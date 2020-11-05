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енергетика (1644) Укренерго (565) Зелений тариф (91)

Без держгарантій для "Укренерго" криза в енергетиці не вирішиться, - інвестори

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Без держгарантій для

Надання державних гарантій "Укренерго" дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії, а також почати вирішувати фінансову кризу на ринку електроенергії України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це йдеться на Facebook-сторінці Української вітроенергетичної асоціації.

В асоціації підтримали ухвалення депутатами у першому читанні законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4119), що передбачає надання державних гарантій НЕК "Укренерго" для погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії.

За словами голови правління УВЕА Андрія Конеченкова, ухвалення законопроєкту дозволить вирішити існуючі фінансові проблеми на енергоринку, стимулюватиме здійснення своєчасних розрахунків за поставлену електроенергію та унеможливить подальше погіршення ситуації в секторі.

"Для інвесторів в ВДЕ прийняття цього Законопроєкту є черговим сигналом від державної влади про готовність співпрацювати на взаємовигідних умовах", - наголосив Конеченков.

Втім, він звернув увагу на наявність певних ризиків, зокрема, на його думку, НЕК "Укренерго" може не встигнути до кінця 2020 року залучити відповідні кредити для погашення боргів перед "зеленими", що передбачено в Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом та інвесторами в галузь ВДЕ.

Як зазначила народний депутат фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, криза в енергетиці дуже наочно продемонструвала фінансові результати системного оператора енергосистеми - НЕК "Укренерго". Збиток компанії за 9 місяців склав 28,6 мільярда гривень.

Нагадаємо, основна причина накопичення збитку "Укренерго" - в тариф на послуги з передачі електричної енергії, коштом якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми - 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн, кажуть в компанії.

4 листопада Верховна рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік" в якому, в тому числі мова йде про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для можливості залучення кредитів на покращення фінансового стану компанії. Відповідний був переданий до другого читання по скороченій процедурі.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони відзначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Станом на початок листопада, за даними "Гарантованого покупця", за вересень виплачено близько 80% від потрібної суми за зелену електроенергію, за 20 днів жовтня - всього 7%. При цьому зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 мільярда грн) не спостерігається.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.
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Топ коментарі
+2
Зеленая энергетика это пиявки энергетики.
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05.11.2020 19:41
+2
дайте нам государственные гарантии,и через некоторое времья Вы нам спишите еще 25 лярдов долгов,которые мы нарисуем государству ,как задолженность(все тот же инвестор,которому "папиредник" списал деньги украинцев в карман )
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05.11.2020 19:48
+2
А давайте проведем референдум, согласны ли украинцы к повышению тарифов в 5 раз и платить ежегодно Ахметову и КО 25-30млрд. грн за *зеленые тарифы* вместо того чтобы закупать в армию новое вооружение, лечить онкобольных детей, повышать пенсии малообеспеченным?
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05.11.2020 19:56
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Зеленая энергетика это пиявки энергетики.
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05.11.2020 19:41 Відповісти
поставь себе солнечные батареи, а затем всем расскажешь какая это пиявка
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05.11.2020 20:47 Відповісти
Зеленная энергетика -- это мошенники во главе С рыжим тараканом который всю жизнь обдирают Народ Украины !!! Они уничтожают Атомную дешевую энергию !!! Мы платим за разводилово и электроенергия снова подорожала !!! Должна быть реальная оплата за вонючую зеленную енергию !!! Вот пример реальный поставил батарей на 30 больше не разрешили . В сутки получаеться в зависимости от погоды от 500 до 1500 гр -- все продает разумеется . Сам пользуеться дешевой электроенергией !!! Обошлось 280 тыс гр.
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05.11.2020 23:06 Відповісти
"Для инвесторов в ВИЭ принятие этого законопроекта является очередным сигналом от государственной власти о готовности сотрудничать на взаимовыгодных условиях", - подчеркнул Конеченков.
Как я понимаю термин "взаимовыгодные условия" подразумевает выгоду для обеих сторон. В таком случае возникает естественный вопрос - какая в данном сотрудничестве выгода для государства?
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05.11.2020 19:43 Відповісти
дайте нам государственные гарантии,и через некоторое времья Вы нам спишите еще 25 лярдов долгов,которые мы нарисуем государству ,как задолженность(все тот же инвестор,которому "папиредник" списал деньги украинцев в карман )
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05.11.2020 19:48 Відповісти
Да за*бали вы уже *зеленые инвесторы Ахметова* каждый день тут свои интересы пропихивать. Говорили что *инвесторы* убегут из страны а оказалось до наоборот поганой метлой отсюда кровососов не выгонишь: Минэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" еще на 15%
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05.11.2020 19:53 Відповісти
Ну так покуда из так называемых инвесторов никто и не ушел. Ни табачники, ни металлурги, ни зеленые энергетики. Ни кто либо другие. Такой халявы как в Украине они нигде не увидят. Они не зря здесь законы под себя выписывали. Только это не те инвесторы, которые Украине нужны.
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05.11.2020 19:56 Відповісти
Вот именно, все *инвестора* только визжат и пугают что уйдут. Только никто почему то не уходит. А почему не уходит? А потому что все так называемые * иностранные инвестора* ето наши олигофрены которые переоформили свои фирмы на офшоры и бомжей чтобы не платить налоги так как пропихнули в закон что *иностранные инвестора* освобождены от уплаты налогов на срок от 3- 5 лет. А вот на реальных иностранные корпорации например ГУГЛ, с 2021 года вводится дополнительное налогообложение, которое разумеется приведет к росту тарифов на интернет и мобильную связь для украинцев. И никто даже не кричит что так делать низзя ато ГУГЛ уйдет с рынка как и иностранные авиаперевозчики, Все потому что ГУГЛ не принадлежит Ахметову и другим олигофренам.
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05.11.2020 20:07 Відповісти
А давайте проведем референдум, согласны ли украинцы к повышению тарифов в 5 раз и платить ежегодно Ахметову и КО 25-30млрд. грн за *зеленые тарифы* вместо того чтобы закупать в армию новое вооружение, лечить онкобольных детей, повышать пенсии малообеспеченным?
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05.11.2020 19:56 Відповісти
Даже страшно не это. Эти так называемые инвесторы гробят атомную энергетику. Ибо электроэнергия закупается в первую очередь у Ахметова и иже с ним. А наша атомная энергетика их обслуживает поддерживая сеть когда те не могут дать нужные мощности. Причем более чем уверен, что за эту поддержку так званые "инвесторы" нихера не платят. Что сказать. Красиво устроились.
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05.11.2020 19:59 Відповісти
кризис в энергетике Украины ( отсутствие денег в казне) создан ворами кодлана Коломойского . Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда.
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05.11.2020 19:59 Відповісти
 
 