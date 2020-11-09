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хоккей (127) спонсор (22)

Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды "Сокол Киев" (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

Самый именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР (в 1985 г..) в истории украинского хоккея, возобновил свою работу летом этого года под руководством бывшего воспитанника "Сокола", нападающего Олега Шафаренко, и успешно сыграл первые поединки.

Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды Сокол Киев 01

Спонсорский контракт между эксклюзивными представителями компании Cooper & Hunter в Украине и "Сокол Киев" о всесторонней поддержке команды, был подписан в Киеве 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В дальнейшем логотип C & H будет украшать форму игроков "Сокола". Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, и они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.

Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды Сокол Киев 02
"Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов", - отметил представитель "Cooper & Hunter" в Украине, Сергей Козик.

Условия спонсорства распространяются на 2020-2021 сезон и будут пересмотрены по расширению программы сотрудничества в следующем сезоне.
Cooper & Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности, уже три года подряд C & H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также, Cooper & Hunter была спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.

Горячие эмоции и холодный лед - вот что эмоционально объединяет хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper & Hunter

Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды Сокол Киев 03
Справка:
С более чем 20-летним опытом работы в области кондиционирования воздуха и вентиляции, компания Cooper & Hunter является ведущим игроком и лидером этого рынка. Продукция под брендом Cooper & Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, и компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и т.д., завоевывая новых поклонников.

Новость публикуется на правах рекламы.
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Топ комментарии
+3
Я понимаю, что канибас - более круто.
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09.11.2020 09:26
+2
Не "шахтер". Это радует.
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09.11.2020 09:19
+2
Брнгд не китайский.Основали его украинские граждане
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09.11.2020 10:29
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Не дивлюсь хокей... Але спонсор це добре.
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09.11.2020 09:06 Ответить
Хоккея , как раз нам очень сейчас не хватает ...еще нужен подводный баскетбол )))
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09.11.2020 09:06 Ответить
Я понимаю, что канибас - более круто.
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09.11.2020 09:26 Ответить
нет,чемпионат игры хером на рояле лучше организовать...
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09.11.2020 17:27 Ответить
В хоккее Украина, увы, пасёт задних. Как только совок развалился, почил в бозе и Сокол. Нынче, от той легенды только одно название осталось и логотип.
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09.11.2020 09:16 Ответить
А в чому трагедія? Скажімо, Велика Британія теж не серед перших. І нічого, якось це переживають.
Я є шанувальником гокею. Мені достатньо переглядати матчі NHL. А тулити до "Сокола" слово "легенда" якось дуже смішно. Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 2086
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09.11.2020 09:47 Ответить
Я где-то писал о трагедии?
И да, конечно не ЦСКА середины 80-х, но, на фоне нынешнего украинского хоккея - таки легенда.
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09.11.2020 10:26 Ответить
Не "шахтер". Это радует.
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09.11.2020 09:19 Ответить
Где играют?
Авангард успешно развалили, в дворец спорта не пустят.
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09.11.2020 09:24 Ответить
Китайский брэнд. Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 1110
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09.11.2020 09:44 Ответить
Брнгд не китайский.Основали его украинские граждане
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09.11.2020 10:29 Ответить
Если вертолёты Сикорский создал, то это украинские вертолёты, что ли? Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 7440
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09.11.2020 11:21 Ответить
В письме американскому историку украинского происхождения Василию Николаевичу Галичу, написанном 30 августа 1933 года на английском языке, Игорь Иванович Сикорский сообщил:
My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States
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09.11.2020 11:47 Ответить
Это правда!!! Основатели, действительно, граждане Украины!! Один из них увел у своего киевского дилера жену и хочет теперь упрятать его за решетку, потому что тот много знает...
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09.11.2020 16:32 Ответить
Хорошо, что спонсор уважающий появился, теперь ребята хоть определенны будут и заиграют с новой силой.
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18.03.2021 22:41 Ответить
Рад за клуб, не по наслышке знаю, как тяжело играть, когда нет проверенного спонсора, в хоккее уже давно и всегда стараюсь быть в курсе всех последних новостей, которые читаю на сайте Хоккейная правда https://hockeypravda.ru/ где можно узнать разборы всех пройденных и обзоры предстоящих матчей, фоторепортажи, информацию про игроков и составы команд, отличный, информативный сайт.
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18.03.2021 22:48 Ответить
 
 