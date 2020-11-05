РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12584 посетителя онлайн
Новости Общество
1 134 13
Польша (7457) премия (469) лауреат (13) Сенцов (1151)

Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценза. Награду должны вручить 18 ноября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Победитель этого года Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковского городского совета и руководитель премии Винценза Доминик Яськовец.

Премию Винценза вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз и 40 000 злотых (около 300 000 гривен). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.

Также на Цензор.НЕТ: Сенцов во Львове презентовал свою книгу о пребывании в российской тюрьме

Станислав Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой горной долине".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Здоровья Олегу и творческих успехов!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17
+4
Обязательно посмотрите киношедевры Сенцова!
Обязательно! Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза - Цензор.НЕТ 8046
показать весь комментарий
05.11.2020 22:24
+3
Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали, зокрема Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська. Фінансує це діло пан Пінчук. Якось так співпало)

А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр? Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 3436
показать весь комментарий
05.11.2020 22:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять злые поляки что-то имперское против Украины задумали...
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17 Ответить
Здоровья Олегу и творческих успехов!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:17 Ответить
Обязательно посмотрите киношедевры Сенцова!
Обязательно! Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза - Цензор.НЕТ 8046
показать весь комментарий
05.11.2020 22:24 Ответить
Искренние поздравления ОЛЕГУ СЕНЦОВУ,- мужественному человеку и патриоту!
показать весь комментарий
05.11.2020 22:36 Ответить
Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали, зокрема Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська. Фінансує це діло пан Пінчук. Якось так співпало)

А на що наш видатний режисер однієї картини, яку ні хто не девився жити буде? На ось такі пожертви. Доречі де він працює, хто знає? Як будь який міцний не старий чолов'яга він має десь працювати, щоб годувати сімью. Бо з останього гульбана в Гідропері, коли по пиці отримав побратим Булах-Бахус від нанятого путіним мешканця Броварів минуло багато часу і напевно він зняв ще якийсь шедевр? Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 3436
показать весь комментарий
05.11.2020 22:48 Ответить
Скоро выйдут "Номера". Комедия. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 4154
показать весь комментарий
05.11.2020 22:51 Ответить
Ви вважаєте що ця дешева комедія додасть слави? Я не зміг дивитись таку дешеву маячню. Прокат покаже через 2 неділі. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 7220
показать весь комментарий
05.11.2020 23:08 Ответить
Аналогично.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:11 Ответить
Через две недели номинацию на "Оскар" надо ожидать. Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 6351 Сенцов став лауреатом польської премії імені Вінценза - Цензор.НЕТ 6627
показать весь комментарий
05.11.2020 23:35 Ответить
Наші вінання, Олеже!
показать весь комментарий
05.11.2020 23:06 Ответить
 
 