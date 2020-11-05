Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС
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Законом урегулирован вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект проголосовали 282 нардепа.
Согласно пояснительной записке, призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС как составной части сектора безопасности и обороны Украины задач по назначению.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.
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А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж.
самый лучший способ уничтожить свою армию:
- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...