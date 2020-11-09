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Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" (реклама)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Найіменитіший хокейний клуб України, єдиний бронзовий призер чемпіонату СРСР (1985 р.) в історії українського хокею, відновив свою роботу, влітку цього року, під керівництвом колишнього вихованця "Сокола", нападника Олега Шафаренка та успішно зіграв перші поєдинки.

Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди Сокiл Київ 01

Спонсорський Договір між ексклюзивними представниками компанії Cooper&Hunter в Україні та "Сокiл Київ", про усебічну підтримку команди, було підписано у Києві, 6 листопада 2020 року, а вже наступного дня команда вийшла на лід, у рамках чемпіонату Української хокейної ліги.

Надалі, логотип C&H буде прикрашати форму гравців "Сокола". Наразі, чемпіонат проходить без присутності фанатів, та вони матимуть можливість підтримати улюблену команду, переглядаючи ТБ та інтернет-трансляцію.

Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди Сокiл Київ 02

"Окрім фінансових вкладень, ми передбачаємо досить велику програму популяризації хокею та здорового способу життя через рекламу, шляхом залучення відомих хокеїстів", - зазначив представник "Cooper&Hunter" в Україні, Сергій Козик.

Умови спонсорства поширюються на 2020-2021 сезон, та будуть переглянуті із розширенною програмою співпраці у наступному сезоні.

Cooper&Hunter відомий своєю підтримкою хокею у різних країнах світу. Зокрема, вже три роки поспіль, C&H є офіційним спонсором команди НХЛ Florida Panthers (США). Також, Cooper&Hunter був спонсором чемпіонатів світу з хокею, в різних вікових категоріях, що проходили в Україні у 2017 та 2019 роках.

Гарячі емоції та холодний лід - ось що емоційно поєднує хокей та компанію-виробника сучасного, високотехнологічного кліматичного обладнання Cooper&Hunter

Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди Сокiл Київ 03

Довідка:

З більш ніж 20-річним досвідом роботи, у галузі кондиціонування повітря та вентиляції, компанія Cooper&Hunter є провідним гравцем і лідером цього ринку. Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується в більш ніж 50 країн світу, та компанія щороку швидко збільшує обсяги експорту кліматичного обладнання: кондиціонерів, теплових насосів, зволожувачів, осушувачів, очищувачів повітря і т.д., завойовуючи нових прихильників.

Новина публікується на правах реклами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Я понимаю, что канибас - более круто.
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09.11.2020 09:26
+2
Не "шахтер". Это радует.
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09.11.2020 09:19
+2
Брнгд не китайский.Основали его украинские граждане
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09.11.2020 10:29
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Не дивлюсь хокей... Але спонсор це добре.
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09.11.2020 09:06 Відповісти
Хоккея , как раз нам очень сейчас не хватает ...еще нужен подводный баскетбол )))
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09.11.2020 09:06 Відповісти
Я понимаю, что канибас - более круто.
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09.11.2020 09:26 Відповісти
нет,чемпионат игры хером на рояле лучше организовать...
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09.11.2020 17:27 Відповісти
В хоккее Украина, увы, пасёт задних. Как только совок развалился, почил в бозе и Сокол. Нынче, от той легенды только одно название осталось и логотип.
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09.11.2020 09:16 Відповісти
А в чому трагедія? Скажімо, Велика Британія теж не серед перших. І нічого, якось це переживають.
Я є шанувальником гокею. Мені достатньо переглядати матчі NHL. А тулити до "Сокола" слово "легенда" якось дуже смішно. Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 2086
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09.11.2020 09:47 Відповісти
Я где-то писал о трагедии?
И да, конечно не ЦСКА середины 80-х, но, на фоне нынешнего украинского хоккея - таки легенда.
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09.11.2020 10:26 Відповісти
Не "шахтер". Это радует.
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09.11.2020 09:19 Відповісти
Где играют?
Авангард успешно развалили, в дворец спорта не пустят.
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09.11.2020 09:24 Відповісти
Китайский брэнд. Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 1110
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09.11.2020 09:44 Відповісти
Брнгд не китайский.Основали его украинские граждане
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09.11.2020 10:29 Відповісти
Если вертолёты Сикорский создал, то это украинские вертолёты, что ли? Вiдомий міжнародний кліматичний бренд Cooper&Hunter став Офіційним Партнером легенди українського хокею - команди "Сокiл Київ" - Цензор.НЕТ 7440
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09.11.2020 11:21 Відповісти
В письме американскому историку украинского происхождения Василию Николаевичу Галичу, написанном 30 августа 1933 года на английском языке, Игорь Иванович Сикорский сообщил:
My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States
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09.11.2020 11:47 Відповісти
Это правда!!! Основатели, действительно, граждане Украины!! Один из них увел у своего киевского дилера жену и хочет теперь упрятать его за решетку, потому что тот много знает...
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09.11.2020 16:32 Відповісти
Хорошо, что спонсор уважающий появился, теперь ребята хоть определенны будут и заиграют с новой силой.
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18.03.2021 22:41 Відповісти
Рад за клуб, не по наслышке знаю, как тяжело играть, когда нет проверенного спонсора, в хоккее уже давно и всегда стараюсь быть в курсе всех последних новостей, которые читаю на сайте Хоккейная правда https://hockeypravda.ru/ где можно узнать разборы всех пройденных и обзоры предстоящих матчей, фоторепортажи, информацию про игроков и составы команд, отличный, информативный сайт.
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18.03.2021 22:48 Відповісти
 
 