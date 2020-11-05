Без госгарантий для "Укрэнерго" кризис в энергетике не решится, - инвесторы

Предоставление государственных гарантий "Укрэнерго" позволит стабилизировать финансовое состояние компании, а также начать решать финансовый кризис на рынке электроэнергии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится на Facebook-странице Украинской ветроэнергетической ассоциации.

В ассоциации поддержали принятие депутатами в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№4119), что предусматривает предоставление государственных гарантий НЭК "Укрэнерго" для погашения задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

По словам главы правления УВЭА Андрея Конеченкова, принятие законопроекта позволит решить существующие финансовые проблемы на энергорынке, стимулировать осуществление своевременных расчетов за поставленную электроэнергию и сделает невозможным дальнейшее ухудшение ситуации в секторе.

"Для инвесторов в ВИЭ принятие этого законопроекта является очередным сигналом от государственной власти о готовности сотрудничать на взаимовыгодных условиях", – подчеркнул Конеченков.

Впрочем, он обратил внимание на наличие определенных рисков, в частности, по его мнению, НЭК "Укрэнерго" может не успеть до конца 2020 года привлечь соответствующие кредиты для погашения долгов перед "зелеными", что предусмотрено в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировал финансовые результаты системного оператора энергосистемы – НЭК "Укрэнерго". Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиарда гривен.

Напомним, основная причина накопления убытка "Укрэнерго" – в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобязательств 33,3 млрд грн, говорят в компании.

4 ноября Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год" в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Соответствующий документ был передан ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за зеленую электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.