням п'ятої каденції Лукашенка він втрачає свою легітимність.

Згідно із законом, президентські повноваження в Білорусі припиняються з моменту складення присяги новообраним президентом країни. Лукашенко прийняв присягу 23 вересня практично таємно. Дата інавгурації не анонсована, а саму церемонію не показали на державному ТБ, хоча цього вимагає закон. Відразу після інавгурації тисячі людей вийшли на протест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко відкидає свою втечу з Білорусі в разі зміни влади: "Ніколи не тікав і не маю наміру"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ви про Зеленського? Так, вона справді на ЗЕ схожа. Така ж дурна.
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05.11.2020 13:50
+6
Лука злякається і втече.
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 1977
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05.11.2020 13:48
+5
У нее есть поддержка беларуского народа на выборах и частичное признание развитых стран Запада. Как вам такие активы?
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
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05.11.2020 13:59
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Как и зелеными .
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05.11.2020 13:39 Відповісти
Овца лубянская...
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05.11.2020 14:45 Відповісти
клоунесса))) белорусы, не чудите - гоните эту дуру подальше, бо будет вам как в Украине
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05.11.2020 13:40 Відповісти
Ви про Зеленського? Так, вона справді на ЗЕ схожа. Така ж дурна.
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05.11.2020 13:50 Відповісти
Тільки от зєля до президентства вже мільйони в офшори виводив і у саунах "кх-кхм" обома руками "тримався мікрофона", а ця- тупенька ватниця домогосподарочка....
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05.11.2020 14:02 Відповісти
Ми не знаємо скільки цій "домогосподарці" пообіцяли ті, хто стоїть за її спиною і збираються стати олігархами після запланованого ними дерибана Біларусі.
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05.11.2020 23:19 Відповісти
Обіцяти- не означає одружитись. А чи й обіцяв їй хтось щось?
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06.11.2020 05:55 Відповісти
Будет, если вы со своим "братством" полезете! Ордынскую рожу не спрячешь за прокси!
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05.11.2020 13:59 Відповісти
Че,хуйло твоё будет беларусов убивать?
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05.11.2020 13:59 Відповісти
опять?
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05.11.2020 13:40 Відповісти
Ну да. Ещё лет 30, разве ж это срок?
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05.11.2020 13:41 Відповісти
Лука злякається і втече.
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 1977
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05.11.2020 13:48 Відповісти
У Лукашенки под контролем менты, КГБ и армия, его поддерживает *****. А что есть у Тихановской? Или может это она про себя высказалась?
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05.11.2020 13:53 Відповісти
У нее есть поддержка беларуского народа на выборах и частичное признание развитых стран Запада. Как вам такие активы?
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
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05.11.2020 13:59 Відповісти
Віктор, не хочу розчаровувати, проте тирани просто так не уходять. Наш яник пішов лише після того, як перетнув червону лінію (масовий розстріл на Майдані), а люди не злякались. У вас скільки загиблих? І що ви ментам зробили?
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05.11.2020 14:05 Відповісти
Какая у вас по счету революция? Еще будет?
Скоро кыргызов догоните, а политическая тусовка одна и та же 20 лет. Наверное тактика "ментов резать" не всегда работает.
Беларусы своим мирным протестом заслужили симпатии мирового сообщества - офигительный актив в перспективе. Мирный протест исключает раскол общества - оставляя на стороне Луки только несколько (десяток) тысяч преступников. Я уже не говорю про понимание беларусами ценности человеческих жизней.
Короче, как писали классики - "быстро только кошки родятся".
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05.11.2020 14:23 Відповісти
Так і у нас розколу суспільства не було- була російська агресія і окупація. Думаєш вас це омине у випадку втечі лукафюрера? ***** ніколи не міняє стратегію- він вже передбачуваний, і українці це знають.
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05.11.2020 14:26 Відповісти
Ви ж і самі прекрасно знаєте, що кажете неправду. Хутін для агресії підло використав розкол українців по відношенню до майдану. Добре було б провести опитування відношення до майдану у жителів навіть підконтрольної території Донбасу. Ви ж і самі знаєте який був би результат. Можна не поважати жителів тих чи інших регіонів, але не можна не враховувати їх відношення до того чи іншого.
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05.11.2020 23:40 Відповісти
Який розкол? Той, на який приїзджали автобуси з расєї? Той розкол, на якому у Харкові був присутній моторола? Той розкол, на який жалівся гіркін-стрєлков, що місцеві не хочуть воювати? Не несіть дурні.
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06.11.2020 05:53 Відповісти
Я не про те. Я не про дії, а про настрої. Подивіться як голосують навіть на підконтрольній території Донбасу. Явно не за тих людей хто був на трибунах Майдану. А дії, це Хутінські. Хутін використав настрої і ввів у дію свою агентуру (в тому числі гіркіна й моторолу) і навіть військові частини. А місцеві жителі, внаслідок своїх настроїв, не захищались від них. Я закінчую, бо це не тема для дискусій.
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06.11.2020 12:53 Відповісти
То що, щоб не розділяти народ і вибори не будемо проводити? Бо вибори розділяють людей.
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06.11.2020 13:48 Відповісти
Частичное признание на хлеб не намажешь (как любили выражаться местные зелебобики). А в борьбе народ vs менты пока что побеждают менты с большим отрывом.

***** конечно тварь и подонок, но на ситуацию в Беларуси (ИМХО) он оказывает и будет оказывать гораздо больше влияния, чем все остальные соседи РБ вместе взятые. Как минимум польских войск на территории РБ нет, и всякие Латвии своими полтора танками тоже не приедут. А ********** войска - есть. И я бы не закрывал на это глаза.
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05.11.2020 14:07 Відповісти
Не, он испугается демонстрации пенсов и сбежит
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05.11.2020 14:21 Відповісти
У чивакуни было "КГБ и армия, его поддерживает *****." Сидит на Ростове и скулит. Так что....
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05.11.2020 14:14 Відповісти
"Что-то с памятью моей сталося" (С) ))
Овоща не поддержала армия, часть СБУ и ментов перешла на сторону Майдана, вспоминаем львовский беркут. И протесты были не жертвенным брожением с цветочками. Баррикады, зарубы с ментами, подпаленый БТР, блокпосты на дорогах, не пускающие титушек в Киев, под конец захваты ментовок и СБУ в регионах. Что-то из этого есть в Беларуси?
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05.11.2020 14:19 Відповісти
С памятью все в порядке. Такой вертикали, как выстроил чивакуня можно было только позавидовать. А "переходить" стали именно после сваливания части "хозяйственников" за бугор. Когда стало ясно, что хозяева жизни самоустраняются и ответственность придётся нести самому. И происходило это уже после первых смертей
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05.11.2020 14:31 Відповісти
Я немного не о том. Как бы это объяснить.. в Украине накал страстей сразу стал резким и глядя на завертевшуюся кашу куча народа в погонах сказала "ну его нафиг". Далеко не все, конечно. В Беларуси такого нет и не будет, т.к. и накала страстей особо нет. Народ ходит на демонстрации, кого-то бьют, но не всех и незаметно. Походу Лукашенко учёл ошибки папередников и наносит точечные аккуратные удары по самым активным. "оффициальную" оппозицию посадил, Тихановская скулит из Европ, студентам яйца закрутили, самых буйных мужиков откиздили. В результате на демонстрациях женщины и пенсы. И тех и других разогнать в два счёта, но смысла нет. Среди армии и ментов брожения не наблюдается. Лука им то премии то картошку со своего огорода. То о каком "держаться не за что" Тихановская вещает?
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05.11.2020 18:44 Відповісти
З.Ы. и да, это совсем не значит, что я поддерживаю Лукашенка или там агитирую за него. Просто пишу что вижу. Могу и ошибаться.
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05.11.2020 18:45 Відповісти
Да я не спорю. Конечно мне тоже обидно. Мне кажется беларусский народ ментально нам довольно близок. И они тоже накушались русского мира. А гуртом и батька легше бити. Хотелось бы, чтобы они уже начали переход от тоталитарного режима к демократическому. В короткой перспективе конечно это ударит по экономическому состоянию страны и населения, но.... под лежачий камень вода не течет. Чем дольше будут менять стабильность на реформы...тем потом будет тяжелее
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05.11.2020 19:43 Відповісти
Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 3656
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05.11.2020 13:55 Відповісти
А ботокс не потечёт?
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05.11.2020 14:09 Відповісти
"..коКлеты.." Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 5812
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05.11.2020 14:17 Відповісти
режим - ГУЛаг

Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
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05.11.2020 13:57 Відповісти
Вот почему у хренового бацька, делают такие операции, а у нас нет?
Врачи рукож@пые? Или оборудования нет?
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05.11.2020 14:36 Відповісти
Здається мені, що тарган вусатий не сильно боїться мітингів "вихідного дня".
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05.11.2020 13:59 Відповісти
Ну так, ну так ще 100500 мирних мітингів, і 50 000 білих букетів омонівцям і Лукашенко обовязково піде на поступки.
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05.11.2020 13:59 Відповісти
У Лукашенко есть , куда податься!
Будет советником у начинающего тиранчика Зе. Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 4615
Тем более , год назад, опросы показывали, что он симпатичен, как и Зе 72% украинцев. Тихановская заявила, что Лукашенко осталось совсем немного: "Синими пальцами больше держаться не за что" - Цензор.НЕТ 4615
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05.11.2020 14:01 Відповісти
Андрей Остапович, бывший старший следователь белорусского Следственного комитета, отказавшийся участвовать в преследовании протестующих, создает за границей объединение By_Pol. Его цель - сбор доказательств по совершенным силовиками преступлениям и помощь тем из коллег, кто решит перейти на сторону народа. Андрей Остапович уволился из Следственного комитета Республики Беларусь в августе, вскоре после начала протестов по итогам президентских выборов. В своем рапорте он написал, что отказывается "участвовать в сокрытии преступлений" и выполнять "преступные приказы", а "единственные провокаторы насилия", которых он сам видел на митингах - "это сотрудники ОМОН и других ведомств". Подав рапорт, Остапович уехал из Минска в Россию, и во время оформления визы в Латвию его задержали в Пскове. После шума в СМИ российские спецслужбы не решились выдать его белорусским коллегам, Остапович был просто вывезен за пределы России и через несколько дней оказался в Польше. Вскоре он подал документы, чтобы получить статус беженца.
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05.11.2020 14:02 Відповісти
Бачив я цього Астаповича на Белсат-і. Щось мене в ньому насторожує. Звісно, що хотілося б помилитися, але чи не від ґебні його туди було запроваджено. Від нього віє совком.
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05.11.2020 14:23 Відповісти
Недано был в Минске. Увидел чистый ухоженный город, хорошие дороги, пообщался с лудьми. Не исключаю, что в Украине народ променял бы немножко свобод на порядок, ухоженность и отсутствие коррупции. Главный аргумент отставки Лукашенко - "надоел". Ему нужно было объявть себя монархом и не играть в выборы.
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05.11.2020 14:10 Відповісти
И чем закончилось ваше "пообщался с людьми"? Вот мои знакомы белорусы крайне недовольны своим материальным достатком. И с каждым годом все хуже.
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05.11.2020 14:20 Відповісти
А у нас с каждым годом все лучше) люди все богаче)))
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05.11.2020 14:33 Відповісти
Согласен с вашим замечанием. Но это скорее сарказм. Дело в том, что экономика Бераруси сплошной мыльный пузырь. Она на 99% зависит от раши. Думаю это не то, о чем мечтали местные жители.
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05.11.2020 14:50 Відповісти
А у нас не мыльный пузырь? От кредита до кредита, без кредита ....)
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05.11.2020 16:14 Відповісти
У нас был мыльный при чивакуне. Когда курс бакса был по 8. И держался только за счет постоянных займов. Да нашего уровня (хоть он у нас и печальный) Беллорусам еще лет 10 минимум
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05.11.2020 16:24 Відповісти
Скажим проще) за 30 лет мы не намного ушли вперед, а последние годы начали движение назад
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05.11.2020 16:46 Відповісти
Я не настаиваю, что у меня была статистически правильная выборка. Просто, поделился наблюдениями. Каждый народ себе выбирает место в координатах свобода - порядок. В Великобритании, например, в какой-то мере, тоже диктатура. Диктатура порядка. Запарковался где не положено - штраф, налоги плати до копейки, будешь "мощно отдыхать" или накричишь на ребенка в людном месте - вызовут полицию.
Буду очень рад, если Вашим знакомым белорусам удастся улучшить свое материальное положение и получить больше свобод. Но есть риск, что за свободу прийдется заплатить благосостоянием...
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05.11.2020 14:57 Відповісти
Любое развитие общества идет по синусоиде. В данный момент белорусы достигли искусственного раздутого пика. Дальше только вниз. Но без движения их жизнь точно не улучшится. И да....после свержения батька пузырь лопнет и затянуть пояса там придётся серьезно и на долго. Пока экономика не будет перестроена на рынок ЕС. А особенно энергозависимость от параши.
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05.11.2020 15:12 Відповісти
Такое предлагает Зеленский. Под лозунгом Какая Разница.
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05.11.2020 14:23 Відповісти
При демократиях не бывает хорошей городской инфраструктуры?
Без Луки беларусы начнут гадить в под'ездах?
Так не работает ваш довод. Вот ваш путен автократ - ни дорог, ни ухоженности, под'езды засраны. Наверное дело не в Луке...
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05.11.2020 14:33 Відповісти
Ну, путен больше Ваш, чем мой. Я живу под Киевом, но сейчас в командировке и просто поделился своими наблюдениями. Если у Вас есть уверенность, что без Луки сможете сохранить и приумножить, но при этом получить больше свобод, буду только искренне рад. У опозиции есть команда, способная это сделать? Украине лучше иметь в соседях успешную во всех отношениях страну и желательно, максимально независимую от раши.
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05.11.2020 14:46 Відповісти
Ой да сдулась уже эта Тихановская, никому не интересна уже.
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05.11.2020 14:11 Відповісти
там точка невозврата уже пройдена. коготок в параше давно увяз и тамошня птичка вся пропала. надо было беречь независимость с её молоду, а не на поводке у ***** создавать т.н. союзное государство.
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05.11.2020 14:12 Відповісти
Зефирковый протест оказался эффективным?
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05.11.2020 14:21 Відповісти
Білоруси, тараканів завести дуже легко, а от вивести їх дуже важко... Україна хоч намагається це зробити вже через два Майдани, але поки що на жаль не все виходить...
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05.11.2020 14:29 Відповісти
Невже хтось почав справжню забастовку? Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 3967
А "Бацька" про це знає? Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що" - Цензор.НЕТ 8703
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05.11.2020 14:40 Відповісти
проголосовали за Лукашенко
теперь все кричат мы за него не голосовали
выйдите на улицу в Украине и спросите
первого прохожего за кого он голосовал
на президентских выборах
и сами посмотрите результат
и можно кричать -- выборы сфальфицированы
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05.11.2020 14:59 Відповісти
" и спросите первого прохожего за кого он голосовал"

И он ответит - "а почему вас это интересует?
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05.11.2020 18:49 Відповісти
Ну так трехлинейку в руки и вперед на баррикады.

Но нет. Тихановской подальше от всего этого кипиша спокойнее и приятнее людей подзуживать.
Кровь проливают они, а кресло генсека всея БССР (конечно после одобрения товарища *****) достанется Тихановской.
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05.11.2020 15:59 Відповісти
Яка країна, такі в неї і Жанни Д`арк...
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05.11.2020 16:03 Відповісти
Nado davit rezim silnej ne tolko samozvanca pod sankciji no i ego druzej oligarxov kotoryje poderzyvajet ego i ego xuntu
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05.11.2020 16:36 Відповісти
Моська тявкає на слона
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05.11.2020 16:44 Відповісти
Ишчо 547 ведер и залатой ключик у нас в руках
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05.11.2020 18:12 Відповісти
 
 