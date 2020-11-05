Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Термін повноважень Олександра Лукашенка остаточно закінчився в четвер, 5 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська в коментарі виданню "Настоящее время".
"Лукашенко 5 листопада втрачає останній елемент легітимності. І якщо деякі країни, можливо, ще вважали, що у нього залишається якась легітимність, то тепер закінчилася і вона. Тобто синіми пальцями більше триматися нема за що", - сказала вона.
За словами Тіхановської, потрібно продовжувати тиск як усередині країни, так і поза країною: "Тобто необхідно робити все, щоб добитися звільнення політв'язнів, щоб Лукашенко пішов і були призначені нові вибори, як ми і заявляли. Максимально можливий мирний тиск. Розширення санкцій на максимально велику кількість представників репресивних органів, чиновників, суддів, ідеологів. тобто на всіх тих, на кого спирається режим".
"Я вважаю, що залишилося зовсім небагато. Ми бачимо, як на наших очах режим розпадається, відбуваються помилки. Всі ви знаєте, що тільки разом ми переможемо", - додала вона.
Нагадаємо, 5 листопада офіційно закінчується термін повноважень Олександра Лукашенка як президента країни - його остання інавгурація відбулася 5 листопада 2015 року. Вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня, не визнали США, Євросоюз і ОБСЄ. У Європарламенті заявили, що саме 5 листопада разом із закінченням п'ятої каденції Лукашенка він втрачає свою легітимність.
Згідно із законом, президентські повноваження в Білорусі припиняються з моменту складення присяги новообраним президентом країни. Лукашенко прийняв присягу 23 вересня практично таємно. Дата інавгурації не анонсована, а саму церемонію не показали на державному ТБ, хоча цього вимагає закон. Відразу після інавгурації тисячі людей вийшли на протест.
Будь ласка, зачекайте...
Вы зря на х@йла и КГБ ставите - тухлые козыри...
Скоро кыргызов догоните, а политическая тусовка одна и та же 20 лет. Наверное тактика "ментов резать" не всегда работает.
Беларусы своим мирным протестом заслужили симпатии мирового сообщества - офигительный актив в перспективе. Мирный протест исключает раскол общества - оставляя на стороне Луки только несколько (десяток) тысяч преступников. Я уже не говорю про понимание беларусами ценности человеческих жизней.
Короче, как писали классики - "быстро только кошки родятся".
***** конечно тварь и подонок, но на ситуацию в Беларуси (ИМХО) он оказывает и будет оказывать гораздо больше влияния, чем все остальные соседи РБ вместе взятые. Как минимум польских войск на территории РБ нет, и всякие Латвии своими полтора танками тоже не приедут. А ********** войска - есть. И я бы не закрывал на это глаза.
Овоща не поддержала армия, часть СБУ и ментов перешла на сторону Майдана, вспоминаем львовский беркут. И протесты были не жертвенным брожением с цветочками. Баррикады, зарубы с ментами, подпаленый БТР, блокпосты на дорогах, не пускающие титушек в Киев, под конец захваты ментовок и СБУ в регионах. Что-то из этого есть в Беларуси?
Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
Врачи рукож@пые? Или оборудования нет?
Будет советником у начинающего тиранчика Зе.
Тем более , год назад, опросы показывали, что он симпатичен, как и Зе 72% украинцев.
Буду очень рад, если Вашим знакомым белорусам удастся улучшить свое материальное положение и получить больше свобод. Но есть риск, что за свободу прийдется заплатить благосостоянием...
Без Луки беларусы начнут гадить в под'ездах?
Так не работает ваш довод. Вот ваш путен автократ - ни дорог, ни ухоженности, под'езды засраны. Наверное дело не в Луке...
А "Бацька" про це знає?
теперь все кричат мы за него не голосовали
выйдите на улицу в Украине и спросите
первого прохожего за кого он голосовал
на президентских выборах
и сами посмотрите результат
и можно кричать -- выборы сфальфицированы
И он ответит - "а почему вас это интересует?
Но нет. Тихановской подальше от всего этого кипиша спокойнее и приятнее людей подзуживать.
Кровь проливают они, а кресло генсека всея БССР (конечно после одобрения товарища *****) достанется Тихановской.