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Порошенко потребовал открыть президентскую больницу Феофания для больных коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Порошенко потребовал открыть президентскую больницу Феофания для больных коронавирусом

Петр Порошенко требует от правительства и Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных COVID-19 украинцев.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"За 72 часа, и это мое обращение к премьер-министру, мы должны немедленно открыть ведомственные больницы, включая Феофанию, где решение должен принять Зеленский. И поместить туда тех, кому не хватает места в больнице", - требует лидер "Европейской Солидарности".

"У Зеленского и правительства было 9 месяцев и 66 миллиардов коронавирусного фонда для того, чтобы качественно приготовить страну к вызовам пандемии. Не сделано ничего от слова "совсем". Ни ИВЛов, ни кислорода, ни лекарств, ни средств защиты, ни коек, оборудованных всем необходимым в больницах. Украинцы остались один на один с этими проблемами. Я подчеркиваю - это преступление. И цена этого преступления растет каждый день. Почти 10 000 заболевших за сутки, за 24 часа. В Киеве тысяча заболевших. Почти двести умерших. Умерших дома, потому что нет места в больницах. Умерших в больницах, потому что нет кислорода, потому что они задохнулись. Заболевших, потому что нет средств защиты", - отмечает Петр Порошенко.

Пятый президент призвал прекратить так называемое "Большое строительство" с самой дорогой стоимостью километра и предусмотреть в бюджете следующего года отдельную программу, "которая предусматривает бесплатные маски, тесты, которые можно сделать за час, бесплатные защитные костюмы, места в больницах с кислородом, лекарства бесплатные. Всего этого лишены украинцы, потому что из коронавирусного фонда деньги тратились на значительную программу, которая называется "Большое воровство". Потому что оттуда они воруют", - говорит Петр Порошенко.

"Я твердо убежден: так как мы победили на местных выборах - мы победим COVID-19. Украинцы, все будет хорошо ", - резюмировал пятый Президент.
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Топ комментарии
+41
Власти в течение 72 часов должны открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6311
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05.11.2020 14:13
+28
В соцмережах пишуть, що це реальна історія з Дніпра.

Ця ватна потвора лікар-рентгенолог СІМОНОВА ОЛЕНА ВЛАДИСЛАВІВНА
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05.11.2020 14:22
+21
Правильно, нехай бере приклад зі Ссанича - той свій дворєц віддав діткам.
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05.11.2020 14:17
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у маразматиків Цензора, наприклад, канікули щомісяця, один тиждень після отримання пенсії
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05.11.2020 15:21 Ответить
какая разница, ковид, дороги? Зато его труну по асфальтированной улице будут везти
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05.11.2020 14:55 Ответить
Агов, говноїде, 2-3 місяці тому ніхто нічого вже не казав. Ти ліпше згадай, як у березні блаЗЄнські ловили вдесятьох одного плавця в Дніпрі. А блаЗЄнський і справді поводився так, ніби жодного карантину нема: скрізь демонстративно без маски. А тепер ти, тварино, кажеш, що тоді був карантин? А блаЗЄнський казав про инше. Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9057
І ще, тварино, може ти надаси посилання на "...с твоєй подачі..."? Бо, свине, я можу надати тисячі відео- та фото- матеріялів, де саме Порошенко в той час допомагав лікарням.
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05.11.2020 14:50 Ответить
як ви гадаєте, людина, яка живе в такому палаці (більше 1300 квадратів), буде хоть щось робити для простих громадян?
Власти в течение 72 часов должны открыть ведомственные больницы и Феофанию для больных COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3578
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05.11.2020 14:31 Ответить
От жеж гад, нєт шоб зєбілам усьо роздать...😁
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05.11.2020 14:37 Ответить
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4361

...
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05.11.2020 14:45 Ответить
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3672
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05.11.2020 14:35 Ответить
А чого пэтя сам не відчиняв "Феофанію" для простих громадян? Тому що він мерзота!
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05.11.2020 14:45 Ответить
коли лисиця починає говорити про мораль - бережи качок!
народне прислів'я
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05.11.2020 14:48 Ответить
До чого тут це?
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05.11.2020 18:29 Ответить
К тому что альтернахер либо рашотролль, либо подоляшавка. Ума как у клована, пишут стандартно, подними пинком ночью с кровати - сразу кричат спросонья "Петя вор".
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05.11.2021 22:10 Ответить
У фопів жопобіль.
Пам'ятаю як на ринках раділи шо не Порох, а бусічка став президентом.
Бухали від радості 🤣
Сча ниють і матюкають свого куміра. Кажуть розірвали б.
А хєр вам, не ми одні маємо стражати... Десь в середині тепло)
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05.11.2020 14:55 Ответить
Любители шаровых евроблях точно так же все за клоуна были и радостно повизгивали предвкушая как снимут растаможку и налоги на их корыта.. Щас опять бастовать собираюца))) Клоун весь этот тупой скот прокинул на раз..
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05.11.2020 15:34 Ответить
В до чого тут це?
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05.11.2020 14:57 Ответить
Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2148 Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2460
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05.11.2020 14:58 Ответить
нарид неисправим - такие же воры как и власть. Народ вор, и не вякайте что это не так, это именно так.
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05.11.2020 15:28 Ответить
Свинья, оторванная от корыта, упорно продолжает неистово лаять.
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05.11.2020 15:21 Ответить
На хера тебе эти эксперименты? Пошто животину тиранишь?
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05.11.2020 15:32 Ответить
Да кто ж его тиранит, наоборот - регулярно покупаю продукцию Рошен, а оно все лает и лает.
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05.11.2020 15:47 Ответить
Простите, Ваша свинья, оторванная от корыта с покупаемым шоколадом,- лает?!
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05.11.2020 19:42 Ответить
Клоун, президент дает тебе 72 часа!
Пошевеливайся!
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05.11.2020 15:25 Ответить
спитай в Наполеона, його ж ліжко поруч з твоїм!
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05.11.2020 15:50 Ответить
настоящий президент, а вонюче ЗЕбильное ватное отребье сразу прибегает только в темы про Порошенко. Заметили что в любых других темах ЗЕбило скот даже не пикает..
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05.11.2020 15:26 Ответить
Ведомственных больниц вообще не должно существовать!!!.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Кому-то феования, а кому-то проссаный матрас в коридоре???
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05.11.2020 15:27 Ответить
несправделивость заложена изначально в людей по самому факту ..Кто то умнее, кто то тупее, кто то работящий, а кто то ленивый, талантливый и бездарь и т.д. Очевидно что умные талантливые имеют больше шансов заработать и получить лутшее мед обслуживание..Во всём мире так если шо..
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05.11.2020 15:31 Ответить
Ты похоже больной это государственные больницы которые содержатся с налогов так же как и те в которые ты ходишь, но посещают их только избранные. Не кажется ли тебе что это нарушение конституции??? Пусть депутататы ходят в платные если они талантливые, а не делают за наши бабки, для себя элитные бесплатно!
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05.11.2020 15:42 Ответить
То если сученок-наперсточник Кернес лечится в немецкой "шарите", то он получается умнее и талантливее меня, потому что я не ворую?
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05.11.2020 15:46 Ответить
зря ты Гепе завидуешь, он, люди говорят, уже отлечился.
Просто дальше не воруй...
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05.11.2020 15:53 Ответить
я и не завидую, просто не болею, сейчас.... Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5379
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05.11.2020 15:55 Ответить
таки ты настоящая ПОРОХОтварь!
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05.11.2020 15:51 Ответить
Ага а ты сильно открывал или онкоцентры детям построил с своей Улянкой? Влада впродовж 72 годин має відкрити відомчі лікарні та Феофанію для хворих на COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1125
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05.11.2020 16:01 Ответить
Не захлебнись своим гавном, гов...тва!
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05.11.2020 16:29 Ответить
Соси чупа-чупс своего партайгеноссе терпила.. Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 9770
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05.11.2020 17:37 Ответить
Так, "соси" - уже есть, молодец!
Не порали переходить к теме жопы?
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05.11.2020 18:09 Ответить
если чешется- переходи, не мучайся
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05.11.2020 19:09 Ответить
А ті из какой жопі вілез?
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06.11.2020 10:19 Ответить
Ну, это пропаганда.....ю
Что толку в пустой койке, если нет оборудования и персонала?
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05.11.2020 16:35 Ответить
Мне кажется Порох и Пеннивайз одна шайка-лейка! Никто не убежал за рубеж Никто никого не наказал. Пострадали патриоты "среднего звена". Стваленники олигархата меняющиеся от симпатий толпы просто ушли на скамью запасных.
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05.11.2020 18:05 Ответить
Да ? А почему бойцы ВСУ там не лечились во время правления .а чеколадос...
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05.11.2020 18:11 Ответить
В Феофанії як раз лікувались. Але в Італії про це не пишуть
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05.11.2020 18:32 Ответить
он с питера а не с италии
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05.11.2020 19:31 Ответить
Кто ? Мусора с блокпостов или генералы грыжи свои липовые?кому ты париш уважаемый
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05.11.2020 18:59 Ответить
Просто вы не читаете "Шоколадный вестник" Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 9274
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05.11.2020 19:26 Ответить
Хоч одного генерала серед них знайдете:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02WcOawxjykopn9NZOmnNAnbTftOw:1604597328465&source=univ&tbm=isch&q=лікування+військових+ато+в+феофанії+фото&client=ms-android-doogee&fir=7Nt4omj9IAPdhM%252C5YcIb57edjIEBM%252C_%253BuWeoTMF1jOxdsM%252CO7dids_XRgDRFM%252C_%253BGlRFrZYTjClEwM%252CpXCtIV7KL9V4TM%252C_%253BaDf_DIBruxatRM%252Cboo8imJz1lnnKM%252C_%253BiMJAq36loNkXFM%252Cq-LTt6JAcC2rOM%252C_%253Bv54upTIqiAMqEM%252CYLgDj3DC9GfmkM%252C_%253B50t8gAkOz3pcvM%252CVqJSoasrkJc-vM%252C_%253BL2CUyHEG0coaZM%252CYh56l3w9mTf8gM%252C_%253BtaKkGblhfBTVzM%252CsZAwCNfBa9M8iM%252C_%253BRbEvy7E7GBnCWM%252CYstF3yjmbjlgyM%252C_&usg=AI4_-kSzHqL6MoG3iM9otIVtx2Jo4n6jsg&sa=X&ved=2ahUKEwjBx5Tu9uvsAhXOlYsKHemnDP4Q7Al6BAgBEBg&biw=320&bih=546&dpr=1.5
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05.11.2020 19:32 Ответить
Тогда это просто отлично
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05.11.2020 22:38 Ответить
був би Порох зараз Президентом, не сумніваюся шо такої дупи в країні не було би!
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05.11.2020 18:16 Ответить
😂😂😂😂😂
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05.11.2020 19:01 Ответить
Ветеран АТО: если прямо сейчас к власти вернется Порошенко, то через неделю восстановится сотрудничество с МВФ и Кремль получит новые санкции.Волонтер ветеран АТО Валерий Прозапас пишет на своей странице в Facebook, если прямо сейчас к управлению страной вернется Порошенко, то примерно за неделю восстановится сотрудничество с МВФ, за месяц Кремль получит новые санкции, и в тот же день коллективный Портнов с Коломойским уйдут в Сызрань.
В больницы моментально начнут завозить кислород, оборудование и тесты, врачи получат доплаты и страхования. Весной начнется рост экономики. За полгода все убыточные госпредприятия снова станут прибыльными, местные бюджеты снова будут сводиться с профицитом, а доходы от таможни удвоятся. Где-то за год армия выйдет на уровень обеспечения и боевой подготовки образца 2018 года, в «Укроборонпроме» исчезнет задолженность по зарплате. Пенсионеры в конце года получат дополнительную пенсию. Тарифы останутся такими же, но вернутся субсидии. За 400 баксов снова будут отказываться работать даже чернорабочие, евробляхеры снова накупят евроблях, а антикоррупционер Лещенко купит еще одну квартиру за 7 миллионов, но это опять мало кто оценит и его начнут проклинать с удвоенной энергией, потому что перестанет быть страшно и конечно возникнет «очень много вопросов». Поэтому - не время, потому что просто не заслужили даже того, что имели.
Блогер подчеркивает, народ сполна должен почувствовать все последствия своего выбора, чтобы еще немного поржать, ярче пережить правление «просто порядочного парня» и осознанно, и радостно вернуть к власти государственников. И то не факт. Так что зима будет тяжелой, но это к лучшему.
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06.11.2020 00:49 Ответить
Феофания - это же святое для каждого президента.
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05.11.2020 18:37 Ответить
Справа не в назві лікарні, а в готовності надати кваліфіковану допомогу хворим. Міністерство охорони здоров'я розпочинає розгортання мобільного шпиталю в Києві, у Палаці спорту. Мобільний госпіталь для лікування пацієнтів хворих на COVID-19 у Києві планують розгорнути на базі лікарні «Феофанія». Це третя точка, запропонована владою столиці. У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту і Міжнародний виставковий центр. Та чи просто наявність тисяч нових лікарняних ліжок вирішить проблему БЕЗ ШВЛ, без кисню до них? Який зиск з цих ліжок, якщо катастрофічно бракує лікарів. Лікарі залишаються незахищеними. Уряд Зеленського так і не витратив кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на цю боротьбу - у всіх регіонах лікарі говорять про нестачу захисних засобів, ліків, відсутність тестів, ліжок у лікарнях, неготовність лікарень приймати таку велику кількість хворих, а також невиплати доплат та страхових коштів медикам. Навіть якщо всі без винятку коміки з 95-ого кварталу відірвуться від корита і одягнуть білі халати в них лікуватись не захоче жоден з 73%.
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05.11.2020 19:36 Ответить
Не хвилюйтесь, вони досвідчені лікарі і допомога 73% гарантована.
Порошенко зажадав відкрити президентську лікарню Феофанія для хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4820
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05.11.2020 19:46 Ответить
Ну теперь,конечно, можно все...можно требовать Феофанию для нужд украинцев. Можно потратить какую то сумму( на самом деле,ничтожную, но которая будет раздута в СМИ) на аппараты ШВЛ....Но сделанного не вернешь -- порох -- враг украинского народа и не враг собственному карману, что есть вещи противоположные...
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05.11.2020 23:32 Ответить
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