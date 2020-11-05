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энергетика (2032) Укрэнерго (436) Зеленый тариф (77)

Без госгарантий для "Укрэнерго" кризис в энергетике не решится, - инвесторы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Без госгарантий для

Предоставление государственных гарантий "Укрэнерго" позволит стабилизировать финансовое состояние компании, а также начать решать финансовый кризис на рынке электроэнергии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится на Facebook-странице Украинской ветроэнергетической ассоциации.

В ассоциации поддержали принятие депутатами в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№4119), что предусматривает предоставление государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

По словам главы правления УВЭА Андрея Конеченкова, принятие законопроекта позволит решить существующие финансовые проблемы на энергорынке, стимулировать осуществление своевременных расчетов за поставленную электроэнергию и сделает невозможным дальнейшее ухудшение ситуации в секторе.

"Для инвесторов в ВИЭ принятие этого законопроекта является очередным сигналом от государственной власти о готовности сотрудничать на взаимовыгодных условиях", – подчеркнул Конеченков.

Впрочем, он обратил внимание на наличие определенных рисков, в частности, по его мнению, НЭК "Укрэнерго" может не успеть до конца 2020 года привлечь соответствующие кредиты для погашения долгов перед "зелеными", что предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировал финансовые результаты системного оператора энергосистемы – НЭК "Укрэнерго". Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиарда гривен.

Напомним, основная причина накопления убытка "Укрэнерго" – в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобязательств 33,3 млрд грн, говорят в компании.

4 ноября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год" в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий документ был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за зеленую электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Зеленая энергетика это пиявки энергетики.
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05.11.2020 19:41
+2
дайте нам государственные гарантии,и через некоторое времья Вы нам спишите еще 25 лярдов долгов,которые мы нарисуем государству ,как задолженность(все тот же инвестор,которому "папиредник" списал деньги украинцев в карман )
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05.11.2020 19:48
+2
А давайте проведем референдум, согласны ли украинцы к повышению тарифов в 5 раз и платить ежегодно Ахметову и КО 25-30млрд. грн за *зеленые тарифы* вместо того чтобы закупать в армию новое вооружение, лечить онкобольных детей, повышать пенсии малообеспеченным?
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05.11.2020 19:56
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Зеленая энергетика это пиявки энергетики.
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05.11.2020 19:41 Ответить
поставь себе солнечные батареи, а затем всем расскажешь какая это пиявка
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05.11.2020 20:47 Ответить
Зеленная энергетика -- это мошенники во главе С рыжим тараканом который всю жизнь обдирают Народ Украины !!! Они уничтожают Атомную дешевую энергию !!! Мы платим за разводилово и электроенергия снова подорожала !!! Должна быть реальная оплата за вонючую зеленную енергию !!! Вот пример реальный поставил батарей на 30 больше не разрешили . В сутки получаеться в зависимости от погоды от 500 до 1500 гр -- все продает разумеется . Сам пользуеться дешевой электроенергией !!! Обошлось 280 тыс гр.
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05.11.2020 23:06 Ответить
"Для инвесторов в ВИЭ принятие этого законопроекта является очередным сигналом от государственной власти о готовности сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Конеченков.
Как я понимаю термин "взаимовыгодные условия" подразумевает выгоду для обеих сторон. В таком случае возникает естественный вопрос - какая в данном сотрудничестве выгода для государства?
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05.11.2020 19:43 Ответить
дайте нам государственные гарантии,и через некоторое времья Вы нам спишите еще 25 лярдов долгов,которые мы нарисуем государству ,как задолженность(все тот же инвестор,которому "папиредник" списал деньги украинцев в карман )
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05.11.2020 19:48 Ответить
Да за*бали вы уже *зеленые инвесторы Ахметова* каждый день тут свои интересы пропихивать. Говорили что *инвесторы* убегут из страны а оказалось до наоборот поганой метлой отсюда кровососов не выгонишь: Минэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" еще на 15%
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05.11.2020 19:53 Ответить
Ну так покуда из так называемых инвесторов никто и не ушел. Ни табачники, ни металлурги, ни зеленые энергетики. Ни кто либо другие. Такой халявы как в Украине они нигде не увидят. Они не зря здесь законы под себя выписывали. Только это не те инвесторы, которые Украине нужны.
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05.11.2020 19:56 Ответить
Вот именно, все *инвестора* только визжат и пугают что уйдут. Только никто почему то не уходит. А почему не уходит? А потому что все так называемые * иностранные инвестора* ето наши олигофрены которые переоформили свои фирмы на офшоры и бомжей чтобы не платить налоги так как пропихнули в закон что *иностранные инвестора* освобождены от уплаты налогов на срок от 3- 5 лет. А вот на реальных иностранные корпорации например ГУГЛ, с 2021 года вводится дополнительное налогообложение, которое разумеется приведет к росту тарифов на интернет и мобильную связь для украинцев. И никто даже не кричит что так делать низзя ато ГУГЛ уйдет с рынка как и иностранные авиаперевозчики, Все потому что ГУГЛ не принадлежит Ахметову и другим олигофренам.
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05.11.2020 20:07 Ответить
А давайте проведем референдум, согласны ли украинцы к повышению тарифов в 5 раз и платить ежегодно Ахметову и КО 25-30млрд. грн за *зеленые тарифы* вместо того чтобы закупать в армию новое вооружение, лечить онкобольных детей, повышать пенсии малообеспеченным?
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05.11.2020 19:56 Ответить
Даже страшно не это. Эти так называемые инвесторы гробят атомную энергетику. Ибо электроэнергия закупается в первую очередь у Ахметова и иже с ним. А наша атомная энергетика их обслуживает поддерживая сеть когда те не могут дать нужные мощности. Причем более чем уверен, что за эту поддержку так званые "инвесторы" нихера не платят. Что сказать. Красиво устроились.
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05.11.2020 19:59 Ответить
кризис в энергетике Украины ( отсутствие денег в казне) создан ворами кодлана Коломойского . Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда.
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05.11.2020 19:59 Ответить
 
 