Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценза. Награду должны вручить 18 ноября.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Победитель этого года Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковского городского совета и руководитель премии Винценза Доминик Яськовец.
Премию Винценза вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз и 40 000 злотых (около 300 000 гривен). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.
Также на Цензор.НЕТ: Сенцов во Львове презентовал свою книгу о пребывании в российской тюрьме
Станислав Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой горной долине".
Пожалуйста, подождите...
Обязательно!
А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр?