Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды "Сокол Киев" (реклама)
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Самый именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР (в 1985 г..) в истории украинского хоккея, возобновил свою работу летом этого года под руководством бывшего воспитанника "Сокола", нападающего Олега Шафаренко, и успешно сыграл первые поединки.
Спонсорский контракт между эксклюзивными представителями компании Cooper & Hunter в Украине и "Сокол Киев" о всесторонней поддержке команды, был подписан в Киеве 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.
В дальнейшем логотип C & H будет украшать форму игроков "Сокола". Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, и они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.
"Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов", - отметил представитель "Cooper & Hunter" в Украине, Сергей Козик.
Условия спонсорства распространяются на 2020-2021 сезон и будут пересмотрены по расширению программы сотрудничества в следующем сезоне.
Cooper & Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности, уже три года подряд C & H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также, Cooper & Hunter была спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.
Горячие эмоции и холодный лед - вот что эмоционально объединяет хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper & Hunter
Справка:
С более чем 20-летним опытом работы в области кондиционирования воздуха и вентиляции, компания Cooper & Hunter является ведущим игроком и лидером этого рынка. Продукция под брендом Cooper & Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, и компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и т.д., завоевывая новых поклонников.
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Я є шанувальником гокею. Мені достатньо переглядати матчі NHL. А тулити до "Сокола" слово "легенда" якось дуже смішно.
И да, конечно не ЦСКА середины 80-х, но, на фоне нынешнего украинского хоккея - таки легенда.
Авангард успешно развалили, в дворец спорта не пустят.
My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States