Порошенко потребовал открыть президентскую больницу Феофания для больных коронавирусом
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Петр Порошенко требует от правительства и Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 украинцев.
Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", - требует лидер "Европейской Солидарности".
"У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Петр Порошенко.
Пятый президент призвал прекратить так называемое "Большое строительство" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая предусматривает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большое воровство". Потому что оттуда они воруют", - говорит Петр Порошенко.
"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо ", - резюмировал пятый Президент.
Пожалуйста, подождите...
І ще, тварино, може ти надаси посилання на "...с твоєй подачі..."? Бо, свине, я можу надати тисячі відео- та фото- матеріялів, де саме Порошенко в той час допомагав лікарням.
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народне прислів'я
Пам'ятаю як на ринках раділи шо не Порох, а бусічка став президентом.
Бухали від радості 🤣
Сча ниють і матюкають свого куміра. Кажуть розірвали б.
А хєр вам, не ми одні маємо стражати... Десь в середині тепло)
Пошевеливайся!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Кому-то феования, а кому-то проссаный матрас в коридоре???
Просто дальше не воруй...
Не порали переходить к теме жопы?
Что толку в пустой койке, если нет оборудования и персонала?
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02WcOawxjykopn9NZOmnNAnbTftOw:1604597328465&source=univ&tbm=isch&q=лікування+військових+ато+в+феофанії+фото&client=ms-android-doogee&fir=7Nt4omj9IAPdhM%252C5YcIb57edjIEBM%252C_%253BuWeoTMF1jOxdsM%252CO7dids_XRgDRFM%252C_%253BGlRFrZYTjClEwM%252CpXCtIV7KL9V4TM%252C_%253BaDf_DIBruxatRM%252Cboo8imJz1lnnKM%252C_%253BiMJAq36loNkXFM%252Cq-LTt6JAcC2rOM%252C_%253Bv54upTIqiAMqEM%252CYLgDj3DC9GfmkM%252C_%253B50t8gAkOz3pcvM%252CVqJSoasrkJc-vM%252C_%253BL2CUyHEG0coaZM%252CYh56l3w9mTf8gM%252C_%253BtaKkGblhfBTVzM%252CsZAwCNfBa9M8iM%252C_%253BRbEvy7E7GBnCWM%252CYstF3yjmbjlgyM%252C_&usg=AI4_-kSzHqL6MoG3iM9otIVtx2Jo4n6jsg&sa=X&ved=2ahUKEwjBx5Tu9uvsAhXOlYsKHemnDP4Q7Al6BAgBEBg&biw=320&bih=546&dpr=1.5
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.