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Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС

Законом урегулирован вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 282 нардепа.

Согласно пояснительной записке, призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС как составной части сектора безопасности и обороны Украины задач по назначению.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
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05.11.2020 18:22
+1
В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
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05.11.2020 17:50
+1
Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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05.11.2020 17:55
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Правила форума Совет форумчан
зеля обещал отменить срочную военную службу .
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05.11.2020 17:21 Ответить
Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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05.11.2020 17:55 Ответить
Мне он ничего не обещал , это точно . Я весной прошлого года не слушал смешной бред .
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05.11.2020 17:59 Ответить
Я б такі служби перевів у альтернативні службі в ЗСУ. Але тільки для тих, хто "в полі"...
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05.11.2020 17:23 Ответить
Этим и отменить можно. Они за страну и народ сражаются на своем фронте.
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05.11.2020 17:27 Ответить
В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
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05.11.2020 17:50 Ответить
Для спасателей, для студентов, для шутов, для пивенов, для шоутипамужчин, гримеров, стилистов, парикмаХеров и сотрудников ТОВ "Подворотня 59". А служить будет Маркив. После 3 лет итальянской тюряги.
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05.11.2020 17:53 Ответить
Ви перерахували майже всіх творчих людей, серед яких майже 90% геї. А з них воїни не айс, бо вони ж кричать як дівчатка, коли їм страшно.
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05.11.2020 18:06 Ответить
Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
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05.11.2020 18:22 Ответить
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9925 У Васі Рибнікова з'явився конкурент! Тільки не зізнавайтесь. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9163
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05.11.2020 21:00 Ответить
*зазнавайтесь. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 1449
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05.11.2020 21:01 Ответить
Мерси. Дякую.
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 6528
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05.11.2020 21:03 Ответить
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 6529
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05.11.2020 21:20 Ответить
Да, совсем забыл, я за их, как вы выразились, - творчество. Как по мне, так лучше уж вообще ни какого, чем вот такое "творчество".
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05.11.2020 18:26 Ответить
Я так понял складов РАВ и ГСМ, парков боевых мавшин, кладов вещевого имущества и т.д в вооруженных силах уже нет? Пожарных команд в вооруженных силах тоже нет?....Почему их туда не отправить??? И не дай бог кто-то из них попадет в пехоту....
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05.11.2020 18:05 Ответить
Це що прикол Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9843 ..?? Та на службу в ДСНС тільки й беруть тих хто вже відслужив в армії !! Без військового квитка туди на роботу не приймають .!!
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05.11.2020 18:29 Ответить
Hellis@13Hellis_13 1 ч

самый лучший способ уничтожить свою армию:

- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
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05.11.2020 18:33 Ответить
Детки депутатов вообще не въезжают о чем статья))
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05.11.2020 18:45 Ответить
 
 