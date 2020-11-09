Известный международный климатический бренд Cooper & Hunter стал Официальным Партнером легенды украинского хоккея - команды "Сокол Киев" (реклама)

Самый именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР (в 1985 г..) в истории украинского хоккея, возобновил свою работу летом этого года под руководством бывшего воспитанника "Сокола", нападающего Олега Шафаренко, и успешно сыграл первые поединки.

Спонсорский контракт между эксклюзивными представителями компании Cooper & Hunter в Украине и "Сокол Киев" о всесторонней поддержке команды, был подписан в Киеве 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В дальнейшем логотип C & H будет украшать форму игроков "Сокола". Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, и они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.



"Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов", - отметил представитель "Cooper & Hunter" в Украине, Сергей Козик.

Условия спонсорства распространяются на 2020-2021 сезон и будут пересмотрены по расширению программы сотрудничества в следующем сезоне.

Cooper & Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности, уже три года подряд C & H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также, Cooper & Hunter была спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.

Горячие эмоции и холодный лед - вот что эмоционально объединяет хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper & Hunter



Справка:

С более чем 20-летним опытом работы в области кондиционирования воздуха и вентиляции, компания Cooper & Hunter является ведущим игроком и лидером этого рынка. Продукция под брендом Cooper & Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, и компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и т.д., завоевывая новых поклонников.

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