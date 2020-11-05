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ВР (11722) призов (383) військовий обов'язок (62) ДСНС (4456)

Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС

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Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС

Законом врегульовано питання, пов'язані з наданням відтермінування від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За відповідний законопроєкт проголосували 282 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС як складової частини сектору безпеки і оборони України завдань за призначенням.

Зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації.

Також читайте: На строкову службу в армію призвали вже 5406 осіб, що становить 40% від запланованого, - Міноборони

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
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05.11.2020 18:22
+1
В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
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05.11.2020 17:50
+1
Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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05.11.2020 17:55
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Правила форума Рада форумчан
зеля обещал отменить срочную военную службу .
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05.11.2020 17:21 Відповісти
Он вам нічєго нє должен. Нехай Зебіли йдуть в армію та готуються Неньку захищати від кацапні.
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05.11.2020 17:55 Відповісти
Мне он ничего не обещал , это точно . Я весной прошлого года не слушал смешной бред .
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05.11.2020 17:59 Відповісти
Я б такі служби перевів у альтернативні службі в ЗСУ. Але тільки для тих, хто "в полі"...
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05.11.2020 17:23 Відповісти
Этим и отменить можно. Они за страну и народ сражаются на своем фронте.
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05.11.2020 17:27 Відповісти
В Україні призовна служба тільки для бідноти.Яке еліта називає бидлом.Від так толку не буде.
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05.11.2020 17:50 Відповісти
Для спасателей, для студентов, для шутов, для пивенов, для шоутипамужчин, гримеров, стилистов, парикмаХеров и сотрудников ТОВ "Подворотня 59". А служить будет Маркив. После 3 лет итальянской тюряги.
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05.11.2020 17:53 Відповісти
Ви перерахували майже всіх творчих людей, серед яких майже 90% геї. А з них воїни не айс, бо вони ж кричать як дівчатка, коли їм страшно.
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05.11.2020 18:06 Відповісти
Не скажите, нет зверя то страшней, чем разлюченный гей. Особенно если гей ЗЕлёный.
А теперь представьте себе психическую аттаку из идущих в цепях разного рода п..сов, на срепных таких себе обсосов, в цепях да в полный рост, с фенами и плойками на перевес, с полным боекомплектом губных памад в лентах и кремов в банках, с ручными осколочными дезодорантами на подвеске, под песни сВинника и гимн "Я обісрався без бою"! И враг бежит, бежит, бежит, с криками , - лучше смерть чем плен! Ну, а пленные мгновенно теряют невинность (в понятном смылсе и прямом, не переносном), прямо тут, в траншеях и блиндажах, застигнутые в поле и лесу! Жутко? Ото ж. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 3507
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05.11.2020 18:22 Відповісти
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9925 У Васі Рибнікова з'явився конкурент! Тільки не зізнавайтесь. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9163
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05.11.2020 21:00 Відповісти
*зазнавайтесь. Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 1449
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05.11.2020 21:01 Відповісти
Мерси. Дякую.
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 6528
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05.11.2020 21:03 Відповісти
Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 6529
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05.11.2020 21:20 Відповісти
Да, совсем забыл, я за их, как вы выразились, - творчество. Как по мне, так лучше уж вообще ни какого, чем вот такое "творчество".
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05.11.2020 18:26 Відповісти
Я так понял складов РАВ и ГСМ, парков боевых мавшин, кладов вещевого имущества и т.д в вооруженных силах уже нет? Пожарных команд в вооруженных силах тоже нет?....Почему их туда не отправить??? И не дай бог кто-то из них попадет в пехоту....
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05.11.2020 18:05 Відповісти
Це що прикол Рада відтермінувала призов на військову службу для рятувальників ДСНС - Цензор.НЕТ 9843 ..?? Та на службу в ДСНС тільки й беруть тих хто вже відслужив в армії !! Без військового квитка туди на роботу не приймають .!!
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05.11.2020 18:29 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 1 ч

самый лучший способ уничтожить свою армию:

- не выдавать боезапас (уже)
- остановить форменное обеспечение (уже)
- запретить стрелять по врагу (уже)
- перестать кормить (вступает в силу с января 2021)
А потом власть выйдет с цветами встречать армию врага...
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05.11.2020 18:33 Відповісти
Детки депутатов вообще не въезжают о чем статья))
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05.11.2020 18:45 Відповісти
 
 