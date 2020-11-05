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Новости Политика Украины
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Кернес (1286) Харьков (6509) Терехов (200)

Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов

Вновь избранный мэром Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", вернется в Харьков до 20 декабря.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов на брифинге в пресс-центре политической партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Третий раз избранный мэром Харькова Геннадий Кернес вернется в город до 20 декабря. По правилам, именно в этот день мы должны провести первую сессию нового горсовета", - отметил Терехов.

По его словам, Кернес сам проведет первую сессию. Других сценариев не может быть, подчеркнул первый вице-мэр.

"Предвыборная кампания завершена. Все связанные с ней заявления о состоянии Геннадия Кернеса также должны быть завершены. Предлагаю представителям СМИ и оппозиции зарыть "топор войны" и начать с чистого листа. Будем разговаривать, договариваться о совместной конструктивной работе", - добавил Терехов.

Смотрите также: Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+42
Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов - Цензор.НЕТ 4983
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05.11.2020 17:08
+35
Прибежали в избу дети, В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! в наши мэры выбирают МЕРТВЕЦА!!!"
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05.11.2020 17:10
+29
Кернес вернется в Харьков до 20 декабря, - заммэра Терехов - Цензор.НЕТ 6403
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05.11.2020 17:06
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ну зачем трупа по всюду таскайте, кстати, харковчяни могут из него новова членина слепить, а что, класно - таки свой идол.
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05.11.2020 23:25 Ответить
а може і

120-го дєкабря...
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06.11.2020 00:14 Ответить
Что-то долго он там лечится. Пусть валит в нашу городскую больницу. Два дня капельницы прокапают и под зад ногой со словами "здоров, нех...тут место занимать"
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06.11.2020 06:15 Ответить
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