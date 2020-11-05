Сенцов стал лауреатом польской премии имени Винценза

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени Станислава Винценза. Награду должны вручить 18 ноября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Победитель этого года Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц", – сказал глава Краковского городского совета и руководитель премии Винценза Доминик Яськовец.

Премию Винценза вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз и 40 000 злотых (около 300 000 гривен). С момента основания премии в 2005 году ее получали Сергей Жадан, Светлана Алексеиевич и Агнешка Холланд.

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Станислав Винценц – польский писатель, философ и переводчик. Его главной работой считают тетралогию "На высокой горной долине".