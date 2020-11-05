Рада отсрочила призыв на военную службу для спасателей ГСЧС

Законом урегулирован вопросы, связанные с предоставлением отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект проголосовали 282 нардепа.

Согласно пояснительной записке, призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС как составной части сектора безопасности и обороны Украины задач по назначению.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

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